Waymo je prilika vrijedna bilijun dolara. Google je samo treba iskoristiti

Kad bi Alphabet još više potaknuo tehnologiju autonomnih vozila, Waymo bi mogao dominirati novim tržištem s potencijalom generiranja većih prihoda od svog oglašivačkog poslovanja.

Kada je veteran automobilske industrije John Krafcik u ljeto 2015. angažiran da Googleov projekt autonomnih automobila pretvori u novu poslovnu jedinicu za Alphabet, suosnivači Sergey Brin i Larry Page postavili su mu ambiciozan cilj.

“Tražili su od mene da izgradim sjajnu tvrtku, a zatim da je učinim većom od Googlea“, rekao je Krafcik, bivši izvršni direktor Wayma za Forbes.

Ideja je bila apsurdna jer nije bilo jasno kada će i hoće li autonomna vožnja biti dovoljno sigurna u stvarnom svijetu, a kamoli u velikim razmjerima. Desetljeće kasnije, stvari su se promijenile. Waymovi robotaksiji bilježe oko 300.000 plaćenih vožnji vrijednih najmanje 6 milijuna dolara svaki tjedan u pet gradova u kojima posluju.

Ta će se brojka povećati u sljedećih nekoliko godina kako njihova flota raste, a usluga se širi na 15 ili više tržišta, uključujući Miami, New York, Washington, DC, Boston, Nashville i možda Tokio. Tvrtka je izjavila da testira u Denveru i Seattleu, nakon objave na blogu prošlog petka u kojoj se naglašavaju planovi za što brže širenje.

“Ulazimo u novo poglavlje i ubrzavamo našu komercijalnu ekspanziju“, rekao je Waymo. “Ako nas vidite kako se vozimo u vašem gradu, to je zato što naporno radimo kako bismo vam služili u budućnosti.“

“Waymo posluje na globalnom tržištu vrijednom više bilijuna dolara i koliko ja mogu vidjeti, nema konkurenta koji su blizu tome“, rekao je tehnološki investitor Vinod Khosla za Forbes. “Imate posao vrijedan više bilijuna dolara, iskreno, vjerojatno je puno veći od Googleovog oglašivačkog poslovanja i u poziciji su povećati prednost nad drugima. Na ovo bih potrošio jednako novca kao i na podatkovne centre, poput desetaka milijardi dolara godišnje kako bi vrlo brzo proširili svoju pokrivenost i preuzeli tržišni udio.“

Waymov program autonomnih automobila nalazi se na prekretnici. U području robotaksija trenutno nema značajnije konkurencije u SAD-u, iako se Amazonov Zoox nada da će to promijeniti skorim lansiranjem svoje usluge u Las Vegasu.

Globalno, možda je samo kineski Baidu glavni konkurent. Osim neprestanog hvalisanja Elona Muska, Tesla nije lider u tom području. Njihov pilot robotaksi iz Austina, sa sigurnosnim vozačima u vozilu i udaljenim operaterima u pripravnosti, manje je impresivan od prvog potpuno autonomnog putovanja automobilom na javnim cestama – koje se također dogodilo u tom gradu 2015. godine.

Prihod od prijevoza za Waymo sa sjedištem u Mountain Viewu u Kaliforniji mogao bi ove godine dosegnuti 300 milijuna dolara, što je trostruko više od onoga što je Forbes procijenio da je jedinica ostvarila 2024. godine, na temelju trenutnih podataka o vožnji i procijenjene prosječne cijene od oko 20 dolara prema Obiju, aplikaciji koja agregira cijene prijevoza s liste u stvarnom vremenu.

Porast prihoda

Saswat Panigrahi, glavni direktor za proizvode tvrtke Waymo osvrnuo se na porast broja tjednih vožnji, skočivši s 50.000 tjedno u svibnju 2024. na više od 250.000 tjedno u travnju, baš kada je usluga vožnje krenula u u Austinu i prije pokretanja u Atlanti te nastavila se širiti se u Los Angelesu, regiji zaljeva San Francisca i Phoenixu.

Waymo također osvaja vjerne obožavatelje. Stopa zadržavanja kupaca na njihovoj aplikaciji za prijevoz veća je od Lyftove, s razlikom između njih dvije od oko 6%, na temelju podataka o transakcijama koje prati tvrtka za istraživanje potrošnje Indagari. Waymova baza kupaca također je bogatija od Lyftove, sa 65% kupaca koji zarađuju više od 100.000 dolara godišnje u usporedbi s 50% za Lyft, prema Indagariju.

12 milijardi dolara od matične tvrtke Alphabet

Tijekom proteklih 16 godina, Waymo je primio najmanje 12 milijardi dolara od matične tvrtke Alphabet i vanjskih investitora. Deseci milijardi dolara dodatnih sredstava ubrzali bi Waymovu proizvodnju automobila.

Trenutno ima oko 2000 električnih robotaksija, što nije ni kap u moru na globalnom tržištu taksija i prijevoza koji obuhvaća milijune vozila. Prebrzo širenje u nove regije povećava vjerojatnost ozbiljnih nesreća, uključujući smrtonosne sudare koje Waymo želi i dalje izbjegavati.

“Za investitore, nisam siguran da cijene da je Waymo još uvijek bliže početku putovanja nego kraju“, rekao je Phil Koopman, profesor na Carnegie Mellonu koji istražuje autonomne sustave vožnje.

“Puštanje automobila u pogon i njegovo stvarno korištenje, kao što je to učinio Waymo, prvih je 99% napora. ali širenje flote je sljedećih 99%. To je kraj početka.“

Tekedra Mawakana, Waymova suizvršna direktorica od travnja 2021., neće izravno odgovoriti na pozive za veće financiranje i brzinu. “Usredotočeni smo na sigurno skaliranje. Alphabet je nevjerojatno jaka matična tvrtka i naš glavni investitor te dijeli našu viziju skaliranja naše sigurnosno kritične tehnologije u američkim i međunarodnim gradovima, kao i u dodatnim poslovnim linijama tijekom vremena.“

Waymo, za razliku od Muska nikada ne objavljuje konkretne ciljeve o tome koliko se brzo može proširiti ili financijske ciljeve. Suzdržanost izvršnog direktora Alphabeta Sundara Pichaija u razgovoru o budućnosti odjela bila je značajna tijekom objave rezultata tehnološkog diva u srpnju.

“Waymo ove godine testira u više od 10 gradova, uključujući New York i Philadelphiju”, rekla je investitorima.

“Uspjeh koji danas vidimo kod Wayma temelji se na godinama vrhunskog rada na umjetnoj inteligenciji u Googleu i Alphabetu te odražava našu sposobnost da duboko ulažemo u rješavanje tehnoloških problema za naše korisnike i kupce.”

“Ali nisu činili ono što bi startup učinio: uložiti novac i ne brinuti se o novčanom toku dok su još u fazi izgradnje tvrtke.“

Waymo pokušava smanjiti troškove

Waymo pokušava dramatično smanjiti troškove svojih visokotehnoloških vozila. Električni SUV-ovi Jaguar I-PACE koje nisu jeftini, a osnovno vozilo košta oko 65.000 dolara.

Forbes procjenjuje da svaki robotaksi vjerojatno košta 80.000 dolara ili više da bi bio pušten u promet (Waymo je odbio komentirati tu brojku). Rastući broj radnika i depoa za podršku usluzi prijevoza dodaje još više troškova, što čini nejasnim kada će ili hoće li usluga Waymo One zaživjeti u plusu.

Khosla ne misli da bi to sada trebao biti glavni predmet rasprave. “Analitičari Wall Streeta previše su oprezni u mjerenju novčanog toka Alphabeta. U svijetu tehnologije, dionice su važne“, rekao je. “Ako ulaganjem 10 ili 20 milijardi dolara godišnje tijekom tri ili četiri godine mogu imati posao vrijedan bilijun dolara, to bi trebalo biti očito. Waymo bi trebao biti puno vrijedniji od Ubera.“

Suizvršni direktor Dmitri Dolgov, računalni znanstvenik koji je razvijao umjetnu inteligenciju iza Waymo Drivera od 2009. godine, rekao je da poboljšanje dnevne stope iskorištenosti svakog robotaksija poboljšava financijsku sliku. Dodavanje znatno jeftinijih vozila, poput Hyundaijevog Ioniq 5 od 40.000 dolara te jeftinijih senzora i računalnog sustava s Waymovim hardverom “šeste generacije” koji će biti dostupan kasnije ove godine može to dodatno potaknuti.

“Kroz više od pet generacija opreme i tisuće vozila na cesti, dosljedno smo smanjivali troškove naših senzora i računala, a istovremeno poboljšavali njihove mogućnosti.“

“Dodatne promjene dolaze za Waymov hardver, koji proizvode Alphabetovi globalni dobavljači donijet će postepeno smanjenje troškova i rast prihoda kako se flota širi”, rekao je, bez navođenja detalja.

Vanjski partneri

Osim samog dodavanja više jeftinijih vozila, Waymu će trebati sve veća mreža punionica i servisnih stanica kako bi njegova rastuća flota bila u pogonu. Sve se više okreće vanjskim partnerima, uključujući Uber, Avis i Moove.io, za obavljanje tih operacija. S vremenom, umjesto da sama posjeduje brzorastuću flotu, tvrtka bi se mogla prebaciti na franšizni sustav, omogućujući partnerima da vode operacije na novim tržištima.

Prvi test toga mogao bi doći od afričke fintech tvrtke za mobilnost Moove.io, koja se bavi operacijama voznog parka za Waymo u Phoenixu i koja će učiniti isto sljedeće godine kada se usluga pokrene u Miamiju. U srpnju je Bloomberg izvijestio da nigerijska tvrtka, na čelu s izvršnim direktorom Ladijem Delanom, prikuplja 1,2 milijarde dolara dijelom za kupnju Waymo flote radi proširenja poslovanja u SAD-u. Delano je odbio zahtjev za intervju, iako je osoba upoznata s tim pitanjem potvrdila izvješće.

Nicole Gavel, Waymova voditeljica razvoja poslovanja i partnerstava, pokušava pronaći najbolje načine za to. “U početku, kada nešto nikada prije nije napravljeno, sve morate sami napraviti. U ranim danima nismo mogli izaći na tržište i reći: “U redu, tko se bavi operacijama voznog parka AV vozila?’“, rekla je.

“No, stvari su se razvile do te mjere da Waymo može predati upravljanje voznim parkom strateškom partneru koji ima slične poticaje kao i mi za rast poslovanja, kako bi se osiguralo da su automobili iskorišteni i da se to dostavi većem broju ljudi i više mjesta“, rekla je. “U budućnosti postoji više dijelova lanca vrijednosti koje možemo početi povjeravati drugim subjektima.“

Čak i uz veće financiranje i više partnerstava, trebat će mnogo godina da Waymo postane globalno sveprisutan kao što su usluge prijevoza poput Ubera, ali vjerojatno će biti dobro prihvaćen kada se to dogodi.

“Waymo ne provjerava telefon tijekom vožnje i koristi pokazivače smjera prilikom skretanja“, rekli su Jean-Pierre i Annie Breugnot, umirovljenici u osamdesetima iz ruralnog Migennesa u Francuskoj, koji su isprobali uslugu dok su ovog ljeta posjećivali obitelj u Los Angelesu. “Voljeli bismo da imamo takvu uslugu u francuskom selu, a da sami ne vozimo”, istaknuli su.

Alan Ohnsman, novinar Forbesa