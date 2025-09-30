Youtube plaća Trumpu 24,5 milijuna dolara odštete

YouTube je pristao platiti 24,5 milijuna dolara (18,6 milijuna funti) kako bi riješio tužbu koju je pokrenuo Donald Trump, podnesenu nakon što je video platforma suspendirala njegov račun nakon napada na američki Kapitol 6. siječnja.

Nagodba YouTuba u vlasništvu Alphabeta, giganta video streaminga, koji je također vlasnik Googlea – dolazi nakon što su društvene mreže X i Facebook također pristale platiti Trumpu za suspenziju njegovih računa.

Trump je optužio YouTube i druge tehnološke tvrtke za političku pristranost, optužujući ih za kršenje prava na slobodu govora, prenosi BBC.

U vrijeme njegove suspenzije, tvrtke društvenih medija rekle su da Trump riskira poticanje daljnjeg nasilja u Washingtonu.

Kao dio nagodbe u ponedjeljak, YouTube će platiti 22 milijuna dolara neprofitnoj skupini Trust for the National Mall koja ima za cilj prikupiti 200 milijuna dolara za izgradnju nove plesne dvorane u Bijeloj kući.

Dodatnih 2,5 milijuna dolara bit će isplaćeno drugim organizacijama i pojedincima koji su se pridružili Trumpovoj tužbi, uključujući Američku konzervativnu uniju.

I Meta pristala na nagodbu

YouTube je posljednja velika platforma koja je postigla nagodbu s predsjednikom.

U siječnju je Facebookova matična tvrtka Meta pristala na nagodbu od 25 milijuna dolara – od čega je 22 milijuna dolara namijenjeno Trumpu.

Mjesec dana kasnije, platforma društvenih medija X – tvrtka koju je 2022. kupio Trumpov saveznik Elon Musk nagodila se za navodno 10 milijuna dolara.

Svi Trumpovi računi na društvenim mrežama su od tada vraćeni.

Nagodbe dolaze u trenutku kada je Silicijska dolina općenito zauzela pomirljiviji ton prema predsjedniku. Izvršni direktori tvrtki Alphabeta, Mete i X-a sjedili su u prvom redu tijekom njegove inauguracije, signalizirajući promjenu u odnosima između Republikanske stranke i tehnološkog sektora.