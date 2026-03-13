Popularna mediteranska destinacija udvostručuje turističku taksu: Posjetitelji će plaćati do 12 eura po noći

Gradske vlasti žele smanjiti pritisak masovnog turizma i ublažiti rast cijena stanovanja za lokalno stanovništvo.

Turisti koji posjećuju Barcelonu od travnja će plaćati i do 12 eura po noćenju nakon što su gradske vlasti odlučile povećati turističku taksu i dodatnu gradsku naknadu za posjetitelje.

Grad je udvostručio turističku taksu, a povećana je i takozvana gradska naknada Barcelone koju također plaćaju svi posjetitelji. Gosti u hotelima s pet zvjezdica plaćat će najviše – 7 eura turističke takse po osobi i noći, umjesto dosadašnjih 3,50 eura. Uz novu gradsku naknadu od 5 eura, koja je porasla s 4 eura, ukupni trošak dosegnut će 12 eura po noćenju, prema podacima objavljenima na stranicama gradskog vijeća Barcelone.

Dodatna gradska naknada ista je za sve vrste smještaja, dok se turistička taksa razlikuje. Oni koji borave u iznajmljenim apartmanima ili kućama za odmor plaćat će 4,50 eura turističke takse po noći, umjesto dosadašnjih 2,25 eura. Uz gradsku naknadu, ukupni iznos iznosit će 9,50 eura po noćenju.

Gosti u hotelima s četiri zvjezdice plaćat će 3,40 eura turističke takse, umjesto 1,70 eura, a uz dodatnu naknadu ukupni trošak iznosit će 8,40 eura po osobi i noći. Putnici na kruzerima plaćat će ukupno između 6 i 11 eura, ovisno o duljini boravka.

Gradsko vijeće odlučilo je i da će se dodatna gradska naknada povećavati za jedan euro godišnje sve do 2029., kada bi mogla dosegnuti najviše osam eura po noćenju.

Povećanje taksi dio je nastojanja gradskih vlasti da smanje pritisak masovnog turizma i stanovanje učine pristupačnijim lokalnom stanovništvu. Stanovnici već godinama upozoravaju da prevelik broj turista i rast kratkoročnog turističkog najma značajno podižu cijene nekretnina.

Prema zakonu, četvrtina prihoda prikupljenih od turističke takse bit će usmjerena na rješavanje stambenih problema u gradu.

Barcelona je već ranije najavila i plan da do 2028. zabrani sve oblike kratkoročnog turističkog najma.

