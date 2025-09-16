Bio je ponosni vlasnik 17 mačaka. Sada se natječe za važnu poziciju u New Yorku, ali nema Trumpovu podršku

Neki vjeruju da bi Curtis Sliwa mogao privući dovoljno demokrata u posljednjim tjednima kampanje. Drugi njegovu kandidaturu smatraju propuštenom prilikom, želeći da je bio konvencionalniji republikanac koji bi iskoristio rascjepkanu zbrku među demokratskim kandidatima i proveo više vremena govoreći o vladanju.

Curtis Sliwa preferira vožnju podzemnom željeznicom. Ulazi u vlakove u stražnjem vagonu, zatim razgovara i rukuje se sa svima te ispituje ljude gdje su odrasli.

Svakog Njujorčanina kojeg pronađe, Sliwa pita gdje je išao u srednju školu. Danskim turistima pričao je o zaposlenicima u toaletu na glavnom kolodvoru u Kopenhagenu. Onima sa psima saginje se da ih podraga.

Sliwa je osnivač Anđela čuvara, patrolne skupine za borbu protiv kriminala osnovane usred najgorih godina grada 1970-ih, a poznat je po svojoj crvenoj beretki mnogo prije nego što je pokrenuo ono što je sada njegova druga uzastopna kandidatura za republikanskog kandidata za gradonačelnika. Beskrajna neobičnost ove utrke za gradonačelnika stavila je Slivu u poziciju da je oblikuje i da mnogima u vlastitoj stranci dokaže da ga trebaju shvatiti ozbiljno, prenosi CNN.

Sliwa je dio života Njujorčana da ima crno-bijelu fotografiju sebe s Donaldom Trumpom iz 1986., kada su obojica bili u usponu kao miljenici tabloida. Trump je u smokingu. Sliwa je u majici s natpisom Guardian Angels i naravno, nosi beretku.

Vremena su se promijenila. Ovih dana, koliko god predsjednik bio zainteresiran za utrku za gradonačelnika i sprječavanje Mamdanija da pobijedi, Trump neće podržati Sliwu.

“Ja sam republikanac, ali Curtis želi mačke u Gracie Mansionu“, rekao je predsjednik u petak kada su ga pitali o utrci u emisiji Fox News. “Ne trebamo tisuće mačaka.“

U najrascijepljenijoj i najnepredvidljivijoj utrci za opće izbore u povijesti grada u kojem je politika uvijek cirkus, Sliwa je naveo njujorške političke promatrače da se pitaju: Je li njegova kandidatura propuštena prilika da se iskoristi raskol među demokratima? Ili je osoba s ozloglašenošću i vezama izvan davno usahnule republikanske baze grada jedina mala šansa koja bi zapravo, možda, nekako mogla uspjeti?

“Kad mi priđu, ne kažu: O, republikanac”, rekao je Sliwa. “Ne vide me kao političara. Vide me kao jednog od njih, što je rijetkost.“

Čak i nakon života koji je uključivao četiri braka i pet metaka u taksiju za koji kaže da je sve bilo djelo mafijaškog šefa Johna Gottija, ovogodišnja utrka natjerala je Sliwu da kasno navečer i rano ujutro svira elektroničku glazbu. Kaže da mu ritmovi pomažu da se koncentrira.

O mačkama i Trumpu

Trump je mislio na priču o Sliwi koji je u jednom trenutku imao 17 mačaka u svom malom stanu na Upper West Sideu. Kandidat je za CNN rekao da je to zato što je uzimao mačke od ljudi koji su se riješili svojih kućnih ljubimaca tijekom pandemije, a sada ih ima samo šest.

Sliwa u petak nije odgovorio Trumpu. Njegova sestra, medijska direktorica kampanje, umjesto toga poslala je izjavu njegovog voditelja kampanje u kojoj nije spomenuo predsjednika, ali je detaljno opisala njegovu dugu povijest brige za kućne ljubimce i viziju o dobrobiti životinja, uz povećanje pristupačnosti, strogu borbu protiv kriminala i poboljšanje kvalitete života. Osim što je republikanski kandidat, Sliwa se ove jeseni kandidira na drugoj, neovisnoj listi pod nazivom “Zaštitite životinje”.

Lokalna i nacionalna rasprava o utrci za gradonačelnika usredotočila se na aktualnog gradonačelnika Erica Adamsa, koji se sastao s ključnim Trumpovim pomoćnikom u Bijeloj kući kako bi razgovarali o potencijalnim ponudama za posao ako odustane. Neki žele da se opozicija Mamdaniju ujedini oko Andrewa Cuoma, bivšeg guvernera New Yorka koji se kandidirao kao neovisni nakon što je izgubio od Mamdanija na demokratskim predizborima.

Za sada, Adams ostaje u utrci. Ankete pokazuju da je Mamdani u snažnoj poziciji uoči izbora u studenom, s obzirom na to da mu se više demokrata u establišmentu priklanja, iako ga vodeći stranački čelnici i dalje suzdržavaju od podrške.

Sliwa je gotovo zaboravljen u raspravi – ali on nadmašuje Adamsa. Anketa The New York Timesa i Siena Collegea pokazala je da Mamdani ima 46% podrške, a Cuomo 24% podrške. Sliwa je imao 15%, a Adams 9%.

Sliwa je prije četiri godine osvojio gotovo 28% kao republikanski kandidat za gradonačelnika, s 312.000 glasova. Od tada je Lee Zeldin, republikanski kandidat za guvernera 2022. godine, dobio 542.000 glasova iz New Yorka, dok je Trump prošle godine dobio 838.000 glasova iz grada.

Ostala tri kandidata i mnogi u njihovim bazama ne podnose jedni druge. I u studenom nema glasovanja s rangiranim izborom kao što je bilo na predizborima.

Drugim riječima: iako su Zeldin i Trump dobili samo oko 30% u New Yorku, za izbor sljedećeg gradonačelnika moglo bi biti potrebno puno manje od većine.

“Milijarderi nemaju utjecaja u kampanji”

No, iako milijarder John Catsimatidis pokušava skupiti snagu za pobjedu nad Mamdanijem, uključujući i pozive predsjedniku, svom dugogodišnjem prijatelju, on nije inzistirao na Sliwi. To je unatoč tome što je Sliwa podržao Catsimatidisa u njegovoj vlastitoj republikanskoj kandidaturi za gradonačelnika 2013. godine, a milijarderova kći, kao predsjednica Republikanske stranke Manhattana, podržava Slivu nakon što je odbila pozive da se i sama kandidira za gradonačelnicu.

“Svijet neće propasti ako Curtis bude gradonačelnik“, rekao je Catsimatidis u intervjuu za CNN, nazvavši svog bivšeg kolegu, lokalnog radijskog voditelja, zabavljačem.

“Poznaje grad i želi učiniti pravu stvar“, rekao je. “Možda ima šanse.“

Sliwa je odbacio Catsimatidisa i druge bogate osobe poput milijardera investitora Billa Ackmana koji se žestoko protive Mamdaniju i demokratskom socijalizmu, ali mu nikada nisu posvetili ozbiljnu pozornost.

“Milijarderi nemaju utjecaja u ovoj kampanji“, rekao je Sliwa. “Ovi milijarderi ne znaju ništa o politici jer nisu na ulicama.“

Što se tiče Trumpa, Sliwa je prethodno za CNN rekao da je prošle godine prvi put glasao za predsjednika i da se slaže s većinom onoga što on radi, ali nisu razgovarali godinama. Čak i prije predsjednikovog napada na njega u petak, inzistirao je da ne želi ni ponudu za posao ni podršku.

Želi smanjiti poreze

Sliwa je već prikupio više novca nego Cuomo ili Adams.

“Curtis je više od crvene beretke i oduvijek je bio. On naporno radi, brine se za politiku. Poznaje New York od temelja“, rekao je predsjednik Republikanske stranke države New York, Ed Cox, koji je u malom svijetu gradske republikanske politike zet Richarda Nixona i čiji je sin bio oženjen Catsimatidisovom kćeri. “Imate tri vrlo manjkava demokrata – ako ta trojica podijele demokratske glasove, pogodite što, s republikanskim glasovima i Trumpovim glasovima, to je jasna pobjeda za Curtisa.“

Kolika će biti institucionalna podrška republikanaca za Sliwu, s obzirom na gradske zakone o financiranju kampanja koji ograničavaju koordinaciju, kao i Trumpove i druge republikanske spletke u korist Cuoma, Cox nije želio reći.

“Proveo je četiri desetljeća radeći u ime grada – ali iz srca, a ne kao javni službenik“, rekla je američka zastupnica Nicole Malliotakis, koja predstavlja Staten Island i dio Brooklyna te jedina je republikanka u gradskoj kongresnoj delegaciji.

Ali Malliotakis ga podržava. Kao i Elise Stefanik, kongresnica iz sjevernog dijela države koja se priprema za kandidaturu za guvernerku sljedeće godine, koja ga je podržala i čiju kandidaturu, prema Sliwi, on može pojačati vlastitom pobjedom.

“Ne pobjeđujete s republikancima u New Yorku“, rekao je Sliwa, tvrdeći da su od ukupnog broja glasova 2021. godine većinu činili neovisni – dvostruko više od republikanaca i umjereni demokrati.

Za razliku od Mamdanija, koji predlaže povećanje poreza za bogate, Sliwa želi smanjiti poreze na dohodak, imovinu i dobit poduzeća, a istovremeno smanjiti gradsku potrošnju kako bi privukao nove građevinske projekte.