Lloyd u poslu od 139 milijuna eura preuzima popularni fintech i napada Apple i Google Pay

Vlasnik najveće mreže bankarskih poslovnica u Ujedinjenom Kraljevstvu smatra da će platforma za digitalni novčanik koju nudi Curve biti vrijedan adut za osvajanje britanskog tržišta online plaćanja.

Lloyd, jedna je od najvećih i najstarijih financijskih institucija u Velikoj Britaniji sve je bliže dogovoru o kupnji Curvea, pružatelja tehnologije za digitalne novčanike. Najveća britanski maloprodajni zajmodavac vjeruje da bi mu ovaj fintech dao prednost u utrci za izgradnju naprednijih sustava online plaćanja.

Sky News doznaje da bi Lloyds Banking Group mogao već ovog tjedna objaviti akviziciju Curvea za oko 120 milijuna funti (139 milijuna eura). Izvori iz Cityja rekli su da su uvjeti transakcije dogovoreni, iako bi se službena objava mogla pomaknuti na kasniji datum u mjesecu.

Financijski div, vlasnik brenda Halifax i najveće mreže bankarskih poslovnica u Ujedinjenom Kraljevstvu, smatra da će platforma za digitalni novčanik koju nudi Curve biti vrijedan adut, posebice u trenutku kada raste regulatorni pritisak na Apple da otvori svoje usluge plaćanja konkurentima.

Curve je 2016. osnovao Shachar Bialick, bivši pripadnik izraelskih specijalnih snaga, a fintech je ubrzo proglašen jednim od najperspektivnijih britanskih startupa. Tri godine kasnije, Bialick je izjavio: “Za deset godina bit ćemo javna tvrtka na burzi i, nadam se, vrijedna oko 50 do 60 milijardi dolara.” Današnja prodajna cijena stoga će biti razočaravajuća za dugogodišnje dioničare Curvea, s obzirom na to da je u svojoj Series C rundi financiranja 2023. prikupio 133 milijuna funti (154 milijuna eura).

Zaustavio širenje u Ameriku

U toj su rundi sudjelovali investitori poput Britannije, IDC Venturesa, Cercano Managementa – investicijskog krila imovine suosnivača Microsofta Paula Allena – i Outward VC-a. Curve je navodno prošle godine prikupio dodatnih 40 milijuna funti, dok je istodobno smanjivao broj zaposlenika i zaustavio širenje na američko tržište.

Ukupno je od osnutka prikupio više od 200 milijuna funti kapitala. U pregovorima s Lloydsom savjetuje ga KBW, dio investicijske banke Stifel. Tvrtkom predsjedava lord Fink, ugledni Cityjev financijaš i također dioničar Curvea.

Curve je posljednjih godina bio pozicioniran kao konkurencija Apple Payu, a prvotno je pokrenut kao aplikacija koja je omogućavala korisnicima objedinjavanje debitnih i kreditnih kartica u jednom novčaniku. Lloyds je Curve identificirao kao strateški atraktivan cilj dok se pod vodstvom izvršnog direktora Charlieja Nunna snažnije usmjerava na infrastrukturu plaćanja.

U ožujku su Financijska regulatorna agencija (FCA) i Regulator platnih sustava (PSR) započeli rad s Agencijom za tržišno natjecanje i tržišta (CMA) na ispitivanju implikacija rasta digitalnih novčanika u vlasništvu Applea i Googlea.

Privukli mnoge investitore

Lloyds već posjeduje udjele u nizu fintechova, uključujući platformu za bankarstvo kao uslugu Thought Machine, no širenje tehnoloških kapaciteta postavio je kao ključni strateški cilj. Grupacija zapošljava više od 70.000 ljudi i upravlja s više od 700 poslovnica diljem Britanije.

Curve je, osim Finka, privukao i investitore koji hvale njegovu transformaciju od aplikacije koja objedinjuje kartice do sveobuhvatnog digitalnog novčanika. Iz IDC Venturesa su prilikom zadnje runde financiranja izjavili kako zahvaljujući njihovoj jedinstvenoj tehnologiji “mogu presresti transakciju i značajno poboljšati korisničko iskustvo, ukloniti skrivene naknade i pritom nagraditi korisnika.“

Vijest o preuzimanju stiže nekoliko dana prije nego što će ministrica financija Rachel Reeves predstaviti planove za jačanje britanskog fintech sektora, uključujući uslugu povezivanja startupa s investitorima.