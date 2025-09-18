Budućnost je stigla. Meta predstavila najnovije pametne naočale s umjetnom inteligencijom

Meta je predstavila svoje najnovije pametne naočale Ray-Ban s umjetnom inteligencijom koje imaju mnoštvo značajki, ali najzanimljivije je to što imaju maleni zaslon za gledanje videa i tekstualnih poruka, kao i narukvicu koja kontrolira naočale.

Pametne AI naočale sada imaju sićušni zaslon i narukvicu koja prepoznaje suptilne geste ruku, što korisnicima omogućuje upravljanje uređajem pokretima ruku.

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, rekao je da korisnici mogu kontrolirati narukvicu “jedva primjetnim pokretima”. Narukvica se zove Meta Neural Band.

“Naočale su jedini oblik u kojem umjetna inteligencija može vidjeti ono što vi vidite, čuti ono što vi čujete i na kraju generirati ono što želite generirati, poput slika ili videa”, rekao je Mark Zuckerberg u sjedištu tehnološkog diva u Menlo Parku u Kaliforniji, prenosi Euronews.

Takozvane Meta Ray-Ban Display naočale bit će dostupne od 30. rujna i koštat će 799 dolara u Sjedinjenim Državama.

Nove naočale omogućuju korisnicima gledanje videa putem zaslona ​​pa čak i pregledavanje i odgovaranje na tekstualne poruke, rekao je Zuckerberg.

Zaslon ne blokira pogled osobe i nestaje kada se ne koristi.

Mark Zuckerberg; Foto: Afp

Orion i superinteligencija

Meta je prošle godine najavila prototip za Orion, koji je Zuckerberg nazvao “najnaprednijim naočalama koje je svijet ikada vidio”, ali ove holografske naočale proširene stvarnosti još su godinama udaljene od dolaska na tržište.

Poput drugih tehnoloških tvrtki, Meta ulaže ogromna sredstva u razvoj umjetne inteligencije i zapošljava vrhunske talente uz nevjerojatne naknade.

Iako je rekao da je razvoj superinteligencije sada na vidiku, nije detaljno objasnio kako će se to postići niti što točno superinteligencija znači. Apstraktnu ideju superinteligencije konkurentske tvrtke nazivaju općom umjetnom inteligencijom (AGI).

Zuckerberg je rekao da vjeruje da će AI naočale biti glavni način na koji integriramo superinteligenciju.

Meta je također ažurirala svoje originalne Ray-Ban naočale bez zaslona kako bi im baterija trajala dulje. Meta kaže da baterija traje osam sati, gotovo dvostruko dulje od prethodnog modela.

Također će postojati značajka pod nazivom koja će pojačati glas osobe s kojom korisnik razgovara i pomoći u prigušivanju pozadinske buke.

Ovo će također biti dostupno na starijoj verziji naočala kao ažuriranje softvera, rekao je Zuckerberg.

Također su dodani novi jezici funkciji prevođenja uživo, uključujući njemački i portugalski. Novi model košta 379 dolara, a prethodni model sada košta 299 dolara.