Mattel predstavlja prvu Barbie s autizmom i širi granice u svijetu igračaka

U ponedjeljak Mattel predstavlja svoju prvu Barbie s autizmom. Dolazi tek šest mjeseci nakon prve lutke s dijabetesom tipa 1, a ovo najnovije izdanje iz linije Barbie Fashionistas osmišljeno je kako bi više djece “moglo vidjeti sebe u Barbie” te kako bi se potaknulo svu djecu da se igraju lutkama koje odražavaju svijet koji ih okružuje, piše The Guardian.

Barbie s autizmom razvijena je u suradnji s američkom udrugom Autistic Self Advocacy Network i osmišljena je tako da predstavi neke od načina na koje djeca s autizmom mogu doživljavati, obrađivati i komunicirati sa svijetom.

Do najsitnijeg detalja

Oči lutke blago su usmjerene u stranu, što odražava činjenicu da neke osobe s autizmom izbjegavaju izravan kontakt očima. Ima potpuno savitljive laktove i zapešća, što omogućuje ponavljajuće pokrete poput stimanja i mahanja rukama, koji nekim osobama s autizmom pomažu u obradi osjetilnih informacija ili izražavanju uzbuđenja.

Na prstu nosi, naravno ružičasti, fidget spinner koji pomaže u smanjenju stresa, nosi ružičaste slušalice za poništavanje buke kako bi se ublažilo osjetilno preopterećenje, te sa sobom ima ružičasti tablet s tipkama za augmentativnu i alternativnu komunikaciju temeljenu na simbolima, koji pomaže u svakodnevnoj komunikaciji. Barbie je odjevena u ležernu, ljubičastu A-kroj haljinu s tankim prugama, kratkim rukavima i lepršavom suknjom kako bi se smanjio kontakt tkanine s kožom. Odjevnu kombinaciju upotpunjuju ljubičaste cipele s ravnim potplatom, koje pružaju stabilnost i olakšavaju kretanje.

Svatko zaslužuje vidjeti sebe u Barbie

Iako prve Barbie lutke datiraju iz 1959. godine, sve do 2019. nije bilo lutaka s invaliditetom. Danas postoje slijepe lutke, Barbie u invalidskim kolicima, Barbie s Downovim sindromom, protetskim udovima, vitiligom i slušnim aparatima. Postoji i Ken s protetskom nogom, drugi koji koristi invalidska kolica s rampom te jedan sa slušnim aparatima.

Najavljujući Barbie s autizmom, Jamie Cygielman, globalna direktorica odjela za lutke u Mattelu, izjavila je da je riječ o najnovijem proširenju predanosti tvrtke predstavljanju različitosti i inkluziji.

“Barbie je oduvijek nastojala odražavati svijet kakav djeca vide i mogućnosti koje zamišljaju, a ponosni smo što predstavljamo našu prvu Barbie s autizmom kao dio tog kontinuiranog rada”, rekla je. Dodala je kako ova lutka “pomaže proširiti shvaćanje inkluzije u odjelu igračaka i šire, jer svako dijete zaslužuje vidjeti sebe u Barbie”.

Barbie nije jedini brend koji proizvodi lutke s autizmom. Lottie prodaje lutke s autizmom, dok Lego nudi niz figurica s nevidljivim invaliditetima.