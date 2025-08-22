Meta potpisala ugovor o cloudu s Googleom vrijedan više od 10 milijardi dolara

Meta je potpisala šestogodišnji ugovor o uslugama u oblaku s Googleovom matičnom tvrtkom Alphabet, izvijestio je The Information, pozivajući se na izvore.

Sporazum je sklopljen na šest godina, javio je The Information. Metin dogovor s Googleom uglavnom se odnosi na infrastrukturu umjetne inteligencije, rekao je jedan od izvora, prenosi CNBC.

Google cilja na velike ugovore o uslugama u oblaku. Ranije ove godine Google je dobio posao od OpenAI-ja, koji je prije bio duboko ovisan o Microsoftovoj Azure infrastrukturi.

Alphabet je u srpnju izjavio da je Google Cloud, koja uz infrastrukturu uključuje i pretplate na softver za produktivnost, tijekom drugog tromjesečja ostvarila operativni prihod od 2,83 milijarde dolara uz prihod od 13,6 milijardi dolara. Rast prihoda od 32% nadmašio je rast od 13,8% za tvrtku u cjelini.

Meta je u svom izvješću o zaradi prošlog mjeseca navela da očekuje ukupne troškove za 2025. u rasponu od 114 do 118 milijardi dolara. Ulaže velika sredstva u infrastrukturu umjetne inteligencije i talente, razvija svoju obitelj modela Llama i dodaje umjetnu inteligenciju u svoj portfelj usluga.

Sve velike internetske tvrtke ulažu velika sredstva u cloud infrastrukturu dok se razvijaju kako bi zadovoljile potražnju za radnim opterećenjima umjetne inteligencije.