Ivan Slavica dolazi u Studenac kao novi član Uprave i glavni direktor za komercijalne poslove

Ivan Slavica novi je član peteročlane Uprave Studenca. Na novu poziciju dolazi iz Fortenove, a bit će odgovoran za komercijalnu strategiju Studenca te upravljanje asortimanom i nabavom.

Ivan Slavica novi je član Uprave i glavni operativni direktori za komercijalne poslove (CCO) u tvrtki Studenac od 2. veljače. Na ovoj poziciji nasljeđuje Rafala Cieslakowskog, koji ju je obnašao od 2018. godine, kad je tvrtku preuzeo investicijski fond Enterprise investors. Iz kompanije navode kako je tada počela njihova transformacija u najbrže rastući maloprodajni lanac u Hrvatskoj.

Upravu sada čine predsjednik Michał Wojciech Seńczuk i članovi Slavica, Michał Andrzej Halwa, Matija Subašić-Maras i Andrija Topić.

Promjene podržavaju strateške ciljeve

Imenovanje Slavice dolazi u trenutku kada Studenac, nakon gotovo osam godina intenzivnog rasta i širenja mreže, ulazi u novu fazu razvoja. U 2026. godini Studenac će se usredotočiti na unaprjeđenje iskustva kupaca s naglaskom na kvalitetu, dosljednost i operativnu izvrsnost u cijeloj mreži.

U tom će kontekstu novi član Uprave usmjeriti pažnju na unapređenje i optimizaciju komercijalne ponude prilagođene jedinstvenom formatu praktičnih trgovina Studenca, kao i na daljnje jačanje strateških partnerstava s dobavljačima.

„Promjene u Upravi jasno podržavaju naše strateške ciljeve za nadolazeće razdoblje“, izjavio je u povodu imenovanja novog člana Uprave Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca, te istaknuo:

„Naš je prioritet biti prvi izbor kupaca kada odlučuju o svojim čestim i manjim kupnjama. Da bismo to postigli, nužno je da naša ponuda odgovori na njihove potrebe i očekivanja na najbolji mogući način. Drago mi je što se Ivan pridružuje našem timu upravo s tim ciljem na umu, u fazi razvoja kada smo više nego ikada usredotočeni na relevantnost ponude za naše kupce. Također želim iskreno zahvaliti Rafalu Cieslakowskom koji je s nama bio kroz cijelu transformaciju Studenca i dao izniman doprinos rastu kompanije u maloprodajni lanac s najvećom mrežom trgovina u Hrvatskoj.“

Odnosi s dobavljačima i optimizacija nabave

U svojoj novoj ulozi Slavica će biti odgovoran za komercijalnu strategiju Studenca te upravljanje asortimanom i nabavom. Također, usredotočit će se na jačanje dugoročnih partnerstava s dobavljačima te podršku daljnjem razvoju centralizirane logistike unutar rastuće distribucijske mreže Studenca, čime će pridonijeti još boljem korisničkom iskustvu u trgovinama.

„U maloprodaji, odnosi s dobavljačima i optimizacija nabave su ključni segmenti poslovanja i jedan od temelja na kojem se grade povjerenje i lojalnost kupaca. Uvjeren sam da kvalitetna ponuda, usklađena s dnevnim potrebama kupaca, zajedno sa snažnim partnerstvima s dobavljačima, stvara održivu vrijednost za cijelu zajednicu. Veseli me nastaviti razvijati ovu važnu dimenziju poslovanja u lancu koji kontinuirano pokazuje koliko blizina i praktičnost znače kupcima. S velikom motivacijom prihvaćam nove odgovornosti i vjerujem da ćemo zajedno uspješno nastaviti jačati poziciju Studenca kao prvog izbora za svakodnevnu kupnju,“ izjavio je Ivan Slavica.

On ima 15 godina iskustva u industriji maloprodaje koje je stjecao na rukovodećim pozicijama u područjima nabave, upravljanja kategorijama i odnosima s dobavljačima. U tom razdoblju, obnašao je i funkciju direktora poslovnog područja tradinga i category managementa u maloprodajnom lancu Konzum, a u Studenac dolazi s pozicije regionalnog direktora za trading i category management Fortenova grupe odgovornog za pet tržišta. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.