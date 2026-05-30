Hrvoje Boljkovac, Light Film: U svijetu produkcije vrijediš onoliko koliko ti je dobar zadnji projekt

Hrvatska je već dugo etablirana destinacija na mapi svjetskih producentskih kuća. Mamac je za snimanje brojnih filmova, blockbustera, TV serija, dokumentaraca, reklama… Nisu ključne samo lokacije, već stranim producentima i klijentima na hrvatskom tržištu trebaju stručni i pouzdani partneri sa kojima mogu realizirati visokokvalitetne projekte i produkciju svjetske klase u raznim formatima i platformama, prilagođenu najzahtjevnijoj publici.

Konkurentna tržišta globalne produkcije i industrije stalno se mijenjaju i konstantno traže nova kreativna rješenja. Ne mogu svi opstati na tom tržištu. Ali mogu oni koji uvijek traže inovativne solucije u raznim projektima i uvijek su korak, pa i puno više, ispred konkurencije.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih produkcijskih kuća svakako je i Light Film (LF). Sjedište im je u Zagrebu, a tržište im je globalno. Iza sebe imaju više od 20 godina iskustva u pružanju vrhunskih usluga, uz podršku najstručnijih timova.

O LF nećete pročitati puno članaka u hrvatskim medijima. Nije ni potrebno, jer to nije njihov način promoviranja. Bogati portfolio projekata, prestižne nagrade, impresivna lista međunarodnih klijenata, visokokvalitetni i inovativni pristup projektima dovoljno govore o njihovom uspjehu, kredibilitetu i pozicioniranju na svjetskoj produkcijskoj sceni.

Mogu konkurirati bilo kojoj europskoj i svjetskoj produkcijskoj kući i CGI studiju.

Imali su jasnu viziju još u vrijeme osnivanja tvrtke. A to je da na atraktivne hrvatske i europske lokacije dovedu ne samo vrhunske svjetske produkcije već i da putem video produkcija realiziraju visokokvalitetne projekte koji nadilaze iznimne lokacije. Kako se industrija razvijala, neprestano se razvijao i LF. Nebitno radi li se o reklamama, TV emisijima, dugometražnim filmovima, videoigrama ili VR projektima, oni imaju tim, tehnologiju i viziju da realiziraju najkompleksnije projekte. Gotovo da nema ideje koju ne mogu oživjeti. Pokrivaju sve faze produkcije, od predplaniranja do završetka snimanja na setu kao i postprodukciju. Mogu prilagoditi lokacije da izgledaju prihvatljive za razne klijente, od stvarnih do virtualnih lokacija pa je posve za očekivati da surađuju sa globalnim megabrendovima poput Disneya, NBA, Coca Cole, National Geographica…

Dvije nagrade Emmy

Globalno su poznati i po nagradama – za dizajn uvodnih špica za najprestižnije svjetske ceremonije i sportske prijenose što im je u portfolio uvrstilo i dvije nagrade Emmy – za dizajn glavne špice za dodjelu nagrade Oscar i za najavnu špicu finala NBA „The Legacy of Champions“.

O aktualnim projektima, konstantnim inovacijama kao i o izazovima sa kojima se trenutno susreću produkcijske tvrtke, razgovarali smo sa Hrvojem Boljkovcem, koji je uz Igora Mijoljevića, osnivač tvrtke Light Film.

Da postanu jedna od vodećih produkcijskih tvrtki u regiji, presudno je bilo nekoliko faktora.

“Prvi je svakako sreća – bili smo u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Nakon toga dolazi hrabrost – kada nam se pružila prilika, prihvatili smo je unatoč tome što je bilo projekata za koje su nas svi uvjeravali da ih je nemoguće napraviti u Hrvatskoj. Treće je pristup klijentima i kvaliteta isporučenih usluga i proizvoda. Za taj dio je najzaslužnija kvaliteta ljudi s kojima smo se okružili, kako naših zaposlenika, tako i vanjskih suradnika. Bez njih, ni sreća ni hrabrost ne bi pomogli.“

S obzirom na raspon usluga, Hrvoje kaže kako nije siguran je li uopće ispravno da se nazivaju produkcijskom kućom. „Raspon naših usluga kreće se od produkcije i produkcijskih servisa, preko izrade CGI projekata, pa do developmenta složenih rješenja u gaming industriji… Puno smo više od standardne produkcijske kuće – proširili smo se na razvoj igara i VR iskustva, stvarajući vrhunski digitalni sadržaj uz tradicionalne filmske i komercijalne projekte. Bilo da razmatramo savršenu stvarnu pozadinu za reklamu ili razvijamo impresivne virtualne svjetove za interaktivne medije, naš tim je u prvim redovima inovacija u storytellingu.“

NEKI OD PROJEKATA (Foto: PR Light Film)

Kada Light Film prihvati raditi na nekom projektu, onda se prilagode jedinstvenim potrebama svakog klijenta. „Ne radi se samo o izvršenju projekta, radi se o razumijevanju onoga što svaku produkciju čini jedinstvenom u pružanju tog iskustva. Naši stručni timovi rade na stalnom pomicanju granica mogućeg i izvedivog, na projektima unutar više platformi. Involvirani smo u gaming, stvarajući uzbudljiva interaktivna iskustva koja pomiču granice storytellinga i tehnologije. Razvijamo i VR projekt, oživljavajući impresivne virtualne svjetove na načine koji redefiniraju angažman publike. Uvijek se razvijamo kako bismo ostali ispred konkurencije.“

Ljudi, ne samo talent

Što ih još čini korak dalje ispred konkurencije?

“Kvalitetom i znanjem definitivno možemo konkurirati bilo kome. Ono što je za nas uvijek otežavajuća okolnost je što dolazimo iz male zemlje, pa se vrlo često suočavamo sa neznanjem i predrasudama. Jednom me je jedan španjoski producent, kada sam mu pokazivao fotografije Dubrovnika, oduševljeno pitao kada smo uspjeli sagraditi takav set i koliko nas je to koštalo. Dakle, to nije neki neobrazovani tip sa Applachian gorja, nego čovjek koji je radio diljem svijeta, pa opet vrlo malo zna o nama. Zbog toga je za svaki strani projekt koji želimo dobiti potrebno uložiti dvostruko više energije, a i kroz cijeli projekt dokazivati se sa dodatnim trudom, znanjem i inovativnosti, u odnosu na ono što je naprimjer potrebno nekoj američkoj produkciji.“

Ono što neku produkcijsku tvrtku čini uspješnom kombinacija je nekoliko komponenti.

“Prva su ljudi – ne samo talent, nego sposobnost da tim funkcionira pod pritiskom, jer produkcija se svodi na rješavanje problema u iznimno kratkim rokovima. Druga su procesi i organizacija istih – jer kreativnost bez pravilnog vođenja i kontrole, lako klizne u kaos koji završi probijanjem budžeta i rokova. I treća je osjećaj za klijenta, njegove stvarne potrebe i želje. Ponekad je potrebno ići „protiv“ toga i imati hrabrosti reći „mislimo da bi ovo trebalo drukčije“. Nisu svi klijenti sretni kada to čuju, ali na kraju se vraćaju onima koji isporučuju, ali i onima kojima vjeruju.“

Većinom posluju sa inozemnim klijentima i za inozemna tržišta, a omjer je otprilike 90 posto u korist stranih klijenata. „Uglavnom je riječ o produkcijskim servisima, CG trailerima za video igre ili developerskim rješenjima za gaming industriju. Kod domaćih klijenata radi se o full servis produkciji. Razlike rada za strane i domaće klijente, osim po prirodi projekta, za nas i nema. Uvijek se trudimo projektima pristupiti jednako profesionalno, bez obzira na to odakle je klijent i kakav budžet ima.“

Nije baš jednostavno izdvojiti najizazovnije projekte na kojima su radili.

“Svaki projekt nosi svoje izazove i u trenutku dok radimo na njemu izgleda kao najteži na svijetu. Tek sa vremenskim odmakom problemi s kojima smo se susretali na projektu pretvore se u anegdote koje prepričavamo i smijemo im se. Ali ako moram izdvojiti, mislim da je najveći stres bio kad smo prvi put radili animaciju za otvorenje dodjela nagrada Oscar. Radili smo takvu vrstu projekta po prvi put, a rok je bio iznimno kratak. Jako puno stresa. Stalno smo mislili da možda nećemo stići isporučiti animaciju.

Druga situacija je bila prije dvije godine kada smo za film „Wicked“ radili VR ekrane u nekoliko gradova Europe istovremeno. Svugdje je sve išlo ok, osim u Rimu gdje je bio totalni kaos zbog Jubileja 2025., pa su nam svaki drugi dan otkazivali već izdane dozvole. Sada je to anegdota, ali tada me svaki mail iz Rima bacao u predinfarktno stanje.“

Trendovi i tehnologija

Iako se mogu pohvaliti prestižnim međunarodnim nagradama, ipak ne žive na lovorikama. Vrlo su inovativni i prilagodljivi tržištu kroz razne segmente rada.

“Nagrade su lijepo priznanje, ali mi nismo od „ganjanja“ nagrada. Ako se dogode super, ako ne, opet dobro. Ionako vrijediš onoliko koliko ti je dobar zadnji projekt, pa nema mjesta pretjeranom opuštanju. Zato pokušavamo pratiti trendove i razvoj tehnologija te klijentima ponuditi jednaku kvalitetu usluga koju mogu dobiti bilo gdje na kvalitetnim stranim tržištima, a ovisno o potrebama tržišta mijenja se i vrsta usluga kao i rješenja koja nudimo. Do prije nekoliko godina, veliki dio našeg poslovanja činili su CG traileri za igre, a danas je taj segment gotovo potpuno ugašen. Promjena se doslovno dogodila u nekoliko godina. Trenutno je, primarno u filmskoj industriji, velika potražnja za interaktivnim instalacijama koje, u skladu sa klijentovim željama, montiramo diljem svijeta.“

Sjedište tvrtke je u Hrvatskoj, no imaju urede i u drugim zemljama.

“Proširenje tvrtke je došlo prirodno, kroz rast međunarodnih projekata i potrebu da budemo bliže klijentima i partnerima. Produkcija je globalan posao i važno je imati prisutnost na različitim tržištima, ne samo zbog poslovanja nego i zbog talenata, tehnologije i novih prilika. Prvi ured smo otvorili 2019. u Budimpešti. Nakon toga smo 2023. otvorili ured u Gruziji. U Sloveniji i Srbiji nismo otvarali urede, njih pokriva naš ured iz Zagreba.“

Trenutno imaju nekoliko aktivnih projekata, a većina ih je vezana uz gaming.

“Što se VR projekata tiče, radimo na jednom kompleksnom projektu, koji je kompletno baziran na upotrebi VR tehnologije u raznim uslužnim djelatnostima. Projekt je trenutno u fazi proizvodnje, a po planu imamo još godinu i pol za dovršiti ga i uvesti na tržište.“

“Game engine koristimo uglavnom u produkciji trailera za igre. Vizualni napredak game enginea i promjena stavova kod publike koja više ne želi nerealistične i „nabrijane“ trailere već stil koji u najvećoj mjeri odgovara samoj igri, doveo je do toga da su nam klasični CG traileri gotovo ispali iz fokusa zbog nedostatka potražnje. Drugi segment u kojima ih koristimo je developerski dio, konkretno za razvoj gaming projekta na kojem trenutno radimo koristimo Unity. Što se tiče samih snimanja, imali smo nekoliko projekata gdje smo koristili Unreal za generiranje pozadine koja se koristila na LED ekranima. To je bilo zanimljivo iskustvo, jer je workflow do jedne mjere drugačiji od snimanja na stvarnoj lokaciji.“

Virtualne ili stvarne lokacije/percepcije? Prednosti i nedostaci?

“Ništa ne može potpuno zamijeniti stvarnu lokaciju i emociju pravog prostora, ali virtualna produkcija otvara mogućnosti koje su prije bile logistički gotovo nemoguće ili preskupe. Odabir između stvarnih i virtualnih lokacija nije ili/ili, već je ključ da se tehnologija koristi tamo gdje donosi stvarnu vrijednost, a ne samo zato što je trend.“

Izazov budžeta

Najveći trend zadnjih nekoliko godina na tržištu produkcije je definitivno AI.

“Oko AI je bilo jako puno hype-a i grandioznih najava, ali mislim da trenutno taj trend gubi na snazi. Jednostavno rezultati još uvijek nisu takvi da bi mogli konkurirati stvarnoj, živoj snimci. To ne znači da se u budućnosti situacija neće promijeniti.

Najveći izazovi sa kojima se susrećemo zadnjih nekoliko godina su budžeti koji se sve više smanjuju dok realni troškovi rastu. Također, zbog načina na koji se današnji sadržaj konzumira, rokovi su sve kraći, a očekivanja po pitanju kvalitete sve veća. Razvoj tehnologije omogućava da su ti rokovi i očekivanja do jedne granice, ali dugoročno će nešto trpjeti“.

Zanima nas odražavaju li se globalna događanja i na produkcijsku branšu.

“Apsolutno. Razina nesigurnosti i nestabilnosti kojoj svjedočimo zadnjih godina negativno utječe na većinu poslova i produkcija. Pritom mislim na sve vrste proizvodnje sadržaja. Naša branša nije iznimka. Vrlo je osjetljiva na globalne promjene – od ekonomskih kriza do razvoja tehnologije i promjena u načinu konzumacije sadržaja. Danas klijenti traže bržu produkciju, više sadržaja i veću fleksibilnost, a istovremeno očekuju vrhunsku kvalitetu. To stvara pritisak, ali i otvara prostor za inovacije.“