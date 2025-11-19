Igor Roth, CEWE: “Ljudi su temelj uspjeha, a tehnologija samo pomaže da budemo bolji”

U svijetu u kojem se fotografija sve više seli u digitalne oblake, a uspomene čuvaju na ekranima, njemačka kompanija CEWE već više od šest desetljeća dokazuje da istinska vrijednost slike leži u njezinoj materijalnosti – u trenutku kada je držimo u rukama. S jasnom vizijom, tehnološkim zamahom i fokusom na ljude, CEWE spaja tradiciju fotografske industrije i inovacije digitalnog doba. Regionalni direktor kompanije, Igor Roth, vodi tim koji djeluje na tržištima različitih dinamika, kultura i potrošačkih navika, no povezuje ih zajednička strast prema stvaranju proizvoda koji izazivaju emociju. Njegov pristup vođenju temelji se na autentičnosti, povjerenju i jasnom “zašto” – uvjerenju da uspjeh dolazi kada ono što radimo ima dublji smisao.

U razgovoru za Forbes, Roth govori o tome kako CEWE održava reputaciju lidera u industriji, kako balansira digitalnu transformaciju s “ljudskim dodirom”, te zašto vjeruje da budućnost fotografije ne leži samo u tehnologiji, nego u emocijama koje ona prenosi.

Kako biste opisali poziciju CEWE-a na regionalnom tržištu danas i u kojem smjeru vidite daljnji razvoj kompanije?

CEWE je globalno, regionalno pa onda i lokalno najveća foto kompanija s najvećim udjelom na tržištu. Uvjeren sam da će tako ostati i u budućnosti jer ono što nas je napravilo najvećima i najboljima su kvaliteta, inovacije i ono najbitnije, ljudi. Te tri komponente su ključ uspjeha naše kompanije. CEWE je sinonim za kvalitetu u području foto-usluga.

Kako uspijevate održati taj standard u vremenu brze digitalizacije i promjene potrošačkih navika?

Kvaliteta je ono od čega u CEWE-u ne odustajemo niti pod koju cijenu. Ona je imperativ našeg poslovanja, a brzi razvoj tehnologije i digitalizacije nam u tome pomaže. Samo je potrebno moći se jednako brzo mijenjati i prilagođavati u svim segmentima poslovanja. Jednako tako i promjene potrošačkih navika su izazov kojem se potrebno prilagoditi , a CEWE je u 63 godine uspješnog poslovanja pokazao da je sposoban ići u korak s tehnologijama i navikama kupaca.

Koliko se razlikuje potrošačko ponašanje na tržištima regije u odnosu na zapadnoeuropska tržišta?

Nepravedno bi bilo povlačiti paralele između regije i zapadnih zemalja jer čak i unutar regije su tržišne prilike poprilično različite. Zapadnoeuropske zemlje su možda ekonomski malo razvijenije, no naša regija je bolja u nekim ključnim pokazateljima uspješnosti, a koji nam jako olakšavaju brzi razvoj poslovanja. Jedan takav primjer je postotak „mobile user-a“ na našem tržištu koji je puno veći u usporedbi s mnogim zapadnoeuropskim zemljama.

Kako CEWE kombinira tradiciju fotografske industrije s inovacijama poput personaliziranih proizvoda i online platformi?

CEWE od 1962.v godine vrlo uspješno spaja bogatu tradiciju fotografske industrije s inovativnim pristupima. Kroz user friendly online platforme i intuitivne mobilne aplikacije korisnicima omogućujemo jednostavno naručivanje i uređivanje svojih fotografija te dizajniranje personaliziranih proizvoda poput CEWE fotoknjiga i drugih inovativnih fotopoklona. Stalnim ulaganjima u tehnologiju i kvalitetu osiguravamo visoke standarde izrade. Time korisnicima nudimo jedinstveno iskustvo koje kombinira pouzdanost klasične fotografije s modernim digitalnim mogućnostima.

Inovacije i digitalizacija

Koje inovacije u CEWE-u smatrate ključnima za sljedećih pet godina?

Prisustvo umjetne inteligencije u svim našim platformama je svakako nešto što će jako promijeniti i unaprijediti naše poslovanje kao i korisničko iskustvo naših kupaca. Drugi vrlo bitan aspekt poslovanja su inovacije bazirane na održivosti. Jedan primjer koji to dokazuje je naša CEWE fotoknjiga na recikliranom papiru. Trenutno smo jedini proizvođač fotoknjiga koji ima taj proizvod u ponudi. Naravno, taj proizvod nije jedini takav.

Kako pristupate balansiranju između digitalne transformacije i zadržavanja „ljudskog dodira“ koji je važan u fotografiji i uspomenama?

Jedno ne pobija drugo, čak štoviše „ljudski dodir“ je nešto što je utkano u svaku fotografiju svakog našeg korisnika zbog emocija koje svaka izrađena fotografija nosi u sebi. Digitalna transformacija je samo te emocije u tiskanoj fotografiji učinila dostupnijom i povoljnijom za svakog od nas.

Koliko su održivost i ekološka odgovornost uključene u poslovni model CEWE-a?

Održivost i ekološka odgovornost duboko su integrirane u poslovni model CEWE-a. Tvrtka kontinuirano ulaže u ekološki prihvatljive tehnologije i procese, poput korištenja papira s certifikatom FSC i održivog upravljanja energijom u proizvodnim pogonima. Posebna pažnja posvećuje se smanjenju otpada i učinkovitom recikliranju materijala. CEWE time nastoji minimizirati utjecaj na okoliš i aktivno doprinosi ciljevima održivog razvoja, vodeći računa o odgovornom poslovanju u svakoj fazi proizvodnje.

Izazovi liderstva

Kako biste opisali svoj stil vođenja i na koji način motivirate timove u različitim zemljama?

Moj stil vođenja temelji se na jasnom “zašto”. Vjerujem da je smisao ono što pokreće ljude i stvara inspiraciju. Trudim se biti autentičan lider koji daje primjer, otvoreno komunicira viziju i potiče osjećaj zajedništva bez obzira na kulturološke razlike unutar timova. Motiviram svoje timove stvaranjem okruženja u kojem se svatko osjeća dijelom nečeg većeg, gdje njihovi doprinosi i ideje imaju stvaran utjecaj i smisao. Želim da svaki član tima bude svjestan naše vizije za koju svi radimo, a to je činiti ljude sretnima kada dobiju u ruke bilo koji naš proizvod. To je onaj „zašto“ radimo to što radimo i to je onaj predivan razlog za dolazak svaki dan na posao s osmijehom na licu. Spoznaja da svojim radom nekoga usrećuješ. Želja mi je da svaki član tima kada ode (ako ode) iz mojeg tima, bude bolja verzija sebe u odnosu na to kada je došao. Samo onda kada se svaki član razvija i raste, s njim svi rastemo. Bitno mi je da svaki član tima zna da ima nekoga tko će mu pomoći da se razvije i bude bolji. Na prvom razgovoru za posao, svakom svom djelatniku kažem da ako ne uspije u nečemu prvi put, netko će mu pomoći u drugom pokušaju. Ako niti od druge ne uspije, onda ćemo mu svi iz tima pomoći u trećem pokušaju i taj treći put će sigurno uspjeti. Takav pristup stvara opuštenu atmosferu u kojoj se svatko usudi pokušati, predložiti pa i riskirati ako treba jer to je preduvjet za uspjeh. Vjerujem u neprestano učenje, povjerenje i uzajamno poštovanje, jer samo tako zajednički stvaramo izvanredne rezultate.

Što smatrate najvećim izazovom lidera u današnjem poslovnom okruženju?

Ostati autentičan i dosljedan svom “zašto” usred stalnih promjena i nesigurnosti koje donosi moderno poslovno okruženje. Lideri trebaju znati inspirirati i okupljati ljude oko zajedničke svrhe, ali i biti dovoljno hrabri priznati ponekad da nemaju sve odgovore. Ključ je u stvaranju povjerenja, otvorenoj komunikaciji i sposobnosti da u timovima potaknemo osjećaj pripadnosti i zajedničke odgovornosti. Upravo to, prema mom uvjerenju, omogućuje liderima da vode s empatijom i vizijom, te da u izazovnim vremenima zajedno sa svojim timovima pronalaze nove prilike za rast.

Na koji način razvijate buduće lidere unutar organizacije?

Da bismo razvili uspješne lidere unutar kompanije, ključno je najprije jasno definirati već spomenuto “zašto” – svrhu i vrijednosti na kojima gradimo poslovanje. Lider se ne postaje samo kroz formalne obuke, već kroz svakodnevno pokazivanje povjerenja od strane nadređenih, poticanja samostalnosti i omogućavanje ljudima da preuzmu odgovornost i riskiraju u vođenju. Važno je stvariti ozračje u kojoj se potiču pitanja, učenje iz grešaka i razmjena ideja. Kada omogućimo ljudima da vide širu sliku i osjećaju da njihov rad ima smisla, stvaramo okruženje u kojem liderstvo prirodno raste i razvija se. Ne samo kroz titule, nego kroz utjecaj i inspiraciju. Na taj način od svakog člana tima možemo stvoriti novog lidera.

Vrijednosti u poslu i životu

Kako donosite odluke u trenucima neizvjesnosti – oslanjate li se više na analizu podataka ili na intuiciju?

Oslanjam se prije svega na svoj tim te njihovu stručnost i iskustvo. Kao i znanje i iskustvo svojih nadređenih pa tek onda na podatke. Otvorenost unutar korporativne hijerarhije i spremnost na pomaganje jedni drugima je od presudne važnosti za uspjeh svake kompanije. Ako kao voditelj imate podršku i od svojih timova i od nadređenih, donošenje bilo koje odluke je puno lakše i izvjesnije.

Koje vrijednosti smatrate najvažnijima u poslovanju i osobnom životu?

Autentičnost, povjerenje i zajedništvo. Duboko vjerujem da uspjeh dolazi kada djelujemo u skladu sa svojim vrijednostima i kada smo iskreni prema sebi i drugima. Povjerenje je pak temelj svakog odnosa pa tako i poslovnog uspjeha, a zajedništvo nam omogućuje da kao tim prevladamo sve izazove i postignemo zajedno više nego pojedinačno. Na kraju, to su vrijednosti koje ne samo da vode do izvrsnih rezultata, nego i omogućuju da osjećamo istinsku svrhu i zadovoljstvo u onome što radimo.

Što vas osobno motivira nakon toliko godina u industriji?

Spoznaja da svakog dana usrećujemo tisuće ljudi s našim proizvodima. Ako ste ikada otvorili obiteljsku fotoknjigu ili klasični album s fotografijama i prisjetili se svih tih predivnih trenutaka i emocija koje su sačuvane u svakoj toj fotografiji, znat ćete o čemu govorim. Taj nečiji osmjeh zbog listanja fotoknjige koju smo mi u CEWE-u proizveli je taj razlog zbog kojeg svakog dana idem u svoj ured s osmjehom. Naravno, i zbog fantastičnih ljudi u mojim timovima.

Vizija i savjeti

Kako zamišljate CEWE za deset godina – tehnološki, organizacijski i tržišno?

CEWE će biti tehnološki lider koji će aktivno koristi umjetnu inteligenciju, automatizaciju i digitalne platforme za još jednostavnije korisničko iskustvo. Organizacijski vidim CEWE kao globalno povezanu kompaniju s agilno strukturiranim timovima koji potiču inovacije, suradnju i razmjenu znanja na postojećim i novim tržištima. Tržišno očekujem da će CEWE biti i dalje europski broj 1 u fotografskim i personaliziranim uslugama ostajući pritom predan kvaliteti i održivosti, društvenoj odgovornosti i prilagođavanju potrebama korisnika u digitalnom dobu.

Koja vam je najveća lekcija iz poslovnog svijeta koju biste prenijeli mlađim generacijama menadžera?

Ako želiš stići brzo, idi sam; ako želiš stići daleko, idi zajedno sa svojim timom.

I za kraj – ako biste mogli sažeti filozofiju uspjeha u jednoj rečenici, kako bi ona glasila?

Ljudi prije svega.