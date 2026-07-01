Invera Equity Partners nastavlja jačati tim nakon imenovanja dva nova partnera

Invera Equity Partners, upravitelj investicijskih fondova usmjeren na jugoistočnu Europu nastavlja jačati svoj tim daljnjim ulaganjima u ključne funkcije koje podupiru rast portfeljnih kompanija i razvoj investicijske platforme.

Nakon ranijeg imenovanja Ivana Josipovića za Partnera zaduženog za investicije i Bojana Radlovića za Operativnog Partnera, Invera dodatno širi tim imenovanjem Brune Kostelac Košir na poziciju Head of Talent te Nine Radić Kuzik na poziciju Chief Legal Officer.

Invera Equity Partners ranije je proširila svoj tim s novim partnerima. Nova imenovanja dolaze u razdoblju snažnog rasta Invere, koja je nedavno objavila prvo zatvaranje drugog fonda u iznosu od 160 mil. EUR.

Ivan Josipović, kao Partner zadužen za investicije, vodi investicijski tim i odgovoran je za razvoj i provedbu Inverine investicijske strategije. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju novih investicijskih prilika, razvoj odnosa s poduzetnicima i vlasnicima kompanija, vođenje procesa dubinske analize i strukturiranja transakcija te podršku portfeljnim društvima u stvaranju vrijednosti nakon ulaganja.

Član je Inverinog tima od 2020. godine, a iza sebe ima više od 13 godina iskustva u private equity ulaganjima, M&A-u i transakcijskom savjetovanju. Prije dolaska u Inveru radio je u KPMG-u i EY-u, savjetujući klijente na domaćim i međunarodnim transakcijama, uključujući akvizicije, prodaje društava i druge složene korporativne transakcije. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završio CFA i ACCA, dvije najprestižnije međunarodne profesionalne kvalifikacije u području financija.

Bojan Radlović, Operativni Partner, sa svojim timom radi zajedno s upravama portfeljnih kompanija na ubrzanju njihova rasta i provedbi ključnih strateških inicijativa. Kroz operativna unapređenja, razvoj poslovanja, međunarodnu ekspanziju i razvoj organizacije pomaže kompanijama stvarati veću vrijednost za kupce i ostvarivati dugoročni rast.

Radlović je u Inveru došao s mjesta predsjednika Uprave Kompare, Inverine portfeljne tvrtke. Ranije je bio Chief Digital Officer u Fortenova Grupi, a prije toga CEO Money.co.uk i Chief Growth Officer u RVU-u, gdje je sudjelovao u razvoju poslovanja od startupa do organizacije s više od 1.000 zaposlenika. Karijeru je započeo u McKinsey & Company, a MBA diplomu stekao je na London Business Schoolu.

Jačanje ključnih funkcija

Osim novih partnera, Invera Equity Partners dodatno je ojačala ključne funkcije tima u području razvoja talenata i pravnih poslova.

Bruna Kostelac Košir imenovana je Head of Talent Invere. U ovoj će ulozi dodatno razvijati Inverine sposobnosti u području upravljanja talentima i organizacijskog razvoja, kako unutar Invere tako i kroz podršku portfeljnim kompanijama. Invera vjeruje da su kvaliteta menadžmenta, razvoj organizacije i privlačenje vrhunskih talenata među najvažnijim pokretačima dugoročnog stvaranja vrijednosti.

Bruna donosi 20 godina iskustva u upravljanju ljudskim resursima, s fokusom na HR strategije koje podupiru rast i organizacijsku transformaciju. Blisko je surađivala s najvišim menadžmentom kompanija poput INA-e, Infobipa i Mplusa.

Nina Radić Kuzik preuzima funkciju Chief Legal Officer kao vanjska članica tima. Pružat će pravnu podršku investicijskom procesu, strukturiranju transakcija i upravljanju portfeljem, čime Invera dodatno jača sposobnost učinkovitog izvršenja složenih investicija i pružanja kontinuirane podrške portfeljnim kompanijama.

Odvjetnica je s više od 15 godina iskustva u međunarodnom M&A okruženju. Karijeru je izgradila u jednom od vodećih hrvatskih odvjetničkih društava, a tijekom karijere uvrštena je u rang-liste Chambers Europe, Chambers Global te Legal 500.

“Izgradnja snažnog internog tima jedan je od ključnih stupova naše strategije stvaranja vrijednosti. Nakon što smo dodatno ojačali investicijske i operativne kapacitete imenovanjem Ivana i Bojana partnerima, sada nastavljamo ulagati u funkcije koje dugoročno čine razliku – razvoj talenata i vrhunsku pravnu podršku. Bruna i Nina donose iskustvo koje će dodatno osnažiti naš rad s portfeljnim kompanijama i omogućiti nam da budemo još kvalitetniji partner poduzetnicima“, izjavila je Zrinka Vuković Berić, Board Member za Middle and Back Office, Invera Equity Partners.

Snažan operativni tim

U središtu Inverina poslovnog modela nalazi se operativni tim koji zajedno s investicijskim timom blisko surađuje s upravama portfeljnih kompanija tijekom cijelog investicijskog ciklusa. Za razliku od tradicionalnog savjetodavnog pristupa, Inverin operativni tim aktivno sudjeluje u definiranju i provedbi strateških inicijativa koje obuhvaćaju komercijalni rast, razvoj organizacije, operativnu izvrsnost, M&A i međunarodnu ekspanziju.

Nova imenovanja dio su najavljenog rasta tima s 11 na 23 zaposlenika, nakon što je Invera u travnju objavila prvo zatvaranje Fonda II od 160 mil. EUR – 2,5 puta više od prvog fonda. Konačno zatvaranje, s ciljem od 200 mil. EUR, planirano je za zadnji kvartal 2026. godine. Inverine investicije uključuju ulaganja u tvrtke kao što su Muzej iluzija, Kompare, Entrio, Marles te Igrandia i Everfun.