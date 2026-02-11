Nadja Schaps Horvat preuzima poziciju CEO-a LQ-a

LQ, konzultantska tvrtka specijalizirana za razvoj liderstva, organizacijsku transformaciju i unapređenje poslovnih performansi, objavljuje imenovanje Nadje Schaps Horvat na poziciju glavne izvršne direktorice (CEO).

Ova promjena predstavlja važan korak u daljnjem jačanju upravljačke strukture i strateškom razvoju LQ-a, s ciljem dodatnog unaprjeđenja kvalitete usluga, jačanja partnerskog odnosa s klijentima te širenja utjecaja na tržištu.

Nadja Schaps Horvat donosi dugogodišnje iskustvo u vođenju organizacija, razvoju poslovanja i upravljanju transformacijskim procesima. Tijekom svoje karijere uspješno je vodila kompleksne projekte organizacijskog razvoja, razvoja liderstva i poslovne izvrsnosti, s posebnim fokusom na stvaranje održivih rezultata i dugoročne vrijednosti za klijente.

“Dolaskom Nadje dodatno jačamo naš menadžment i stvaramo preduvjete za sljedeću fazu rasta i razvoja LQ-a. Ova promjena omogućit će nam još snažniji fokus na kvalitetu, inovacije i dugoročne rezultate koje stvaramo za naše klijente, kao i na daljnje unapređenje organizacijskih kapaciteta i izvrsnosti unutar LQ-a. Nadjino iskustvo u vođenju ljudi i organizacijskih transformacija prirodan je nastavak naše misije stvaranja organizacija koje ostvaruju vrhunske performanse kroz snažno liderstvo. Ovom prilikom zahvaljujem Mihaeli Slamar na dosadašnjem vodstvu, predanosti i značajnom doprinosu razvoju LQ-a”, izjavio je Alan Žepec, osnivač LQ-a.

Alan Žepec i Nadja Schaps Horvat

“Velika mi je čast preuzeti vođenje tvrtke koja već godinama postavlja standarde u području razvoja liderstva i organizacijske učinkovitosti. LQ ima snažan tim, jasnu svrhu i prepoznatljiv utjecaj na razvoj ljudi i organizacija. Moj fokus bit će na daljnjem jačanju naših kompetencija, razvoju inovativnih rješenja za klijente te na održivom rastu koji će dodatno učvrstiti našu poziciju pouzdanog partnera organizacijama koje žele ostvariti vrhunske rezultate kroz razvoj liderstva i organizacijske kulture”, rekla je Nadja Schaps Horvat.

LQ godinama surađuje s vodećim kompanijama u Hrvatskoj i regiji, pomažući im u razvoju lidera, transformaciji organizacijske kulture i ostvarivanju mjerljivih poslovnih rezultata. Imenovanje nove CEO dodatno potvrđuje posvećenost LQ-a dugoročnom razvoju, izvrsnosti i stvaranju dodatne vrijednosti za klijente.