Bivši ministar Zdravko Marić postao član Nadzornog odbora Erste banke

Zdravko Marić postao je novi član Nadzornog odbora Erste banke tek par dana nakon što je prestao obavljati istu funkciju u Karlovačkoj banci.

Bivši ministar financija Zdravko Marić postao je član odbora Erste banke u Hrvatskoj. Erste je na burzi objavio kako je za to dobio i suglasnost Europske središnje banke.

Upis još nije vidljiv na stranicama Sudskog registra u kojem je navedeno kako Erste ima sedam članova Nadzornog odbora. Jedina hrvatska predstavnica među Austrijancima je Nina Begičević Ređep, bivša dekanica FOI-ja.

Marić je na novu poziciju došao tek tri dana nakon što je prestao biti član Nadzornog odbora Karlovačke banke. Prije dva mjeseca prestao je obavljati funkciju Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Sileo Grupe, grupacije koja između ostalog posjeduje luksuzni hotel San Canzian.

Od travnja prošle godine, Marić je član Nadzornog odbora Kraša. Na čelu Hrvatskog teniskog saveza je od listopada 2024. godine.

Uz sve navedeno, Marić vodi i svoju konzultantsku tvrtku Marabizz u kojoj prima simboličnu plaću. Prema zadnjim podacima za 2024. godinu, tvrtka u kojoj je jedini zaposlenik ostvarila je 980 tisuća eura prihoda i 690 tisuća eura dobiti.