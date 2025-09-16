Internetski div planira ulaganje od 6,8 ​​milijardi dolara u Veliku Britaniju uoči Trumpovog posjeta

Google će uložiti 5 milijardi funti (6,8 milijardi dolara) u Veliku Britaniju uoči državnog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji, koji bi trebao obilježiti niz poslovnih sporazuma i partnerstava.

Američka tehnološka tvrtka također je najavila otvaranje novog podatkovnog centra u blizini Londona, osmišljenog kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za uslugama temeljenim na umjetnoj inteligenciji poput Google Clouda, pretraživanja, mapsa i workspacea, prenosi Reuters.

“Ulaganje je snažan glas povjerenja u britansko gospodarstvo i snagu našeg partnerstva sa SAD-om”, rekla je ministrica financija Rachel Reeves u izjavi tvrtke.

Tvrtka u vlasništvu Alphabeta izjavila je da se predviđa da će ulaganje stvoriti 8250 radnih mjesta godišnje u britanskim tvrtkama. Objava će se smatrati poticajem za laburističku vladu britanskog premijera Keira Starmera, koja se nada privući privatna ulaganja kako bi razvila usporeno gospodarstvo i ponovno dobila na zamahu u nacionalnim anketama.

Očekuje se da će Trumpov posjet također produbiti gospodarske veze između dvaju zapadnih saveznika. Visoki američki dužnosnici rekli su da će biti objavljeni gospodarski sporazumi vrijedni preko 10 milijardi dolara.

U svojoj izjavi, Google je također naveo da je postigao dogovor sa Shellom, što bi doprinijelo stabilnosti mreže i energetskoj tranziciji Velike Britanije. Njihov podatkovni centar Waltham Cross, udaljen oko sat vremena vožnje od Londona, koristi tehnologiju hlađenja zrakom kako bi se smanjila potrošnja vode. Opremljen je za preusmjeravanje topline iz centra kako bi se potom isporučila lokalnim domovima ili tvrtkama, čime se minimizira njegov ukupni utjecaj na okoliš, priopćio je Google.

Zajedno sa svojim inicijativama za čistu energiju i partnerstvom sa Shellom, Google je izjavio da se očekuje da će njegovo poslovanje u Velikoj Britaniji biti na ili blizu 95% energije bez ugljika do 2026. godine.