Kako usavršiti optimizam kao vještinu, on nije osobina već stvar treninga 

Vječna dilema: je li čaša napola puna ili napola prazna? I jesmo li rođeni kao optimisti ili pesimisti? U današnjem okruženju optimizam može biti odličan alat da se osjećate uzemljeno i zadovoljno. Što o tome kažu novija istraživanja?

Iako se nekada smatralo da je optimizam osobina s kojom se rađamo, novija istraživanja pokazuju da se radi o vještini koja se može naučiti i trenirati. Upravo je pionir pozitivne psihologije, Martin Seligman, objasnio optimizam kao način na koji percipiramo životne događaje.

Pesimisti stresne situacije doživljavaju kao vlastite nedostatke, dok ih optimisti vide kao izazove koje treba riješiti. Optimisti se ne vode „ružičastim naočalama”, već preuzimaju aktivnu ulogu i traže rješenja, vjerujući da mogu utjecati na ishod. Na taj način prihvaćaju negativne posljedice, ali ih vide kao prilike za učenje.

Kako „vježbati“ optimizam?

Naš mozak često ima tendenciju da se fokusira na negativno. Zato je optimizam vještina koju je potrebno vježbati, a ne stanje koje se događa samo od sebe.

Prakticirajte zahvalnost. Umjesto da dopustite mislima da odlutaju u negativu, svakodnevno se prisjetite na čemu ste zahvalni. Prakticiranjem zahvalnosti osvještavamo ono što nas čini sretnima i tako stvaramo ravnotežu u svom životu. Prepoznajte negativne obrasce razmišljanja. Svi imamo dane kad se fokusiramo isključivo na negativne stvari. Kada uhvatite sebe u takvom razmišljanju, namjerno zastanite i zapitajte se: „Što mi se dobro dogodilo danas?” Budite uporni i sigurno ćete pronaći barem jedan trenutak radosti. Vježba vizualizacije. Odvojite nekoliko minuta i zamislite sebe u najboljoj mogućoj budućnosti. Gdje ste? S kim ste? Kako se osjećate? Ova vježba vas uči da očekujete pozitivne ishode i usmjerava vas prema onome što stvarno želite, pomažući vam da se aktivno usmjerite prema ostvarenju svojih snova.

Zapamtite, optimizam je izbor. Pitanje je, hoćete li ga odabrati?

Autorica teksta Melita Pavlek, trener poslovnih vještina, mindfulness i NLP coach, vlasnica brenda 7thsensecoaching.