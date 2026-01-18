Ovo je posljednji veliki kockarski mogul Las Vegasa

Derek Stevens, vlasnik Circe, Golden Gatea i The D-a, povukao je velik potez kladeći se na preobrazbu središta Las Vegasa. Danas ima portfelj nekretnina vrijedan više od milijardu dolara – uključujući najveću sportsku kladionicu na svijetu i najveći bazen u Gradu grijeha.

Krajem prosinca, u utorak navečer, nešto prije šest sati, oko 500 kockara stoji u redu ispred kasina Golden Gate u Fremont Streetu, u središtu Las Vegasa, kako bi preuzeli kupon za nekoliko besplatnih pića s Derekom Stevensom, njegovim milijarderom-vlasnikom. Barmenice plesačice, odjevene u grudnjake, gaćice i go-go čizme, njišu bokovima uz pjesmu Black Eyed Peasa “I Gotta Feeling”, dok se dvoje gostiju probija kroz gužvu kako bi mu stisnuli ruku.

“Svaki kasino mora imati vlastitu atrakciju, a ljude privlači otvoreni šank”, kaže Stevens (58), koji je ovo imanje – najstariji hotel i kasino u Las Vegasu – kupio 2006. godine, kao i The D, koji se nalazi niz ulicu, pet godina kasnije. Preko puta Fremonta nalazi se njegov krunski dragulj: Circa, otvoren 2020. godine uz ulaganje od milijardu dolara. Svaki kupon za piće dolazi u zlatnoj omotnici, koja najčešće sadrži karticu s unaprijed učitanih pet dolara, ali iznos može doseći i 1000 dolara. Golden Gate ovu iznimno veselu “happy hour” ponudu organizira svake večeri, sedam dana u tjednu, a sigurno je da kockari na automatima potroše više nego što kasino izgubi na besplatnim pićima. Zaposlenik pruža Stevensu mikrofon i glazba staje.

Biznismen starog kova

“Oduvijek sam mislio da u Vegasu nema ničeg boljeg nego kad popijete koje piće i možda pogodite jackpot”, govori okupljenima. “Tako počinje večer. Cijenim što ste odlučili da vam večer počne upravo ovdje.” Stevens, odjeven u plavi sako preko bijele oxford košulje i s Richard Mille satom na ruci, posljednji je pripadnik izumiruće vrste u Las Vegasu: neovisni kasino-mogul. Sa svoja tri objekta, koje posjeduje zajedno s mlađim bratom Gregom, Stevensovo bogatsvo iznosi oko 1,2 milijarde dolara, procjenjuje Forbes.

U gradu koji su izgradile legende poput Jaya Sarna, Kirka Kerkoriana i Bennyja Biniona, a kasnije ga preoblikovali Steve Wynn i Sheldon Adelson, gotovo svi današnji veliki operateri – od MGM-a do Caesarsa – prodali su zemlju i zgrade investicijskim fondovima za nekretnine (REIT-ovima), zadržali operacije i plaćaju najam. Stevens, međutim, posjeduje sve – čak i zemlju ispod svojih objekata. Dok su kasina na Stripu protekle godine teško pogođena padom broja stranih posjetitelja, Downtown Las Vegas poduprli su američki kockari, privučeni jeftinijim hotelskim sobama, prohodnošću Fremont Streeta i spektaklom Circa.

Resort i kasino Circa osvijetljen ružičastim svjetlima u povodu izlaska filma Barbie foto: Ethan Miller/Getty Images via AFP

Circa, koja se uzdiže 60 katova na uglu Fremont i Main Streeta i izgleda poput kruzera, jedini je luksuzni objekt te vrste u središtu Las Vegasa. Boydov Fremont Casino svijetao je i nostalgičan, ali sumoran, s malom kladionicom, starim automatima i još starijom klijentelom. U Golden Nuggetu Tilmana Fertitte mogli biste naletjeti na tetu koja je možda i uređivala taj prostor. A tu je i Binion’s, kasino koji je 1970. pokrenuo World Series of Poker – i izgleda kao da od tada nije renoviran.

Ugostio mnoge milijardere

Circa je, međutim, nešto posve drugo. Ona je atrakcija – a to je, uostalom, ono što Vegas jest. S najvećom sportskom kladionicom na svijetu koja se proteže na tri kata, sjedalima poput onih u kinu, ekranom dovoljno velikim za prijenos 19 utakmica istodobno s koeficijentima, te vanjskim kompleksom Stadium Swim – najvećim bazenom u “Gradu grijeha”, zagrijanim na 37 stupnjeva u hladnijim mjesecima, s TV ekranom visine 43 metra – ljudi dolaze samo da bi to vidjeli. Kao pravi showman, Stevens ga naziva “vodenim kazalištem” i vjeruje da je izgradio “najbolji bazen u jeb*noj povijesti svijeta”.

Dok su hoteli na Stripu protekle godine posrtali, Stevens je s Circom, objektom namijenjenim isključivo odraslima, pogodio pravu stvar, osobito za publiku Downtowna. Forbes procjenjuje da resort ostvaruje više prihoda od kockanja nego sva tri Boydova kasina na Fremontu zajedno – oko 280 milijuna dolara godišnje, odnosno 35 posto ukupnih prihoda kasina Downtowna. Od otvaranja Circe u listopadu 2020., prihodi od kockanja u Downtownu porasli su 40 posto. Iako se sav taj rast ne može pripisati isključivo Circi, hotel je očito pomogao oživljavanju Fremont Streeta nakon pandemijskih padova.

Stevens je postao toliko poznat da je ugošćavao milijardere poput Stevea Cohena, ali i predsjednika Donalda Trumpa, koji je posjetio Circu ubrzo nakon inauguracije u siječnju 2025. Godine 2023. prevarant se telefonom lažno predstavio kao Stevens i uvjerio jednog zaposlenika da mu donese 1,1 milijun dolara iz blagajne Circe na parkiralište. (Plan je uspio, ali je prevarant uhićen.) Stevens ima i pomalo odmetničku crtu: jednom ga je regulator za igre na sreću u Nevadi kaznio s 250.000 dolara jer je dvojici kockara u Golden Gateu i The D-u dao ukupno 25.000 dolara u žetonima bez potrebne dokumentacije. (On poriče bilo kakvu krivnju.)

“Stevens radi mnoge stvari koje su radili njegovi prethodnici, samo što ih Circa radi u većem opsegu”, kaže Mike Green, profesor povijesti na UNLV-u. “Ako uzmete u obzir da je Adelson preminuo, da je Wynn imao svoje probleme, da Phil Ruffin ima velike kasine na Stripu, ali nije baš mogul – Stevens bi mogao biti posljednji mogul.”

Stevens se s tim ne slaže. “To su veliki igrači”, kaže. “Ja sam samo tip koji prodaje pivo na kraju šanka.”

Kako je ušao u posao s kasinima

Rođen u Grosse Pointeu u Michiganu, Stevensov otac bio je arhitekt, a majka profesorica matematike, čija je obitelj početkom 20. stoljeća pokrenula velik posao s metalnim spojnicama za autoindustriju. Nakon diplome na Sveučilištu Michigan 1993., Stevens je postao direktor obiteljske tvrtke Cold Heading Co., koja danas posjeduje nekoliko drugih automobilskih kompanija i dvije proizvodne tvornice. I danas je na čelu tvrtke, ali o njoj rijetko govori.

“Bit ću što otvoreniji: to je samo par tipova u garaži”, kaže.

Godine 2011. Stevens i njegov brat kupili su obližnji Fitzgerald’s, kasino s irskom tematikom, te ga nakon 36-katne renovacije preimenovali u The D. Četiri godine kasnije kupili su oronuli Las Vegas Club za oko 40 milijuna dolara, kao i još nekoliko nekretnina na istom gradskom bloku, uključujući legendarni strip-klub Glitter Gulch, poznat po neonskom znaku kaubojke Vegas Vickie, koji danas svijetli unutar Circe.

Kupili su i kasina Mermaids i La Bayou. Prvotni plan bio je proširiti i renovirati Vegas Club, no s ukupno osam parcela Stevensova braća posjedovala su cijeli gradski blok – osim trgovine majicama dimenzija šest puta 30 metara i male uredske zgrade. Tada im je otac predložio da odustanu od renovacija i sanjaju veće snove.

Derek Stevens predstavlja bend Living Colour na Fremont Street Experienceu, u travnju 2025. foto: Ethan Miller/Getty Images via AFP

Shvativši da je otac u pravu, Stevens je ušao u trgovinu majicama i obratio se vlasniku Haimu Gabayu. Dogovorili su se za 13,5 milijuna dolara za tu malenu trgovinu, koja se pokazala kao najskuplja po četvornom metru među svim nekretninama koje je Stevens kupio.

Riječ je o rijetkom trenutku skromnosti kod hvalisavog Stevensa, s obzirom na to da je Cold Heading vodeći dobavljač vijaka i matica za autoindustriju, a obiteljski posao generirao je toliko novca da su on i brat mogli kupiti Golden Gate i The D. Za Circu su 500 milijuna dolara vlastitog ulaganja financirali iz dobiti prva dva kasina.

U svibnju 2006. Stevens je želio preseliti dio ulaganja u saveznu državu bez poreza na dohodak. Jednog poslijepodneva on i prijatelji, u majicama i japankama, završili su na Fremont Streetu i ušli u Golden Gate, tada u vlasništvu Marka Brandenburga. Stevens je koristio kućni telefon, a Brandenburg – čiji pomoćnik tog dana nije radio – slučajno se javio. Stevens mu je rekao da želi investirati u kasino. Već je imao mali udio u Riju i posjedovao dio duga Rivijere, ali je Brandenburgu rekao da želi upravljati kasinom. Razgovarali su u njegovu uredu i, za 7,5 milijuna dolara, Stevens je dobio 50 posta udjela u Golden Gateu.

Tko ne riskira, ne profitira

Do 2008. Stevens je dobio licencu od Nadzornog odbora za igre na sreću Nevade i na kraju otkupio Brandenburgov preostali udio za oko 10 milijuna dolara. Prošle godine kupio je i zemljište ispod hotela za dodatnih 19 milijuna dolara.

“Oduvijek sam smatrao da je važno posjedovati zemlju, vlastitu zemlju”, kaže u svom uredu u Circi. “Možda sam malo staromodan, s obzirom na to da svi objekti na Stripu prodaju svoju zemlju.”

Takva strategija može ograničiti pristup kapitalu, ali i smanjiti rizik. “Kad dođe do usporavanja ili velike recesije, najam se uvijek mora platiti”, kaže. Nakon što su postali vlasnici cijelog bloka, braća su s Credit Suisseom prikupila 450 milijuna dolara duga, uz 500 milijuna vlastitog kapitala. Ciljali su otvorenje 31. prosinca 2020. Ako bi otvorili do tada, mogli su iskoristiti poreznu olakšicu koja im je omogućila otpis cijelog projekta, neplaćanje poreza nekoliko godina i početak otplate golemog duga.

“Bez ubrzane amortizacije, ovo se ne bi moglo financijski posložiti. Bila je toliko značajna”, kaže Stevens.

Kad je u ožujku 2020. stigao Covid-19, kasina diljem Las Vegasa zatvorila su vrata. Stevens se kladio da pandemija neće trajati zauvijek i da, želi li dobiti porezni otpis i spasiti ulaganje, mora ići dalje. Voditelj projekta nastavio je gradnju bez prekida, radeći 24 sata dnevno, pa je kompleks dovršen i otvoren čak devet tjedana prije roka – već u listopadu.

“Oklada je uspjela, ali bilo je užasno iscrpljujuće”, kaže Stevens. “Možda mi je oduzelo pet godina života. Nisam znao hoće li mi se cijela karijera i sve što sam ikad radio raspasti.”

Američki predsjednik Donald Trump za stolom kockarnice u Circi, početkom siječnja 2025. foto: Mandel Ngan/AFP

Isplata je stigla sljedeće godine. “2021. i 2022. bile su dvije najbolje godine u povijesti Vegasa”, kaže Stevens, opisujući postpandemijski oporavak, kada je grad bilježio više od milijardu dolara prihoda od kockanja mjesečno – niz koji traje i danas.

Stevens i brat još uvijek imaju oko 200 milijuna dolara duga za otplatu, ali Circa stoji dobro, a Downtown je snažan: prihodi od kockanja porasli su 2,4 posto između 2023. i 2024., dok su prihodi Las Vegasa u cjelini pali jedan posto u istom razdoblju. “Tajming je sve u Las Vegasu, a Derek je pogodio pravi trenutak”, kaže Brendan Bussmann, partner u konzultantskoj tvrtki B Global. “Treba imati malo genijalnosti i malo ludosti. Preuzimate rizike u koje većina ljudi ne bi vjerovala. To je ono što je učinilo Sheldona velikim, što je učinilo Stevea Wynna velikim i što je Dereku omogućilo ovo što je postigao.”

Na 60. katu Circe, u prostoru nazvanom Legacy Club, posjetitelje dočekuju biste Sama Boyda, Bennyja Biniona, Howarda Hughesa, Kirka Kerkoriana, Jaya Sarna, Stevea Wynna i drugih. Na pitanje o vlastitoj ostavštini, Stevens kaže da je još premlad da bi o tome razmišljao.

Circa, kaže, neće biti njegov posljednji projekt. U Symphony Parku, odmah preko puta, on i brat posjeduju još 6,8 hektara zemljišta – posljednju parcelu u Downtownu zoniranu za kockanje.

“U nekom trenutku”, kaže gledajući prema zemljištu, “tamo ćemo nešto zakuhati.”

Will Yakowicz, novinar Forbesa