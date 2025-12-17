Skijanje u Alpama: Koje skijalište je najbolje za vas?

Padine prekrivene snježnim pahuljama, adrenalinske crne staze i kilometri savršeno uređenih staza uz prekrasan planinski pejzaž, samo su neki od razloga zbog kojih su Alpe vrhunsko odredište za skijašku avanturu.

Booking.com-ovo istraživanje o predviđanjima za putovanja za 2026. godinu otkriva kako 71 % hrvatskih putnika smatra da je spontanost u životu sama po sebi dovoljan razlog za odlazak na odmor, dok je za njih 80 % dovoljno dobar razlog za rezervaciju putovanja jednostavno to što su naporno radili i zaslužuju predah.

Budući da je skijanje sezonski sport u kojem ne možemo uživati tijekom cijele godine, sada je pravi trenutak za plan kako ove zime što više vremena provesti na skijaškim stazama. S čak 16.000 kilometara staza i više od tisuću skijališta na izbor, možda niste sigurni odakle krenuti u alpskom raju za svakog skijaša. Vodeća digitalna platforma za putovanja Booking.com donosi kratak pregled najboljih skijališta u francuskim, austrijskim, švicarskim i talijanskim Alpama. Francuska Francuske Alpe dom su nekih od najvećih skijališta na svijetu, što znači da možete danima istraživati staze bez ponavljanja istih. U regiji Les Trois Vallées jedna ski-karta omogućuje pristup osam međusobno povezanih skijališta, dok Les Portes du Soleil povezuje 13 skijališta u Francuskoj i Švicarskoj.

Za iskusne skijaše tu je i staza Sarenne u Alpe d’Huezu, poznata kao najduža crna staza u Alpama, koja nudi 16 kilometara glatkog skijanja uz spektakularne planinske poglede. Mnoge francuske planinske kuće i resorti nude smještaj tipa „ski-in, ski-out“, s dugim stazama koje vode ravno do ulaznih vrata. Hotel Grandes Rousses u Alpe d’Huezu nudi i luksuzni spa i wellness centar, idealan za opuštanje nakon savladavanja zahtjevne crne staze Sarenne. Nakon dugog dana na snijegu, energiju možete obnoviti uz tradicionalna alpska jela kao što su raclette ili tartiflette, lokalni savojski specijalitet od krumpira zapečenog s hrskavom slaninom i topljenim sirom Reblochon. Kada je riječ o dolasku do odabranog skijališta, dostupne su različite kombinacije vlakova, taksija i autobusnih linija, no najpraktičnija opcija u pravilu je najam automobila.

Austrija

U austrijskim Alpama očekuju vas prostrana polja netaknutog snijega koja će ispuniti sve skijaške snove. Popularna skijališta poput Mayrhofena, Kitzbühela i Söldena poznata su i po nekima od najboljih snow parkova u Europi. Osim skijanja, možete i zamijeniti skije zimskim čizmama pa istražiti živahnu après-ski scenu po kojoj su austrijska skijališta nadaleko poznata. Ako ste skloniji opuštenijem zimskom odmoru, odaberite jedno od brojnih malih planinskih sela u Austriji, s ušuškanim planinskim kućama u kojima možete kušati lokalne delicije poput Kaiserschmarrna, mekanih, trgano pečenih palačinki prelivenih voćnim kompotom i posutih šećerom.

Smjestite se u Landhaus zum Griena u Mayrhofenu, koji nudi prostrane obiteljske sobe s privatnim kupaonicama, balkonima i pogledom na planine. Gostima su na raspolaganju sunčana terasa i vrt, besplatan WiFi u zajedničkim prostorima te privatno parkiralište, a blizina skijališta i biciklističkih staza čine ovaj smještaj idealnim izborom za aktivan zimski odmor.

Švicarska

Iako mala, Švicarska je dom nekima od najmoćnijih planina na svijetu. Ovdje se nalaze neka od skijališta na najvećim nadmorskim visinama u Europi, uključujući Matterhorn, 4 Vallées i Saas-Fee u kojem se visoko ocijenjeni Hotel Etoile & Alpenperle Residences može pohvaliti impresivnim pogledima na švicarske Alpe. Zemlja koja se proteže preko Alpa ima vrhove više od četiri tisuće metara i beskrajne ledenjake. No, nemojte dopustiti da vas teren obeshrabri. Čak i najveće planine švicarskih Alpi nude slikovite staze prilagođene početnicima. Mnoge švicarske destinacije nude luksuzan smještaj, ali i pristupačnije opcije, od tradicionalnih alpskih planinskih kuća do raskošnih spa hotela.

Za predah od skijanja na raspolaganju su brojne zimske aktivnosti poput sanjkanja i vožnje psećim saonicama, ili pak cjelodnevne šetnje popločanim ulicama planinskih gradića. Možete unajmiti automobil i sami se odvesti iz zračne luke u Zürichu ili se počastiti privatnim prijevozom od dolazne točke do odredišta za uistinu opuštajuću panoramsku vožnju.

Italija

Za obiteljski alpski bijeg idealan su izbor talijanske Alpe. Skijališta poput Alpen Resorta Bivio i Kolfuschgerhof Mountain Resorta nude slikovite staze za sve razine skijaša i prepoznatljivi opušteni pristup odmoru. Dodatna prednost je i poznata rustikalna kuhinja koja ima sve od orašastog sira Fontina, sušene delicije Prosciutto di San Daniele do zdjela zuppa valdostana juhe, nalik izdašnoj zapečenoj kombinaciji govedine i sira.

U usporedbi s Austrijom, Francuskom ili Švicarskom, skijališta u Italiji uglavnom su manje prometna, no ništa manje impresivna. Ako ste raspoloženi za izazov, okušajte se u Sella Rondi — kružnoj skijaškoj ruti koja obilazi masiv Sella u planinskom lancu Dolomita. Odlučite li se za boravak u Livignu, u Dimora Degli Dei pronaći ćete idilične talijanske planinske prizore te vrhunske spa sadržaje, uključujući saunu, fitness centar, sunčanu terasu, hidromasažnu kadu, parnu kupelj, hammam i solarij.