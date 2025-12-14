Zašto najveća svjetska pivovara ulaže milijune u pogone koji pretvaraju pivo u bezalkoholni hit?

Sve više potrošača bira bezalkoholne i niskoalkoholne opcije, pa je ovaj segment posljednjih godina bilježio dvoznamenkasti rast. To je potaknulo industrijskog diva AB InBev da investira u sofisticiranu tehnologiju koja omogućuje kvalitetnije “nolo” proizvode.

Pogon za “dealkoholizaciju” zvuči kao mjesto na koje se ide nakon “pretjerane” božićne zabave, ali u novom odjelu pivovare u južnom Walesu ondje zapravo uklanjaju mamurluk iz piva.

Kako potražnja za bezalkoholnim i niskoalkoholnim pivom (“nolo”) u Ujedinjenom Kraljevstvu snažno raste, visokotehnološka oprema u pogonu u Magoru — koji godišnje proizvede više od milijardu pinta Budweisera, Corone i Stella Artoisa — sada omogućuje proizvodnju i njihovih sve popularnijih bezalkoholnih verzija.

Novi pogon dio je globalnog carstva pivarske grupacije AB InBev, a na njegovu službenom otvorenju Brian Perkins, čije odgovornosti uključuju vođenje britanskog ogranka, priznao je da je nekoć bezalkoholno pivo znalo biti “grozno”. Alkohol pivu daje slatkoću, toplinu i punoću okusa, ali i utječe na isparavanje drugih aromatskih spojeva, što pivu daje njezin karakteristični profil. Ukloniti alkohol a zadržati dobar okus bio je ogroman izazov za industriju, piše The Guardian.

Problem zadržavanja okusa

“Nekad je bezalkoholno pivo imalo loš okus jer je tehnologija bila vrlo primitivna”, rekao je Perkins. “Pivo je vrlo delikatno; s njim se mora pažljivo postupati, a to se odražavalo na okus. Dobili bi pivo bez alkohola, ali i bez dobrog okusa.” No vremena su se promijenila. Prema tvrdnji kompanije, jedinica za dealkoholizaciju koristi vrhunsku tehnologiju koja predstavlja “značajan iskorak u očuvanju punog okusa i arome piva”.

Pivo prolazi preobrazbu unutar masivnih čeličnih stupaca, gdje se alkohol uklanja procesom zvanim vakuumska destilacija. Taj postupak uključuje smanjenje atmosferskog tlaka, čime se snižava vrelište alkohola, pa se pivo može zagrijati na nižu temperaturu kako bi se zadržao okus dok alkohol isparava. Izbjegavanjem dugotrajne izloženosti visokim temperaturama očuva se izvorni karakter napitka, a pritom se osigurava da bude bezalkoholno. Perkins smatra da uređaj “postupa vrlo nježno s pivom i daje fantastičan okus”.

Gledano izdaleka, vijest da AB InBev, najveći svjetski pivar s godišnjom prodajom od 59,8 milijardi dolara, ulaže u bezalkoholno pivo mogla bi zvučati kao da purica glasuje za Božić, ali Perkins to naziva “golemom prilikom”.

Povećati dostupnost na tržištu

Potražnja dolazi s više strana: od onih koji žele pivo bez glavobolje u ponedjeljak navečer, pa do tzv. “zebra-pijanaca” koji na večernjim izlascima izmjenjuju alkoholna i bezalkoholna pića. “Ne vidimo to kao remetilački faktor — vidimo to kao nešto što kategoriju čini inkluzivnijom”, rekao je.

S 29 bezalkoholnih pivskih brendova, uključujući Corona Cero i Budweiser Zero, pivovara je u zadnjem tromjesečju izvijestila da su joj piva s nula posto alkohola donijela rast globalnih prihoda od 27 posto.

Očekuje se da će dostupnost bezalkoholnih piva na točionicama u pubovima dodatno normalizirati ovu opciju. Ovog ljeta Stella Artois 0.0 prvi je put ponuđena na točioniku na Wimbledonu, a sada se testira u manjem broju pubova u Ujedinjenom Kraljevstvu u sklopu priprema za veće uvođenje iduće godine. A nagrada bi mogla biti velika: prema podacima IWSR-a, tržište piva u Ujedinjenom Kraljevstvu 2024. vrijedilo je više od 13,5 milijardi funti. Od 2019. prosječni godišnji rast potražnje za bezalkoholnim pivom premašio je 20 posto, čineći dva posto tržišta po volumenu. IWSR predviđa da će ta brojka do 2029. porasti na četiri posto.

Cijena je opravdana

Susie Goldspink, voditeljica sektora niskoalkoholnih i bezalkoholnih pića u IWSR-u, kaže da je pivo s nula posto alkohola najdinamičniji segment novog tržišta. “Razina inovacija je visoka, angažman potrošača nastavlja rasti, a prostora za daljnje širenje ima mnogo”, rekla je.

Jedna od primjedba potrošača jest da bezalkoholno pivo često košta jednako kao i “pravo”, koje je više oporezovano. Perkins kaže da tvrtka naplaćuje poštenu cijenu, ističući dodatne troškove. “Pivo kuhamo po istom postupku, a zatim dodamo još jedan korak — a taj je korak zahtijevao novu opremu i milijunska ulaganja”, rekao je.

Ulaganje od 3,9 milijuna dolara u pogon za dealkoholizaciju jest sitan iznos u kontekstu goleme globalne pivarske industrije, ali Perkins ga smatra “značajnim korakom” u trenutku kada osjeća da se konkurenti “povlače” iz ulaganja u Ujedinjeno Kraljevstvo.