Evo što Vedrana Jelušić Kašić kaže o preuzimanju funkcije direktorice slovačke VÚB banke

Vedrana Jelušić Kašić, bankarica s dvadesetogodišnjim stažem u Europskoj banci za obnovu i razvoj, od 1998. do 2018. godine, gdje je bila direktorica za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku i bivša članica Uprave PBZ-a imenovana je direktoricom u slovačkoj VÚB banci (Všeobecná úverová banka), najvećoj banci unutar međunarodne mreže banaka iz grupacije Intesa Sanpaolo.

“Jako sam ponosna što sam se pridružila VÚB banci, koja ima najveći tržišni udio u financiranju poduzeća i druga je najveća banka po ukupnoj imovini u Slovačkoj.

Zadužena sam za poslovanje banke s korporativnim klijentima, uključujući SME (mala i srednja poduzeća), velika poduzeća u privatnom i javnom sektoru, te investicijsko bankarstvo u Slovačkoj, kao i koordinaciju aktivnosti s korporativnim klijentima u Češkoj, s obzirom na to da VUB banka ima vrlo uspješnu podružnicu u Češkoj”, kaže Jelušić Kašić za Forbes Hrvatska.

Karijerni skok

Istaknula je kako je glavni cilj nadograditi čvrste temelje u području korporativnog bankarstva te potaknuti međunarodnu ekspanziju i inovacije među malim i srednjim poduzećima, ali i velikim kompanijama.

“Naš je prioritet biti pouzdan partner slovačkim poduzetnicima i podržati njihov rast u stalno promjenjivom gospodarskom okruženju. Veselim se suradnji s profesionalnim timom VÚB banke kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve i dodatno pridonjeli jačanju konkurentnosti i otpornosti nacionalnog gospodarstva.

Smatram da je važno kontinuirano inovirati nove proizvode i usluge koje poslovanje poduzeća mogu učiniti još efikasnijim i uspješnijim.

S privatne strane, iako sam već imala priliku upoznati slovačko tržište iz bankarske perspektive tijekom svog mandata kao direktorica za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku u EBRD-u, jako se veselim dubljem upoznavanju slovačke kulture, ljudi i prirodnih ljepota, poput planine Tatre, o kojoj sam mnogo čula.”

Veliko iskustvo

Vedrana Jelušić Kašić od 2021. do 22. veljače 2026. bila je članica Upravnog odbora Privredne banke Zagreb, članice Intesa Sanpaolo Grupe. Odgovorna je za korporativne aktivnosti za velika i srednja poduzeća te za područje investicijskog bankarstva. Također je i predsjednica Nadzornog odbora PBZ Leasing d.o.o. te članica nekoliko odbora u Banci, kao i bivsa članica Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. i članica je Gospodarskog savjeta Hrvatskog društva ekonomista.

Prije toga je bila partnerica odgovorna za financijsko savjetovanje u Deloitte Hrvatskoj od 2018. do 2021. godine. Njezin je posao bilo stručno savjetovanje u području korporativnih financija, spajanja i preuzimanja te financijskog restrukturiranja. Bila je također i voditeljica za korporativno upravljanje te je predvodila Inicijativu privatnog sektora za Adria regiju. Također je bila odgovorna i za aktivnosti EBRD-a u području agrobiznisa, hrane i pića te u sektoru maloprodaje u 12 zemalja jugoistočne Europe od 2007. do 2013. godine te je bila i neizvršna direktorica nadzornih odbra nekoliko vodećih privatnih društava u jugoistočnoj Europi.

Vedrana Jelušić Kašić stekla je početna poslovna iskustva u Raiffeisen banci u Hrvatskoj, Merrill Lynch Private Client Groupu u SAD-u, Hrvatskoj nacionalnoj banci i u Monte Titoliju u Italiji. Stekla je titulu magistrice znanosti iz međunarodne ekonomije i financija na Sveučilištu Brandeis u SAD-u, te titulu diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a također je i dobitnica dviju Rektorovih nagrada. Završila je edukaciju iz međunarodnih financija na Wirtschaftsuniversität i Institut für Wirtschaftswissenschaften u Beču te je nositeljica diplome neizvršne direktorice Financial Timesa u Londonu.

Bila je članica savjetodavnih vijeća predsjednika Republike Hrvatske za dvoje hrvatskih predsjednika (2018. – 2019. i 2020. – 2021.). Hrvatski poslovni časopis uvrstio ju je među deset najmoćnijih poslovnih žena u Hrvatskoj pet puta, a Hrvatska mreža žena uvrstila ju je među najutjecajnije poslovne žene za 2020. godinu.