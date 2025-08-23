Ovo je deset najplaćenijih teniskih zvijezda u 2025. godini. Jedna igračica uspjela je prestići Đokovića

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner utjelovljuju novo veliko rivalstvo u tenisu — na terenu i izvan njega — i predvode skupinu od deset zvijezda koje su zajedno u protekloj godini zaradile 285 milijuna dolara.

Tijekom protekle godine svijet tenisa obilježio je dvoboj između 24-godišnjeg Jannika Sinnera iz Italije i 22-godišnjeg Carlosa Alcaraza iz Španjolske, koji su zajedno osvojili sva četiri pojedinačna Grand Slam naslova – uz još osam ATP Tour titula. Sada se njihovo rivalstvo seli i na financijsko polje.

Drugu godinu zaredom, Alcaraz je najplaćeniji tenisač svijeta, zadržavši prvo mjesto s procijenjenom zaradom od 48,3 milijuna dolara u posljednjih 12 mjeseci prije oporezivanja i agencijskih provizija – što je rast u odnosu na 42,3 milijuna koje je ostvario godinu ranije. No, Sinner mu se značajno približio, prikupivši oko 47,3 milijuna dolara., što je veliki skok u odnosu na njegovih 26,6 milijuna iz prethodne godine. Na terenu je Sinner u prednosti s osvojenih 20,3 milijuna dolara – što je premašio jedino Novak Đoković u 18 izdanja Forbesove godišnje liste zarada u tenisu. (On je 2016. zaradio 21,8 milijuna dolara, a 2019. 20,6 milijuna.) S druge strane, Alcaraz je kralj zarade izvan terena, s procijenjenih 35 milijuna dolara od sponzorstava, nastupa, egzibicija i drugih poslovnih pothvata.

Najplaćenija sportašica na svijetu

Na trećem mjestu ukupne ljestvice, i prvom među tenisačicama, nalazi se Coco Gauff, koja je ujedno i najplaćenija sportašica na svijetu prošle godine. Ova 21-godišnja Amerikanka zaradila je oko 37,2 milijuna dolara u posljednjih 12 mjeseci – 12,2 milijuna od nagradnih fondova i 25 milijuna izvan terena – čime je prestigla Đokovića, koji zauzima četvrto mjesto s 29,6 milijuna dolara. Takav poredak znači da prvi put nakon 2010. ljestvicu predvode troje igrača mlađih od 30 godina – tada su to bili mladi Roger Federer, Maria Šarapova i Rafael Nadal. (Federer je držao vrh sve do umirovljenja 2022. u dobi od 41 godine, a Đoković ga je nakratko preuzeo 2023. prije nego što ga je naslijedio Alcaraz)

Zajedno, deset najplaćenijih tenisača na svijetu u posljednjih 12 mjeseci zaradilo je procijenjenih 285 milijuna dolara, što je povećanje od 16 posto u odnosu na prošlogodišnjih 246 milijuna.

Taj iznos i dalje je daleko od rekordnih 343 milijuna dolara, postavljenih 2020. godine. No, razlika se ponajviše svodi na izostanak Federera, koji je te godine sam zaradio 106,3 milijuna dolara, a da ne spominjemo tada aktivnog Nadala (40 milijuna u 2020.) i Serenu Williams (36 milijuna). Dublja analiza brojki ipak pokazuje određene pozitivne znakove.

Mladi u usponu

Za početak, Đoković je jedini član ovogodišnje top 10 ljestvice stariji od 29 godina, a prosječna dob popisa sada iznosi 26 godina, što je pad od više od tri godine u odnosu na 2020. Zvijezde u usponu nastavljaju rasti – uključujući Alcaraza, čiji je ukupni prihod od 48,3 milijuna dolara najbolji rezultat ikada za jednog igrača koji se ne zove Federer, Đoković ili Naomi Osaka – nadmašivši Nadalov vrhunac od 44,5 milijuna dolara iz 2014.

Muške zvijezde dodatno mogu povećati prihode zahvaljujući sustavu podjele profita ATP-a, uvedenom 2022. u sklopu inicijative OneVision. Tour je nedavno objavio da je igračima isplatio 18,3 milijuna dolara na temelju njihovih rezultata na ATP Masters 1000 turnirima 2024., devet najjačih događaja odmah ispod Grand Slamova i završnog prvenstva sezone. Bonus fond gotovo je utrostručen u odnosu na 6,6 milijuna dolara isplaćenih 2023.

Kod tenisačica, Gauff i dalje prednjači po zaradi, ali joj se suparnice polako približavaju. Aryna Sabalenka, trenutačno najbolje rangirana igračica svijeta, dosegla je ukupnu zaradu od 27,4 milijuna dolara, od čega 15 milijuna dolazi od sponzorstava i nastupa, čime je po zaradi izvan terena uhvatila priključak sa svojom poljskom konkurenticom Igom Swiate. Izgleda da Bjeloruskinja sve uspješnije nadilazi rezerve oglašivača prema sportašima iz zemalja uključenih u rat u Ukrajini.

Prihodi još uvijek nejednaki

Još dramatičniji uspon izvan terena bilježi Qinwen Zheng iz Kine, koja je u proteklih 12 mjeseci zaradila procijenjenih 21 milijun dolara. Mnogi u svijetu tenisa vjeruju da bi ova 22-godišnjakinja mogla krenuti stopama Li Na, koja je osvojila prva dva Grand Slam naslova za Kinu i izvan terena 2014. uprihodila 18 milijuna dolara (24 milijuna kad se prilagodi inflaciji).

Ovogodišnja top 10 lista najplaćenijih uključuje četiri tenisačice, a tenis je i dalje jedini veliki sport u kojem su prihodi muškaraca i žena donekle usporedivi. Ipak, razlike u nagradnim fondovima i dalje postoje na mnogim turnirima ispod razine Grand Slama, zbog čega je WTA Tour 2023. najavio da će u idućem desetljeću izjednači fondove nagrada na turnirima razine 500 i 1000. Ove je godine Charleston Open potvrdio da će muškarcima i ženama isplaćivati jednake nagrade od 2026., dok je Britanska teniska udruga (Lawn Tennis Association), koja organizira HSBC Championships i Eastbourne Open, isto obećala za 2029.

Tenis možda više nikada neće vidjeti igrača poput Federera, ali današnje zvijezde izvrsno koriste svoje financijske prilike.

10 najplaćenijih u svijetu tenisa u 2025.

#1. 48,3 milijuna dolara

Carlos Alcaraz

DOB: 22 | NACIONALNOST: Španjolac | NA TERENU: 13,3 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 35 milijuna dolara

foto: Adrian Dennis/AFP

Jannik Sinner možda drži prvo mjesto na ljestvici pojedinačne konkurencije, ali Carlos Alcaraz je pobijedio u šest od njihovih posljednjih sedam međusobnih ogleda na ATP Touru, uključujući i preokret na French Openu u lipnju koji je 22-godišnjem Španjolcu donio njegov peti Grand Slam naslov.

S partnerstvima koja uključuju BMW, Louis Vuitton i Rolex, Alcaraz je trenutačno najtraženiji ambasador među aktivnim tenisačima, ali njegova prava prednost pred konkurencijom dolazi od nastupa: za jedno pojavljivanje može tražiti milijun dolara, a za egzibiciju čak i do dva milijuna dolara.

Alcaraz je ujedno bio i tema trodijelnog Netflixova dokumentarca koji je pratio njegovu sezonu 2024. Premijeru je najavio na originalan način – privremenom tetovažom s natpisom “23-4-25” na desnoj ruci tijekom turnira u Indian Wellsu u ožujku.

#2. 47,3 milijuna dolara

Jannik Sinner

DOB: 24 | NACIONALNOST: Talijan | NA TERENU: 20,3 milijuna eura • IZVAN TERENA: 27 milijuna dolara

foto: Henry Nicholls/AFP

Nepoznata bolest prisilila je Jannika Sinnera da se ovog mjeseca povuče iz finala Cincinnati Opena protiv Carlosa Alcaraza, a ovoga je tjedna odustao i od nastupa u mješovitim parovima na US Openu. Ipak, uoči pojedinačnog turnira, 24-godišnji Talijan i dalje ostaje glavni favorit kladionica za ponavljanje prošlogodišnjeg trijumfa u New Yorku i osvajanje svog petog Grand Slam naslova.

Pobjeda bi dodatno obilježila Sinnerovu turbulentnu godinu, u kojoj je osvojio Australian Open i Wimbledon, ali je također odradio tromjesečnu suspenziju zbog dopinga nakon što je u ožujku 2024. bio pozitivan na anabolički steroid. Međunarodna agencija za integritet u tenisu (ITIA) utvrdila je da Sinner nije kriv, prihvativši njegovo objašnjenje da je klostebol u njegov organizam ušao putem masaže fizioterapeuta. No, Svjetska antidopinška agencija (WADA) uložila je žalbu na tu odluku te je s igračem u veljači naposljetku postignuta nagodba.

Unatoč svemu, ta stanka nije usporila Sinnerov uspon: zadržao je prvo mjesto na ATP ljestvici, a otprilike desetak sponzora – među kojima su Gucci, Lavazza kava i tjestenina De Cecco – ostali su mu vjerni. U listopadu je osvojio i šest milijuna dolara nagrade na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Saudijskoj Arabiji.

#3. 37,2 milijuna dolara

Coco Gauff

DOB: 21 | NACIONALNOST: Amerikanka | NA TERENU: 12,2 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 25 milijuna dolara

foto: Al Bello/Getty Images/AFP

Gauffina teniska sezona bila je neujednačena – nakon što je osvojila svoj drugi Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji na Roland Garrosu, ispala je već u prvom kolu Wimbledona. Nekoliko dana uoči US Opena otpustila je trenera Matthewa Dalyja i dovela stručnjaka za biomehaniku, Gavina MacMillana.

Ipak, 21-godišnja Amerikanka izvan terena bilježi velike uspjehe. Uz unosan portfelj sponzora među kojima su Bose, New Balance i brend za njegu kose Carol’s Daughter, Gauff je u siječnju objavila da je uložila u Unrivaled, žensku košarkašku ligu u formatu tri na tri koja ove godine ima svoju prvu sezonu. “Moj je tata uvijek želio da idem njegovim stopama i igram košarku”, napisala je na X-u. “Ha-ha, oprosti tata, ali ovo je najbliže tome.”

U travnju je Gauff otkrila i da napušta dosadašnju agenciju Team8 kako bi pokrenula vlastitu menadžersku tvrtku u partnerstvu s moćnom agencijom talenata WME. Na društvenim mrežama poručila je da joj ovaj pothvat “omogućuje veće vlasništvo nad vlastitom karijerom, ali i stvaranje prilika koje nadilaze mene samu, dok nastavljam rasti kao sportašica, poduzetnica i pokretačica promjena.”

#4. 29,6 milijuna dolara

Novak Đoković

DOB: 38 | NACIONALNOST: Srbin | NA TERENU: 4,6 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 25 milijuna dolara

foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Da bi Novak Đoković na ovogodišnjem US Openu produžio svoj rekord i osvojio 25. Grand Slam naslov u pojedinačnoj konkurenciji, morat će se riješiti određene “hrđe”. 38-godišnji tenisač iz Beograda propustio je Toronto Masters zbog ozljede prepona, a ovog se mjeseca povukao i s Cincinnati Opena iz “nemedicinskih razloga”, što znači da nije odigrao niti jedan službeni meč pojedinačno još od poraza od Jannika Sinnera u polufinalu Wimbledona u srpnju.

Ipak, iako je pao na 7. mjesto ATP ljestvice te mu je Geneva Open u svibnju jedini ATP naslov u posljednje dvije sezone (uz osvojeno zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.), Đokovića nikada ne treba otpisati u New Yorku – gradu u kojem je slavio prije dvije godine i gdje ukupno ima četiri naslova.

Izvan terena, Đoković je u protekloj godini proširio svoj sponzorski portfelj suradnjama s Aman Resortsom, Joe & The Juiceom i Qatar Airwaysom. U ožujku je Udruga profesionalnih tenisača (PTPA), organizacija koju je osnovao 2019., podnijela antimonopolsku tužbu protiv ATP-a i WTA-a, Međunarodne teniske federacije te Međunarodne agencije za integritet u tenisu. Tužba je optužila ta upravljačka tijela da djeluju kao kartel i potiskuju plaće igrača. Već sljedećeg mjeseca Đoković je bio među 20 vodećih tenisača koji su potpisali pismo upućeno četirima Grand Slam turnirima, u kojem se traži više nagradnog novca i veća moć odlučivanja za igrače.

#5. 27,4 milijuna dolara

Aryna Sabalenka

DOB: 27 | NACIONALNOST: Bjeloruskinja | NA TERENU: 12,4 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 15 milijuna dolara

foto: Dylan Buell/Getty Images via AFP

U srpnju je Aryna Sabalenka postala prva tenisačica koja je premašila 12.000 bodova na ljestvici pojedinačne konkurencije još od Serene Williams 2015. godine. No, unatoč dominaciji, 27-godišnja Bjeloruskinja ne igra uvijek pred punim tribinama. Nakon četvrtfinala Roland Garrosa koje je započelo u 11 sati prijepodne, dok je velik dio stadiona bio prazan, Sabalenka je pozvala na više večernjih mečeva za žene, pridružujući se nizu igračica koje su se javno oglasile o tom pitanju, uključujući Coco Gauff, Ons Jabeur i Jessicu Pegulu. (U prilog njezinim tvrdnjama ide i podatak da su u posljednjih pet godina na Roland Garrosu u udarnom terminu prikazana samo četiri ženska pojedinačna meča)

Sabalenka, međutim, počinje privlačiti sve veću pažnju marketinških stručnjaka. Ovog je mjeseca objavila partnerstvo s brendom sportskih napitaka Electrolit, a snimala je i promotivne sadržaje za Chase Bank te ruski YouTube kanal First&Red. Nedavno je također stekla vlasnički udio u IM8-u, brendu dodataka prehrani čiji je suosnivač David Beckham.

#6. 26,1 milijun dolara

Qinwen Zheng

DOB: 22 | NACIONALNOST: Kineskinja | NA TERENU: 5,1 milijun dolara • IZVAN TERENA: 21 milijun dolara

foto: Alain Jocard/AFP

Nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., Zheng je učvrstila svoj status zvijezde u usponu plasmanom u završnicu WTA Finala u studenom, gdje je u trećem setu tie-breaku izgubila od Coco Gauff. Već omiljena među brendovima u rodnoj Kini – koja je upravo predstavila plan za razvoj tenisa diljem zemlje – Zheng je nedavno proširila portfelj sponzorstava suradnjama s Audijem, Beatsom i Diorom. Kao dio reklamne kampanje WTA Toura pokrenute u proljeće, promovira se kao jedno od novih zaštitnih lica ženskog tenisa uz Gauff, Naomi Osaku i Arynu Sabalenku. Ipak, Zheng će barem nekoliko tjedana biti izvan središta pozornosti dok se oporavlja od artroskopske operacije lakta izvedene u srpnju.

#7. 24 milijuna dolara

Iga Swiatek

DOB: 24 | NACIONALNOST: Poljakinja | NA TERENU: 9 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 15 milijuna dolara

foto: Kirill KudryavtsevAFP

Poput Jannika Sinnera, i Iga Swiatek je prošle godine odslužila kratku suspenziju – u njezinom slučaju dugu mjeseca dana – zbog nenamjernog kršenja antidopinških pravila. (Swiatek je za pozitivan nalaz okrivila melatonin koji je uzimala protiv jet laga) Jednako kao i Sinner, Swiatek nije osjetila značajniji utjecaj na poslovanje – dapače, njezin partner Oshee, poljski brend sportskih napitaka, u ožujku je čak unaprijedio sponzorski ugovor, pa se njihov logotip sada nalazi na njezinoj majici tijekom mečeva.

Swiatek je u srpnju ostvarila još jedan veliki uspjeh na Wimbledonu, kada je deklasirala Amnadu Anisimovu sa 6-0, 6-0, osvojivši svoj šesti Grand Slam naslov i postavši jedina aktivna tenisačica s osvojenim Grand Slamom na sve tri podloge. Swiatek je ujedno i glavni favorit kladionica na US Openu – turniru koji je osvojila prije tri godine – nakon što je ovog mjeseca slavila i na Cincinnati Openu.

#8. 15,6 milijuna dolara

Taylor Fritz

DOB: 27 | NACIONALNOST: Amerikanac | NA TERENU: 8,6 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 7 milijuna dolara

foto: Glyn Kirk/AFP

Taylor Fritz je u studenom stigao do završnice ATP Finala – postavši prvi Amerikanac kojem je to uspjelo na završnom turniru sezone još od Jamesa Blakea 2006. godine. Većinu posljednjih osam mjeseci proveo je kao četvrti igrač svijeta, čime je postao prvi američki tenisač na tako visokom mjestu pojedinačne ljestvice još od Andyja Roddicka 2007. (Za usporedbu, u to vrijeme Novak Đoković još nije osvojio niti jedan od svoja 24 Grand Slam naslova)

Sada će Fritz pokušati nadmašiti prošlogodišnji rezultat, kada je stigao do finala US Opena, i osvojiti turnir, što bi ga učinilo prvim Amerikancem s trijumfom u New Yorku još od Roddicka 2003. godine.

Izvan terena, Fritz surađuje sa sponzorima kao što su Boss, Chipotle i Motorola.

#9. 15,2 milijuna dolara

Frances Tiafoe

DOB: 27 | NACIONALNOST: Amerikanac | NA TERENU: 3,2 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 12 milijuna dolara

foto: Scott Taetsch/Getty Images via AFP

Frances Tiafoe je ovog mjeseca bio prisiljen predati meč osmine finala na Cincinnati Openu zbog ozljede donjeg dijela leđa, što je još jedno razočaranje u frustrirajućoj sezoni, ali US Open mogao bi biti upravo ono što je ovom 27-godišnjem Amerikancu potrebno. Njegovi najbolji rezultati na Grand Slam turnirima ostvareni su upravo u New Yorku, s polufinalnim nastupima 2022. i 2024. godine.

Tiafoe će se ove godine na terenu pojaviti i u novoj sportskoj odjeći , nakon što je u siječnju potpisao sponzorski ugovor s Lululemonom – pridruživši se tako nizu istaknutih igrača koji su napustili tradicionalne dobavljače poput Nikea i Adidasa u korist partnerstva s ovim novim brendom u teniskom svijetu.

#10. 14,3 milijuna dolara

Daniil Medvedev

DOB: 29 | NACIONALNOST: Rus | NA TERENU: 4,3 milijuna dolara • IZVAN TERENA: 10 milijuna dolara

foto: Marco Bertorello/AFP

Problemi s formom izbacili su Daniila Medvedeva iz top 10 svjetske ljestvice po prvi put od veljače 2023. – trenutno zauzima 13. mjesto. Iako je u siječnju zaradio više od 120.000 dolara plasmanom u drugo kolo Australian Opena, morao je vratiti više od polovice tog iznosa kroz kazne. Tijekom poraza u pet setova od 19-godišnjeg kvalifikanta Learnera Tiena, Medvedev je bacio reket i razbio kameru na mreži, a zatim preskočio obaveznu konferenciju za medije nakon meča.

No, njegova vatrena narav na terenu i pomalo luckasta osobnost izvan njega, učinili su ga miljenikom publike. “Uvijek kažem da je to kao kad vozite cestom”, rekao je nedavno za BBC. “Kad ljudi trube na cesti, to je moj ispad na terenu.”

Izvan tenisa, Medvedev surađuje s brendovima poput Bovet satova i Lacostea, a također je i ambasador videoigre Rainbow Six Siege X.

Brett Knight, novinar Forbesa

METODOLOGIJA



Podaci o zaradi na terenu, zaokruženi su na najbližih 100.000 dolara, a odražavaju nagradni fond osvojen tijekom posljednjih 12 mjeseci, računajući od US Opena 2024., kao i isplate igračima iz ATP-ova programa podjele profita na Masters 1000 turnirima. Procjene zarade izvan terena, zaokružene na najbliži milijun dolara, utvrđene su kroz razgovore s insajderima iz industrije i obuhvaćaju prihode od sponzorstava, nastupa i egzibicija, licenci i memorabilija, kao i novčane povrate iz poslovanja u kojima sportaš ima značajan udio.

Popis uključuje sportaše aktivne tijekom promatranog 12-mjesečnog razdoblja. Venus Williams je izostavljena zbog ograničenog rasporeda, s odigrana samo dva turnira ove godine i ukupno četiri u protekle dvije godine.

Forbes ne uključuje prihode od ulaganja poput kamata ili dividendi, ali uračunava isplate od prodaje vlasničkih udjela koje su sportaši imali. Forbes također ne odbija poreze ni naknade za agente.