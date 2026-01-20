Martina Šantorić, nova članica Uprave Leda

Kompanija Ledo plus d.o.o. objavila je imenovanje Martine Šantorić novom članicom Uprave za lanac opskrbe, s početkom mandata od siječnja 2026. Na toj poziciji nasljeđuje Luku Sorića.

Martina Šantorić ima više od dva desetljeća iskustva u području upravljanja lancem opskrbe, stečenog u vodećim međunarodnim kompanijama. Većinu karijere provela je u Nestléu, gdje je obnašala regionalne rukovodeće funkcije i sudjelovala u strateškom planiranju prehrambene divizije za jugoistočnu Europu, uključujući rad u sjedištu kompanije u Švicarskoj. Posljednje tri godine dio je Nomad Foods tima na poziciji direktorice planiranja u Adriatic klasteru, što obuhvaća i Ledo plus te tržište Hrvatske.

Posebno ističe vođenje timova i razvoj mladih talenata kao svoju profesionalnu strast, uz snažan fokus na optimizaciju procesa i inovacije.

“Ponosna sam što preuzimam ovu ulogu i veselim se prilici da, s timom, nastavimo graditi snažan i održiv lanac opskrbe. Naš fokus bit će na daljnjem jačanju efikasnosti i implementaciji inovativnih rješenja kako bismo osigurali pouzdanu dostupnost naših proizvoda, od sladoleda do zamrznute hrane, uz najviše standarde kvalitete i odgovornosti“, izjavila je Martina Šantorić.

Imenovanjem Martine Šantorić novom članicom Uprave, Ledo plus d.o.o. dodatno osnažuje svoju Upravu i potvrđuje predanost razvoju upravljačkog tima te podršci profesionalnog rasta zaposlenika.