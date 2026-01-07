Berkshire Hathaway povećava plaću novog izvršnog direktora na 25 milijuna dolara

Greg Abel, novi glavni izvršni direktor Berkshire Hathawaya, dobio je povišicu nakon što je preuzeo dužnost od legendarnog investitora Warrena Buffetta.

Greg Abel postao je izvršni direktor Berkshire Hathawaya 1. siječnja, preuzevši tu dužnost od legendarnog investitora Warrena Buffetta. Od tog datuma, Abelova godišnja plaća porasla je na 25 milijuna dolara.

Buffett je podržao 63-godišnjaka na njegovoj novoj poziciji. Investitor je u svibnju rekao Becky Quick s CNBC-a da bi radije da Abel upravlja njegovim novcem nego netko od vodećih investicijskih savjetnika ili bilo koji od vodećih izvršnih direktora u Sjedinjenim Državama.

“To je ogromna podrška, ali to je podrška koju smo mi dali“, rekao je Buffett za Quick.

Prije nego što je preuzeo vodstvo Berkshirea, Abel je bio potpredsjednik odjela za neosiguravajuće operacije tvrtke. Na toj je poziciji 2024. godine zaradio plaću od 21 milijun dolara, uz ostale naknade od 17.250 dolara, prema regulatornoj prijavi iz 2025. godine.

Buffett, koji je u to vrijeme vodio Berkshire, imao je godišnju plaću od 100.000 dolara, plus 305.111 dolara od ostalih naknada u 2024. godini.