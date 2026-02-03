Petra Vučinić iz EBRD-a stigla u Mplus: “Glavni prioritet bit će očuvati i unaprijediti financijsku stabilnost tvrtke u razdoblju snažnog rasta”

Petra Vučinić nakon devet godina u Europskoj banci za obnovu i razvoj, preuzela je poziciju CFO-a u Mplusu. Tijekom mandata bit će odgovorna za pružanje strateške i operativne financijske podrške u procesu transformacije društva iz tradicionalne BPTO kompanije u pružatelja cjelovitih, tehnološki naprednih rješenja s jasnim fokusom na primjenu umjetne inteligencije, a posebni naglasak bit će na daljnje širenje poslovanja kroz M&A aktivnosti.

Profesionalni put Petre Vučinić započeo je 2010. godine, kada se zaposlila u odjelu financijskog savjetovanja u Deloitteu.

“Tamo sam provela gotovo sedam godina radeći većinom s internacionalnim kompanijama iz raznih industrija koje su se probijale ili širile na tržišta u regiji te su trebale potporu lokalnih savjetnika. To je bilo okruženje koje me, osim tehničkim vještinama, naučilo koliko su u procesu vođenja projekata važne disciplina, struktura, jasna komunikacija te brzo i učinkovito donošenje odluka.

Nakon toga sam devet godina provela u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u Zagrebu i Londonu, gdje sam radila s kompanijama u različitim fazama rasta, iz različitih sektora i država, i to s kolegama iz različitih zemalja koji su vrhunski stručnjaci. Tamo sam iz perspektive investitora i kreditora vodila i strukturirala projekte ukupne vrijednosti oko 200 milijuna eura. S obzirom na prirodu banke koja, osim komercijalnih, mora zadovoljiti i niz nekomercijalnih uvjeta da bi projekt bio prihvatljiv za financiranje, vođenje jednog projekta najčešće je uključivalo pregovore s nekoliko razina dionika – s upravama, odnosno, vlasnicima s jedne strane te s druge strane s nizom internih odjela kao što su rizici, odjel za zelenu tranziciju, odjel za inkluziju, odjel za okolišna i socijalna pitanja, itd.

Posebno mi je vrijedno bilo iskustvo rada u odjelu za rizike u Londonu, gdje sam razvila dubinsko razumijevanje upravljanja rizicima, posebice u okolnostima povećane neizvjesnosti. Gledajući unatrag, karijerni put me zapravo izvrsno pripremio za ulogu u kojoj su financije alat za rast – i transformaciju.”

Nova pozicija

“Odluku o dolasku u Mplus donijela sam vrlo brzo, s obzirom da se prilika ukazala u pravom trenutku u kontekstu mog profesionalnog rasta i razvoja, ali i zahvaljujući prethodnom poznavanju kompanije, njenog vodstva i kulture te dinamike rasta i razvoja”, istaknula je Petra Vučinić.

“Kao što je vjerojatno poznato, riječ je o kompaniji koja je u fazi snažne ekspanzije te dubinske transformacije poslovnog modela. Pod tim prije svega mislim na tranziciju iz tradicionalnog BPTO modela u pružatelja cjelovitih, tehnološki naprednih rješenja s jasnim fokusom na primjenu umjetne inteligencije, kao što je glavni izvršni direktor Tomislav Glavaš već ranije najavio u medijima.

Mplus, dakle, ne raste samo po financijskim rezultatima, već i po tehnološkoj sofisticiranosti i ambiciji, a to je okruženje u kojem financije imaju stvarnu stratešku ulogu. Prilika za sudjelovanjem u pripremi i egzekuciji takvog sveobuhvatnog transformacijskog procesa jedne kompanije, odnosno, grupe – koja danas zapošljava oko 12.000 ljudi te je u 2024. ostvarila 228 milijuna eura prihoda – u karijeri se ne pojavljuje često.

Dakle, privukla me upravo ta kombinacija ambicije i izazova koji je prate u operativnoj realnosti. S jedne strane, postoji vrlo jasna vizija rasta, internacionalizacije i daljnjeg razvijanja vrhunskih, in-house AI rješenja. S druge, prisutna je i svijest da se takva transformacija ne može dogoditi bez financijske discipline, stabilnosti i jasnih prioriteta. Upravo tu vidim dodanu vrijednost koju mogu dati kroz iskustvo i kompetencije koje danas imam, kao svojevrsni partner rasta i razvoja poslovanja, ali i ‘čuvar’ dugoročne održivosti.

Drugi bitan razlog koji je doveo do odluke da se pridružim Mplusu jest pripadnost BOSQAR INVESTU, odnosno platformi s ambicioznom, ali vrlo jasnom vizijom dugoročnog stvaranja vrijednosti, snažnim kredibilitetom na tržištu i dokazanim uspjehom u upravljanju rastućim, međunarodnim poslovnim sustavima. Takav širi okvir daje stabilnost te prostor za hrabre, ali promišljene odluke.”

Prelazak na novu poziciju, iz strogo reguliranog sustava u fleksibilnije i puno dinamičnije okruženje, Petra doživljava kao pozitivan izazov i željeni izlazak iz zone komfora.

“Okruženje poput EBRD-a ima drugačije procedure i vremenske okvire od kompanije koja brzo raste i transformira se. Nova uloga će svakako zahtijevati više energije, ali vjerujem kako motivacije neće nedostajati – s obzirom da financijske i strateške odluke izravno omogućuju razvoj ljudi, proizvoda i tržišta.

U EBRD-u sam bila u ulozi investitora i financijskog partnera, fokus mi je bio na procjeni projekata, strukturiranju financiranja i upravljanju rizikom izvana. U Mplusu se ta perspektiva mijenja: sada postajem dio upravljačkog tima koji neposrednije živi posljedice ključnih odluka koje se donose.”

Glavni zadaci

“Vidim nekoliko područja mandata koja će tražiti najviše pozornosti. Prvo je nastavak dosadašnjeg rada na unaprjeđenju financijske stabilnosti i operativne izvrsnosti, što u praksi podrazumijeva snažno upravljanje novčanim tokovima, planiranje, interpretaciju povijesnih i očekivanih rezultata, analizu rizika te donošenje strateških odluka, uz dodatnu standardizaciju financijskih i back-office procesa. Bez toga nema skalabilnosti.

Drugo područje je rast kroz akvizicije i organski razvoj. Uz jasan fokus na daljnji organski rast, Mplus koristi i buy-and-build M&A strategiju, a moja će uloga biti osigurati da svaka akvizicija ima jasnu logiku stvaranja vrijednosti, da je pravilno strukturirana i da se integracija provodi disciplinirano.

Treći, možda i najuzbudljiviji dio, jest podrška transformaciji uz naglasak na umjetnu inteligenciju i napredna digitalna rješenja. To uključuje definiranje investicijskih prioriteta, razumijevanje ekonomike AI proizvoda, monetizaciju i mjerenje povrata ulaganja, ali i prihvaćanje činjenice da inovacije ponekad traže strpljenje i hrabre odluke”, ističe Vučinić.

“Glavni prioritet bit će očuvati i unaprijediti financijsku stabilnost u razdoblju snažnog rasta. Rast prije svega treba biti financijski održiv, u suprotnom dugoročno može stvoriti više problema nego koristi.

Drugi prioritet je disciplinirana alokacija kapitala. To znači usmjeravanje sredstava u projekte i tržišta s najvećim potencijalom stvaranja dodane vrijednosti, posebno u području umjetne inteligencije i skalabilnih digitalnih rješenja. Zajedno s kolegama, želim dodatno ojačati financijsku funkciju koja je partner poslovanju u punom smislu te riječi.”

Širenje poslovanja na nova tržišta

“Za Mplus, relevantnost širenja na nova tržišta proizlazi iz dvije potrebe. Prva je širenje s ciljem povećanja radne snage koja ima tražene tehničke ili jezične kompetencije, a što se može ostvariti organski ili putem akvizicija. Druga je pak širenje s ciljem povećanja portfelja klijenata u određenoj industriji ili geografiji, a što se najčešće ostvaruje kroz akvizicije. U najboljem i najčešćem scenariju širenje uključuje i dodavanje novih kompetencija, i radne snage i ekspanziju portfelja klijenata.

Iako je svaka ekspanzija u novo geografsko, regulatorno, porezno, kulturno i radno okruženje zahtjevna, grupa je već dosta iskusna u takvim poduhvatima obzirom da je od samih početaka preuzela 45 kompanija i proširila poslovanje na više od 56 država. Dakle može se reći da je ekspanzija, posebice putem akvizicija, u DNK-u kompanije i uvijek se pronađe novi prostor za širenje i rast.

Financije u tom procesu imaju jednu od ključnih uloga, posebice u kontekstu alokacije kapitala na investicije koje će u najkraćem mogućem roku donijeti najveću vrijednost. Sam proces validacije pojedine investicije u novo tržište, bilo organski ili anorganski, uključuje razumijevanje potencijala rasta, lokalnih troškovnih struktura i poreznih okvira te upravljanje operativnim rizicima, uz osiguravanje da se kvaliteta isporuke i operativna disciplina ne ‘razvodne’ kako se poslovanje širi.”

“Primjer nedavnog širenja poslovanja Mplusa u regiji srednje i istočne Europe (CEE) su strateške akvizicije kompanija Conectart u Češkoj i Valoris u Rumunjskoj u 2025. godini”, ističe.

“Te akvizicije nisu bile samo geografski iskorak, već dio jasne strategije konsolidacije tržišne pozicije i jačanja operativne prisutnosti u CEE regiji.

Paralelno s regionalnim širenjem, Mplus već danas vrlo uspješno testira skalabilnost svog poslovnog modela i izvan Europe. Posebno su ohrabrujući prvi poslovni rezultati u Južnoafričkoj Republici, koji potvrđuju da se uz pravu kombinaciju tehnologije, procesa i financijske discipline poslovni model može uspješno primijeniti i u dinamičnim, neeuropskim okruženjima.”

Planovi za budućnost

“U srednjem roku moj je fokus vrlo jasan: pružiti snažnu financijsku i operativnu podršku transformaciji koja će omogućiti da Mplus u potpunosti realizira svoju ambiciju i dodatno se afirmira kao jedan od vodećih europskih pružatelja sveobuhvatnih rješenja u području eksternaliziranih procesa, s naglaskom na primjeni napredne tehnologije i umjetne inteligencije. To podrazumijeva osiguravanje financijske stabilnosti i discipline, uz istovremena ulaganja koja će u kratkom, srednjem i dugom roku povećati operativnu učinkovitost te stvoriti dodanu vrijednost za naše klijente i samu kompaniju.

Na osobnoj razini, želim dati svoj doprinos izgradnji učinkovitije i tehnološki potkovanije organizacije u kojoj su financije pouzdan partner za donošenje ispravnih odluka.

Vjerujem da se dugoročna vrijednost stvara onda kada se spoje jasna vizija, kompetentno i usklađeno vodstvo te, naravno, motivirani ljudi – zaposlenici koji omogućuju da se cijela priča realizira. Upravo u tome vidim snagu Mplusa i BOSQAR INVESTA – u korporativnoj kulturi koja taj spoj ne promatra kao nice to have, nego kao svakodnevnu praksu na kojoj se mogu graditi održivi i mjerljivi rezultati.”