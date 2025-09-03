Kako je puka sreća donijela ovom karipskom otoku milijune

S kontinuiranim procvatom umjetne inteligencije (AI), sve više tvrtki i pojedinaca plaća Angvili, britanskom prekomorskom teritoriju, za registraciju novih web stranica s oznakom .ai.

Američki tehnološki direktor Dharmesh Shah, ove je godine potrošio navodno 700.000 dolara (519.000 funti) na adresu you.ai.

U razgovoru za BBC, Shah kaže da je imao ideju za proizvod umjetne inteligencije koji bi ljudima omogućio stvaranje digitalnih verzija sebe koje bi mogle obavljati određene zadatke u njihovo ime.

Broj .ai web stranica povećao se više od 10 puta u posljednjih pet godina, a udvostručio se samo u posljednjih 12 mjeseci, prema web stranici koja prati registracije domena.

Izazov za Angvilu, koja ima samo 16.000 stanovnika, jest kako iskoristiti ovu priliku i pretvoriti je u dugoročan i održiv izvor prihoda.

Slično drugim malim karipskim otocima, gospodarstvo Angvile temelji se na turizmu. U posljednje vrijeme privlači posjetitelje na tržištu luksuznih putovanja, posebno iz SAD-a.

Angvilin odjel za statistiku navodi da je prošle godine otok posjetilo rekordno mnogo ljudi – 111.639.

Dakle, ostvarivanje sve većeg prihoda od prodaje web adresa igra važnu ulogu u povećanju otpornosti na financijsku štetu koju mogu prouzročiti oluje. To je nešto što je Međunarodni monetarni fond (MMF) primijetio u nedavnom izvješću o Angvili.

U svom nacrtu proračuna za 2025. godinu, vlada Angvile navodi da je 2024. godine zaradila 39 milijuna američkih dolara (29 milijuna funti) od prodaje domena. To je bila gotovo četvrtina (23%) ukupnih prihoda prošle godine. Turizam čini oko 37%, prema podacima MMF-a.

Angvilanska vlada očekuje da će se njezini prihodi od .ai domena dodatno povećati sa 105,5 milijuna istočnokarpiskih dolara na 132 milijuna ove godine, a na 138 milijuna u 2026. godini. To se događa u trenutku kada sada postoji više od 850.000 .ai domena, u odnosu na manje od 50.000 u 2020. godini.

Kao britanski prekomorski teritorij, Angvila je pod suverenitetom Ujedinjenog Kraljevstva, ali s visokom razinom unutarnje samouprave.

Potpisan ugovor s američkom tehnološkom tvrtkom

Kako bi upravljala svojim rastućim prihodima od domena, Angvila je u listopadu 2024. potpisala petogodišnji ugovor s američkom tehnološkom tvrtkom Identity Digital, koja je specijalizirana za registaciju internetskih domena.

Početkom ove godine, Identity Digital je objavio da je preselio servere u Angvili na vlastitu globalnu serversku mrežu. To je kako bi se spriječili bilo kakvi poremećaji uzrokovani budućim uraganima ili bilo kakvim drugim rizicima za infrastrukturu otoka, poput nestanka struje.

Samoproglašeni entuzijast za umjetnu inteligenciju i suosnivač američke softverske tvrtke Hubspot, Shah ima nekoliko drugih .ai domena na svoje ime, ali vodeća you.ai još nije operativna jer je bio zauzet drugim projektima.

Vjeruje da će neka druga osoba ili tvrtka uskoro postaviti novi rekord za kupnju .ai domene, s obzirom na kontinuirano uzbuđenje oko umjetne inteligencije.

U srpnju je cloud.ai prodan za navodno 600.000 dolara, a law.ai je prodan za 350.000 dolara ranije ovog mjeseca.