Najveći turistički hit ljeta dolazi iz Španjolske – evo zašto svi idu baš tamo

Sve više putnika ovog ljeta odlazi u grad na Costa Blanci zbog toplog vremena, ukusne hrane i bogate kulture.

Kako se ljeto sve više približava, putnici počinju zaključivati planove za nadolazeće mjesece. Tripadvisor je otkrio kamo ljudi putuju na temelju prvih rezultata svog Summer Travel Indexa za 2026. godinu. Izvješće ističe najbrže rastuće destinacije među britanskim putnicima na godišnjoj razini, na temelju putovanja između lipnja i kolovoza.

Španjolske destinacije prednjače na popisu, s Alicanteom na prvom mjestu, dok su Playa de Palma, Malaga i Sitges također među deset najboljih.

Na ljestvici se nalaze i popularne destinacije poput Rodosa, Budimpešte i Dublina, kao i sve popularnije destinacije poput Alvora, Ksamilija i Krakova.

Alicante, na španjolskoj obali Costa Blance, posljednjih bilježi snažan rast interesa zbog svoje pristupačnosti, sunčanog vremena tijekom cijele godine i odlične prometne povezanosti, što ga čini popularnim među turistima, ali i digitalnim nomadima. Grad nudi jedinstvenu kombinaciju modernog života uz more i povijesnog šarma, s maurskim, mediteranskim i kršćanskim nasljeđem, kao i vrlo prohodnim i živahnim središtem grada koje je prilagođeno i vlasnicima pasa.

Ljubitelji kulture mogu uživati i u festivalu Moros y Cristianos tijekom ljeta, koji se održava od kraja travnja do sredine listopada u različitim regijama.