Ovo je 9 najvećih pogrešaka na poslovnim zabavama — i kako ih izbjeći

Nitko ne želi biti onaj kolega o kojem se poslije priča nakon poslovne zabave. Poslovna druženja mogu biti odličan način da se povežete s kolegama i zajedno proslavite profesionalna postignuća. No neprimjereno ponašanje može ozbiljno narušiti vašu profesionalnu reputaciju.

Zato je Business Insider upitao dvije stručnjakinje za bonton koje pogreške gosti trebaju izbjegavati na poslovnim događanjima. Evo što su rekle.

Pojaviti se neprikladno odjeven

Pamela Eyring, vlasnica The Protocol School of Washington, škole koja podučava poslovni bonton, rekla je da je jedna od najvećih pogrešaka na poslovnim događajima — odijevanje previše neformalno za poslovno okruženje.

“Prije nego što krenete na poslovnu zabavu, razmislite što ćete odjenuti”, rekla je. Primjerice, ne želite izgledati kao da idete u noćni klub. Ako niste sigurni, izbjegavajte stilove koje vam ne bi bilo ugodno nositi tijekom radnog dana. Također možete provjeriti pozivnicu događaja za eventualni dress code.

Uz profesionalno odijevanje, Eyring naglašava i važnost toga da istu informaciju o odijevanju prenesete gostima koje dovodite.

Pretpostavke o tome što kolege slave

Na sezonskim događajima i zabavama osobito je važno izbjegavati blagdanske pozdrave vezane uz određenu religiju ili tradiciju — osim ako točno znate što kolege slave.

Kad ste u nedoumici, Sheree Bryant Sekou, stručnjakinja za poslovni bonton i konzultantica za leadership, kaže da je najbolje držati se širokih, kulturno neutralnih pozdrava poput “sretni blagdani”.

Izbjegavanje rukovanja s vodstvom

“Mnogi izbjegavaju seniore, poput predsjednika, izvršnog direktora ili šefa svog šefa” na poslovnim događanjima, kaže Eyring.

No, umjesto izbjegavanja, savjetuje da iskoristite priliku kako bi vas vodstvo primijetilo. Ako niste sigurni što reći, možete se pozvati na nešto što su nedavno spomenuli — ili im jednostavno zahvaliti na organizaciji događaja.

Poslovni događaji odlični su za upoznavanje kolega, ali jednako je važno ne ostati predugo foto: Getty Images

Izbjegavanje zabave i ignoriranje planiranih aktivnosti

“Ako je na zabavi prisutan DJ ili bend, pripremite se ustati i zaplesati, čak i ako ne volite ili mislite da niste dobri u tome”, kaže Eyring. “Ako postoje aktivnosti — sudjelujte.” Ovo je vaša prilika da se povežete s kolegama i pokažete im svoju opušteniju stranu koju možda ne vide na poslu.

Skrivanje iza mobitela umjesto druženja

Jedna od najvećih pogrešaka, kaže Eyring, jest sakrivanje iza mobitela.

“Mnogi se osjećaju tjeskobno na takvim događajima i ne poznaju puno ljudi. Umjesto da se druže, jer su introvertirani ili nervozni, sjede na telefonu i scrollaju”, kaže.

Time propuštate vrijednu priliku za umrežavanje i upoznavanje drugih u tvrtki.

Naravno, postoje i opravdani razlozi za korištenje mobitela tijekom zabave — no ako kolegama pokazujete fotografije, učinite to kratko i potom ga spremite.

Fotografiranje ljudi bez dopuštenja

Eyring napominje da su fotografije na zabavama u redu — ali samo ako ste prvo zatražili dopuštenje.

“Ljudi ne vole da ih se fotografira nespremne ili bez pitanja”, kaže.

Također je preporučljivo tražiti dozvolu prije objave fotografije na društvenim mrežama. “Neki ne žele da ih se vidi na tuđem profilu kako pijuckaju piće.”

Delikatne teme za izbjegavanje

Na poslovnim događajima najbolje je izbjegavati teme koje mogu biti osjetljive ili izazvati podjele.

“Budite oprezni kada govorite o bilo čemu što bi moglo izazvati snažne reakcije — politika, romantične veze, novac i religija”, kaže Sekou.

Umjesto toga, bolje su lagane teme: obitelj, putovanja, hobiji.

Pakiranje hrane za ponijeti — bez pitanja

Kada ostane puno hrane, može biti primamljivo spakirati nešto i ponijeti kući. No to može djelovati nepristojno.

“Na poslovnom događaju cilj je povezivanje i izgradnja odnosa. Pakiranje hrane i ostataka može se doživjeti kao neukusno”, kaže Sekou.

Također savjetuje umjerenost pri posluživanje hrane — uzmite samo onoliko koliko ćete pojesti.

Ostajanje predugo

Poslovni događaji odlični su za upoznavanje kolega, ali jednako je važno ne ostati predugo.

Sekou kaže da je ključno pratiti signale da je događaj pri kraju: “Glazba se stišava, svjetla se pojačavaju, ljudi počinju spremati posuđe. To je znak da biste se trebali početi pozdravljati.”

