Najpoznatiji ilegalni kladioničar tvrdi: Polovica profesionalnih sportaša kladi se na sportove

Mathew Bowyer, kalifornijski kladioničar koji je primio oklade u vrijednosti od 326 milijuna dolara od Ippeija Mizuhare, uskoro će odslužiti godinu dana zatvora zbog svojih kaznenih djela. Iako je njegova ilegalna kladionica zatvorena, Bowyer tvrdi da će tržište ilegalnog klađenja, vrijedno 84 milijarde dolara, i dalje opstati.

U 9:30 sati ujutro, 5. listopada 2023., Mathew Bowyer bio je na prilazu svoje kuće u San Juan Capistranu, u Kaliforniji, kada je, dok je vezivao sina u dječju sjedalicu, čuo povik:

„FBI! Ne miči se!“

Bowyer, tada 48-godišnjak, okrenuo se i ugledao više od dvadeset agenata naoružanih puškama i u taktičkoj opremi kako opkoljavaju njega i njegovu kuću.

Taj ilegalni kladioničar, koji tvrdi da je te godine primio oklade u vrijednosti od milijardu dolara od svojih 1200 klijenata, znao je da se situacija otima kontroli. Pretpostavljao je da agenti nisu došli zbog njega samog, nego zbog jednog klijenta – Ippeija Mizuhare, prevoditelja zvijezde Los Angeles Dodgersa, Shoheija Ohtanija, koji je u nešto više od dvije godine nakupio dug od 40,2 milijuna dolara.

Afera je gotovo uništila karijeru trostrukog MVP-a i drugog najplaćenijeg igrača bejzbola. Ohtani je negirao bilo kakvu povezanost i nikada nije bio optužen za kazneno djelo, tvrdeći da ga je Mizuhara prevario i ukrao mu milijune.

Istraga je pokazala da je upravo Mizuhara bio taj koji se kladio, te da je ukrao 16,2 milijuna dolara s Ohtanijevih računa kako bi svakih nekoliko tjedana plaćao Bowyeru po 500.000 dolara.

Ilegalna strana će uvijek postojati

Mizuhara je osuđen na pet godina zatvora zbog bankovne i porezne prijevare, dok je Bowyer dobio 12 mjeseci i jedan dan zatvora zbog vođenja ilegalne kladionice, pranja novca i lažnih poreznih prijava.

Iako je Bowyer postao lice najvećeg skandala s ilegalnim klađenjem u novijoj povijesti sporta, njegova presuda ne znači da je ta industrija nestala.

“Ilegalna strana uvijek će postojati”, rekao je Bowyer za Forbes.

Prema podacima American Gaming Associationa, tijekom protekle godine ilegalne kladionice primile su oklade vrijedne 84 milijarde dolara i ostvarile pet milijardi dolara prihoda, dok su legalne kladionice u 2024. ostvarile 13,78 milijardi dolara prihoda na ukupno 149,9 milijardi dolara oklada.

“Trenutno u SAD-u ima milijun kladioničara, a ljudi to ni ne shvaćaju”, kaže Bowyer.

“Rekao bih da ih ima svugdje, posebno u velikim gradovima — ili barem posrednika koji prima uloge za šefa na nekoj drugoj lokaciji.”

Skandali u brojnim sportovima

Bowyer je klijente pronalazio na golf terenima, a s Mizuharom se upoznao 2021. na ilegalnoj poker igri u San Diegu.

“Na kraju dana, ilegalni kladioničari dostupni su posvuda”, kaže Bowyer.

Afera Mizuhara–Bowyer možda je najveća, ali nipošto nije posljednja.

Početkom listopada NCAA je pokrenula istragu protiv 13 bivših sveučilišnih košarkaša iz šest škola koji su se navodno kladili na svoje utakmice – pa čak i protiv vlastitih momčadi.

U travnju 2024. NBA je doživotno suspendirala centra Jontaya Portera iz Toronto Raptorsa nakon što je utvrđeno da se kladio na NBA utakmice, dijelio povjerljive informacije kladioničarima i namjerno smanjivao vlastiti učinak radi dobitka.

Slični skandali potresli su i NFL, NHL, golf, UFC i druge sportove. Bowyer procjenjuje da se oko polovine profesionalnih sportaša kladi na sportove, a da bi se u budućnosti moglo očekivati još više afera, osobito u sveučilišnom sportu.

“Bilo ih je mnogo koji još nisu otkriveni — ili su jednostavno prošli nekažnjeno”, priznaje.

Sve je, kaže, bilo predvidivo.

Godine 2018. američki je Vrhovni sud ukinuo Zakon o zaštiti profesionalnog i amaterskog sporta (PASPA), kojim je sportsko klađenje bilo zabranjeno gotovo u cijeloj zemlji osim u Nevadi. Nakon toga su savezne države dobile pravo da same legaliziraju klađenje.

Danas 39 saveznih država ima legalno tržište sportskog klađenja, koje je postalo jednako “američko” i uobičajeno kao i sam bejzbol.

“Onog trenutka kad je PASPA ukinut, znao sam da će se ovo dogoditi”, kaže Bowyer.

“Kockanje je postalo relevantnije nego ikad, a s time dolazi i više iskušenja. Bit će još mnogo skandala”.

Bio sam žrtveno janje

Bowyer je uhvaćen zahvaljujući istrazi u Resorts World Las Vegasu, koja je otkrila mrežu drugih ilegalnih kladioničara.

Kao i banke, i kockarnice moraju poštovati zakone o sprječavanju pranja novca i identifikaciji klijenata, te ne smiju svjesno dopustiti kriminalcima da se kockaju.

Bowyer, poznat kao kladioničar, kockao se s gotovo 12 milijuna dolara Ohtanijeva novca u tom kasinu.

Zbog toga je bivši predsjednik kasina Scott Sibella izgubio posao i licencu, a Nevadska komisija za igre na sreću kaznila je kasino s 10,5 milijuna dolara.

Iako priznaje da je vodio ilegalan posao i gotovo uništio Ohtanijevu karijeru, Bowyer smatra da je postao žrtveno janje za grijehe Las Vegasa.

“Ne želim se praviti žrtvom”, kaže. “Ali osjećam da sam djelomično pao kao kolateral za taj vegaski dio priče. Ne za bejzbol — to je bila moja odgovornost.”

Bowyer, koji priznaje da je ovisnik o kockanju, sada ima zabranu ulaska u sve kockarnice u SAD-u.

Ipak, samo nekoliko dana nakon FBI-jeve racije u listopadu 2023., otišao je u kasino Pechanga u Temeculi, u Kaliforniji, igrati svoju omiljenu igru, bakarat. (Kasnije mu je i tamo zabranjen ulazak.)

“Tipično – izgubio sam”, kaže. “Radio sam to iz zabave. Zbog adrenalina.”

Život nakon zatvora

Od presude, Bowyer se priprema za život nakon zatvora. U kolovozu je samostalno objavio knjigu o svom životu pod naslovom Recalibrate, a u planu mu je i dokumentarac o njegovoj karijeri kladioničara.

Nada se, kaže, da će postati neka kombinacija Jordana Belforta, poznatog kao “Vuk s Wall Streeta”, i Franka Abagnalea, bivšeg prevaranta kojeg je glumio Leonardo DiCaprio u filmu Uhvati me ako možeš.

Hoće li se ikad ponovno kockati?

“Kad mi istekne uvjetna kazna, ne mogu reći da se više nikad neću kladiti — to bi bila laž”, priznaje Bowyer.

“Ali hoću li htjeti? Hoću li to zapravo prestati raditi? Nakon svega što sam prošao, postoji velika mogućnost. A iskreno, moja supruga neće biti presretna ako opet počnem. To je činjenica.”

Will Yakowitz, novinar Forbesa