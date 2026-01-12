Izvršni direktor Heinekena Dolf van den Brink podnio ostavku

Izvršni direktor Dolf van den Brink neočekivano je u ponedjeljak dao ostavku nakon šest godina vođenja nizozemske pivovare.

Dolf van den Brink preuzeo je kormilo drugog najvećeg svjetskog proizvođača piva, usred pandemije COVID-19 u lipnju 2020. Kao izvršni direktor Heinekena, bio je suočen s ogromnom inflacijom troškova i padom prodaje koji su naštetili maržama i dionicama. Heineken je ujedno i vlasnik najveće slovenske pivovare Laško Union, a u Hrvatskoj posjeduje pivovaru u Karlovcu.

Van den Brink, koji će odstupiti 31. svibnja, pristao je ostati dostupan kao savjetnik osam mjeseci od lipnja, prenosi Reuters.

Uprava Heinekena traži njegovog nasljednika. Van der Brink i predsjednik nadzornog odbora, Peter Wennink, rekli su da je sada pravi trenutak da Heineken imenuje novo vodstvo. Tvrtka je u listopadu postavila novu strategiju za razdoblje do 2030.

“Heineken je došao do faze u kojoj će promjena vodstva najbolje poslužiti tvrtki u daljnjem ostvarenju njezinih dugoročnih ambicija”, rekao je van den Brink u izjavi, dodajući da ostaje u potpunosti usredotočen na provedbu te strategije do svog odlaska.

Van den Brink je posljednji u nizu izvršnih direktora tvrtki koji odlaze nakon teških nekoliko godina za sektor jer su se financije našle pod pritiskom zbog visokih troškova života. Pivarske tvrtke se muče s prodajom veće količine piva, a nade u oživljavanje prodaje više puta su se našle pred zidom. Heineken je zaostao za konkurencijom u područjima poput isplativosti i povrata za investitore.