Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura

Kad mu tipkovnica od 900 eura nije uspjela, dobio je novu poduzetničku ideju nakon uspješnog YouTube videa koji ima više od dva milijuna pregleda. Među investitorima je i bivši Googleov inženjer.

Kad je tehnološki entuzijast Tomaž Zaman, po struci inženjer strojarstva, krajem 2023. godine objavio video na YouTubeu, nije imao pojma da će baš taj video biti prekretnica za njegov novi projekt.

Video u kojem je podijelio svoje frustracije kućnim ruterima i početke vlastitog razvoja te objasnio kako je hakirao softver usmjerivača koji je dobio od svog internetskog davatelja, postao je viralan: “U jednom tjednu broj mojih pretplatnika skočio je s 800 na 20.000. Danas ih ima preko 63.000, a video ima preko dva milijuna pregleda.”

To je bio rezultat njegovog entuzijazma za tehnologiju, znanje, ali i frustracije. Kad mu je tehničar jednog od slovenskih operatera nonšalantno rekao da može prebaciti njihov uređaj u bypass način rada ako mu ide na živce, Zaman je rekao: “Imam uređaj na mreži koji ne služi ničemu. Išao mi je na živce.“

Kao netko tko zna više o tim stvarima od većine tehnoloških stručnjaka, trebalo mu je nešto bolje. Kad je kupio jedan od najboljih rutera na tržištu koji je dobro radio, ali nije bio estetski privlačan, rodila se ideja: izraditi ruter otvorenog koda koji je vrhunski i lijep.

“Izgled je subjektivna stvar, ali činjenica je da su ruteri napravljeni od jeftine plastike koju skrivamo gdje god možemo. Kad shvatimo da njihovo spremanje u ladice degradira signal, izvadimo ih i smetaju nam bljeskajuća svjetla koja ni ne razumijemo“, opisao je svoje nezadovoljstvo izgledom većinom trenutnih sličnih uređaja.

Od hobija do projekta

Desetljeće prije razvoja usmjerivača, Zaman je 2013. godine s danskim poslovnim partnerom osnovao Codeable. To je platforma na kojoj možete pronaći programere za izradu web stranica ili blogova temeljenih na WordPressu. Godine 2022., kada je tvrtka imala 23 zaposlenika i 35.000 kupaca, prodao je svoj udio u tvrtki, a zatim se upustio u projekt koji spominje sa mješavinom ponosa i gorčine – najsavršeniju tipkovnicu na svijetu.

U projekt je uložio 50 tisuća eura i odredio cijenu za Mono tipkovnicu na 900 eura. Napravio je 50 komada, gotovo tri kilograma aluminijske tipkovnice, ali projekt nije uspio. Prodao ih je samo deset. “Proizvodnja jednog komada koštala je 400 eura. Ljudi su govorili: zašto bih ovo kupio kad mogu dobiti Logitech za 15 eura i baciti ga za dvije godine.“

Ali tipkovnica je bila dobra škola. “Vidio sam sve greške koje sam trebao vidjeti. Sada ih ne ponavljam s ruterom.“

Bivši Googleov inženjer ulaže pola milijuna eura

Kad se našao u razdoblju koje je opisao kao potragu za smislom u poslovnom svijetu, počeo je snimati YouTube videozapise. Na početku na slovenskom, zatim na engleskom jeziku. Dugo vremena bez većeg uspjeha. Ali u prosincu 2023., uz viralnost videa stigao je i neočekivano ulaganje.

“Ljudi su mi doslovno pisali: mogu li investirati?“ smije se. Prvi krug donio je 300.000 eura od 12 investitora. U drugom krugu prikupljanja sredstava, Zaman se uglavnom usredotočio na lokalne investitore rizičnog kapitala s Balkana, ali nije bio uspješan.

Kasnije je od bivšeg Googleovog inženjera primio još pola milijuna eura. Ukupno je za ruter prikupio 800.000 eura. Cijeli iznos iskorišten je za razvoj uređaja i financiranje prvih tisuću jedinica.

Odlučio se za SAFE (Simple Agreement for Future Equity), shemu svjetski poznatog američkog akceleratora Y Combinator, koja omogućuje brzu i jednostavnu formalizaciju investicije bez dugotrajnih pravnih postupaka.

“Potpisano je praktički na jednoj stranici, s predloškom iz Y Combinatora, a tjedan dana kasnije novac je bio na računu“, objašnjava Zaman.

Od ideje do prototipa

Razvoj rutera, pod nazivom Gateway, vodi Mono Technologies, tvrtka registrirana u Delawareu. Registracija tvrtke u SAD-u bio je jedan od uvjeta američkih investitora iz Silicijske doline. Zaman ima dva ključna suradnika: elektroinženjera Aljaža Titorića koji je ujedno i suvlasnik tvrtke, i programera Matjaža Muhiča.

Proizvodnja se odvija u Sloveniji – tiskana ploča se ne razvija u Kini, već u Šentjerneju, u tvrtki L-TEK, koja je, prema Zamanovim riječima, jedan od najboljih europskih proizvođača elektronike. Kućište se izrađuje u Mađarskoj, a vijci i nožice također se proizvode u Europi.

Budući da se radi o visokoučinkovitom usmjerivaču vrijednom 600 dolara, razvoj je dug i skup. “Čekamo četiri do pet mjeseci na komponente. Hardver nije softver, i ako nešto krivo izgradimo, greška ostaje tu zauvijek.”

Posljednji prototip imao je tri greške koje će biti ispravljene prije proizvodnje, ali Zaman naglašava: “Nećemo raditi dodatnu testnu seriju. Naručit ćemo tisuću komada i vjerovati vlastitom dizajnu. Preuzimamo rizike jer moramo.“

Razvojni komplet bit će smješten u prozirnom kućištu i imat će mnogo značajki namijenjenih tehnološkim entuzijastima. Omogućit će spajanje senzora, kućanskih aparata, osciloskopa, multimetara i drugih dodatnih uređaja.

Softver će do određene mjere biti otvorenog koda, jer Zaman želi dobiti korisne povratne informacije od njega, što nije moguće s konvencionalnim usmjerivačima.

“Želimo izgraditi zajednicu koja će doprinositi na razne načine – od davanja povratnih informacija o novim verzijama (ili novim uređajima općenito) do testiranja korisnika, dizajniranja ili čak pisanja koda za operativni sustav“, njegova je želja.

Financijski izazovi

Ukupno su prikupili 950 prednarudžbi. Svaka jedinica je rezervirana sa sto dolara unaprijed. Zaman je svjestan rizika: “Ako polovica njih otkaže, morat ćemo ozbiljno revidirati stvari. Ako samo 10 posto otkaže, sve je super.“

Njegov je cilj ambiciozan: želi započeti masovnu proizvodnju i prodaju u siječnju 2026. i prodavati barem tisuću jedinica mjesečno do kraja godine. Ako nešto krene po zlu, bio bi prisiljen tražiti dodatne investitore – što nije tako lako. “Hardver je skup, rizičan i nespretan.“

Ipak, inzistira na tome da će tvrtka biti profitabilna već 2026, ali istovremeno dodaje: “Iz svog iskustva u Codeableu znam da ono što planirate u trećoj godini u svom poslovnom planu, događa se tek u devetoj.“

Iako Zaman ima puno tehnološkog iskustva, budući da je kao student izradio službenu web stranicu Biotehnološkog fakulteta, a kasnije i Farmaceutskog fakulteta, morao je puno naučiti kako bi razvio ruter. “Razumio sam mreže, ali ne i elektroniku. Sada sam toliko naučio da to vrijedi više od novca.“

Bio je razočaran svime kod trenutnih rutera: od dizajna do pouzdanosti. Prilikom razvoja cilja na najvišu kvalitetu: aluminijska kućišta, snažan procesor, brzine prijenosa podataka od 10 gigabita. Njegova filozofija je jasna: “Ne utrkujem se prema dnu cjenovnog ranga. To uvijek znači poraz.“

Gateway će biti dostupan u tri varijante:

1. Razvojni komplet – moćna otvorena platforma za entuzijaste

2. Founder’s Edition – vrhunska aluminijska verzija, vizija konačnog proizvoda

3. Početno izdanje – pristupačnije, u metalnom kućištu, bez nekih značajki koje većini korisnika nisu potrebne

Poraz je najbolja motivacija

Možda je najveća vrijednost Zamanove priče to što ne skriva svoje pogreške i govori o njima. U videozapisima na svom YouTube kanalu objašnjava svoje pogrešne odluke, postupke dobivanja dozvola i pokušava biti transparentan. “Ljudi cijene što sve ispričam – čak i kada krene po zlu. Zato me podržavaju.”

Tipkovnica ga je koštala malo samopouzdanja, ali mu je dala jasnu viziju: “Nikada više neću skrivati ​​cijeli projekt do kraja, jer se ispostavi da mnogi ljudi to onda ni ne primjećuju.”

“Tada sam bio pametan, tajnovit, radio sam u tišini, a onda je sve eksplodiralo. Sada, od prvih koraka, sve objavljujem. YouTube mi daje povratne informacije, marketing i investitore.“ Ali tipkovnice koje još uvijek ima kod kuće također su dobile novo značenje. Slao ih je kao poslovne darove svima koji su uložili u razvoj rutera.

Zaman voli raditi noću, kada ima mir. “Radim od kuće, kamera je na polici, jedna soba je istovremeno laboratorij, studio i ured. “Takav sam – uvijek sam morao nešto raditi. Ne zbog novca, već zato što sam znatiželjan.“

Ozbiljan posao rođen je iz šale s YouTubea. Vrijedna lekcija iz pokvarene tipkovnice. A iz frustracije s dobavljačima rutera, vizija za izgradnju najboljeg rutera na svijetu.

Njegov pristup je jednostavan: “Ako imam ovaj problem, ima ga i netko drugi, ali ako ga mogu riješiti za sebe, mogu ga riješiti i za nekog drugog.“

