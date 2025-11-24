Žene sve više putuju same: Ovo su njihove destinacije za odmor

Putovanja žena koje putuju same porasla su za 11%, pri čemu bogatije žene čine značajan dio ovog novog trenda.

Ovaj porast usko je povezan s razvojem destinacija posvećenih wellnessu i zdravom načinu života, koje su posebno popularne među ženama, kao i s novim valom otvaranja luksuznih hotela diljem svijeta, posebno na Bliskom istoku.

Ukrajinka Daria Gurstrimba, osnivačica i direktorica londonske tvrtke Globe7, nudi ultra-luksuzna, diskretna putovanja za najzahtjevnije klijente diljem svijeta.

Tvrtka ima ekskluzivne ugovore s više od 10 najvećih svjetskih luksuznih hotelskih lanaca. Posluje na svih sedam kontinenata i upravlja rezervacijama vrijednim desetke milijuna dolara godišnje.

Globe7 koristi AI alat prilagođen svakom klijentu, ima partnerstva s bankama i kripto platformama, a njegova klijentela uključuje sve, od povijesnih obiteljskih fondova do kripto milijunaša.

Žene predvode trend luksuznih putovanja

“Jednu od najznačajnijih promjena u luksuznim putovanjima danas predvode žene. Mnoge od njih nose višestruke uloge i odgovornosti, često bez predaha. Za njih je samostalno putovanje postalo resetiranje koje pruža prostor za disanje, razmišljanje i ponovno povezivanje s onim što im je zaista važno”, kaže.

Karijera Darije Guristrimbe započela je u tvrtki Danone u Ukrajini, gdje je radila kao marketinška stručnjakinja zadužena za brendove Actimel i Danissimo.

Kasnije je postala voditeljica marketinga za Ukrajinu i Zajednicu neovisnih država (ZND) u tvrtki Biosphere. Tamo je ostvarila rast prodaje od preko 40%. Do svoje 25. godine Daria je već bila direktorica marketinga, što je rezultat njezina stalnog osobnog razvoja i mentorskog rada.

Nakon toga, okušala se u novinarstvu i organiziranju događaja, što ju je na kraju dovelo do otkrića njezine prave strasti prema putovanjima. Razmišljajući o promjenama u svijetu putovanja kojima upravljaju žene, Daria kaže:

“Wellness i izolacijski odmori postali su središte ovog pokreta. Mjesta poput SHA Wellness Clinic, Six Senses Vana i La Prairie nude spoj strukture i spokoja.

U Italiji se Ermito pojavio kao nova vrsta utočišta – suvremeni samostan u šumi koji poziva na samoću i tišinu. Na Maldivima, mjesta poput Joali Beinga kombiniraju umirujuće zvukove oceana, obnovu duha i osjećaj smirenosti za kojim mnogi solo putnici žude.

Guristrimba objašnjava da istovremeno iskustva poput The Ritz-Carlton Yacht Collection i Orient Express Sailing Yacht privlače one koji preferiraju ritam otkrivanja i udobnost među istomišljenicima.

Potraga za ravnotežom

“Za mnoge žene, ova neovisnost odražava stvarnost modernog života. Neke su same po izboru, druge su između veza ili su predane zahtjevnim karijerama”, kaže.

Ono što im je zajedničko jest potraga za ravnotežom i želja za putovanjima koja njeguju unutarnju i vanjsku transformaciju.

“Porast broja žena koje putuju same odražava tihu, ali snažnu evoluciju u načinu na koji žene danas doživljavaju slobodu, blagostanje i samospoznaju.“

Prema Brianni Glenn, vlasnici i dizajnerici putovanja u Milk + Honey Travels, žene s kojima radi žive ispunjenim životima. One su donositeljice odluka, njegovateljice, poduzetnice i liderice. Kada odvoje vrijeme za samostalno putovanje, to nije samo odmor, to je povratak sebi.

“Žene žele prostor i mir. Ali također žele biti okruženi ljepotom, udobnošću i pažnjom. Ne pokušavaju ništa dokazati putujući sami, jednostavno znaju da kada nema tuđih potreba koje treba zadovoljiti, mogu se kretati vlastitim tempom, slušati svoj unutarnji glas i dati si ono što im stvarno treba.

Ta putovanja često označavaju nešto značajno, važan rođendan, novo životno poglavlje ili tihu proslavu gdje se trenutno nalaze u životu.”

Omiljene destinacije

Neke od Brianninih omiljenih destinacija za solo putnike koji žele vrhunsko luksuzno iskustvo uključuju Portugal, Japan, Južnu Afriku i Kostariku.

“Svaka od ovih destinacija nudi udobnost, sigurnost i duboka iskustva koja ne zahtijevaju pratnju da bi bila potpuna“, kaže ona.

U Portugalu vas očekuju gradovi pogodni za šetnju, elegantni butik hoteli te nevjerojatna hrana i vino. Japan je idealan za putnike koji cijene tišinu, red i dizajn, tamo sve savršeno funkcionira, a usluga je besprijekorna.

“Južna Afrika mi je jedan od osobnih favorita kada se putovanje pažljivo isplanira, spaja luksuz, prirodu, wellness i avanturu u jednom: privatne safari lože, odabrane vinske regije i hoteli s pet zvjezdica koji odišu autentičnošću mjesta”, kaže.

Kostarika kao posebna destinacija

Kostarika je odličan izbor za žene koje žele potpuni wellness reset. Puna je netaknute prirode i ima neke od najboljih eko-luksuznih odmarališta na svijetu.

“Na svim tim destinacijama surađujem s provjerenim partnerima kako bih osigurala da je sve besprijekorno organizirano. Moji klijenti žele se osjećati sigurno i inspirirano, a ta ravnoteža je bitna.“

“Hotel je još važniji kada putujete sami. Želite se osjećati ugodno i dobrodošlo, a ne kao da ste sporedni gost. Moji klijenti traže objekte koji odišu toplinom, lijepo su dizajnirani i posvećeni su vrhunskoj usluzi”, dodaje.

Možda je to apartman s terasom i pogledom ili odmaralište u kojem osoblje zna vaše ime već drugog dana. To su mjesta gdje možete naručiti poslugu u sobu, rezervirati spa tretman i osjećati se potpuno opušteno u svemu tome, čak i kada ste sami.

“Žene ne jure trendove. Traže prostor koji im omogućuje da konačno dišu. Smještaj za njih nije samo mjesto gdje će spavati – to je mjesto gdje se osjećaju sigurno, zbrinuto i mirno”.

Roger Sands, suradnik Forbesa