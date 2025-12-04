Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu Jolie Petit poznatoj pivovari: “Veselimo se pojačati kapacitet“

The Garden Brewery preuzima 50 posto vlasništva nad slastičarnicom Jolie Petite Pâtisserie u vlasništvu Ljupke Gojić Mikić, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Ljupka Gojić Mikić za Forbes Hrvatska otkrila je razloge za prodaju.

“Potvrđujem objavu koja je izašla, nije nikakva tajna. Veselimo se pojačati kapacitet. Bit će puno veće mogućnosti širenja dalje i rasta u tom poslu“, rekla je.

U obavijesti na Zagrebačkoj burzi stoji, kako će temeljem potpisanog obvezujućeg Pisma namjere, Ljupka Gojić Mikić i THE GARDEN COLLECTIVE (putem operativnog holding društva The Garden Brewery d.d.) postati jednakopravni partneri i suvlasnici društva CHERRY FLOWER d.o.o, u čijem je vlasništvu poznata slastičarnica Jolie Petite Pâtisserie pa će svaka strana imati 50 posto udjela.

Dovršetkom transakcije Cherry Flower će imati i 50 posto vlasništva u Pizzeria 14, projektu koji je prije mjesec dana predstavila poznata manekenka (kroz udjel u društvu Pizza na treću MVP d.o.o.). Transakcija bi trebala biti u potpunosti zaključena 1. siječnja 2026. godine.

“Ljupka Gojić Mikić kao izvorna autorica i kreativna direktorica Jolie Petit proizvoda, nastavlja voditi poslovanje, s ambicijom da, putem sinergijskih potencijala s grupacijom The Gardem Collective, realizira nacionalno i međunarodno širenje, ali i ostane vjerna izvornoj viziji: stvaranje proizvoda koji svojom beskompromisnom kvalitetom i estetikom kreiraju iskustvo i uspomene.

The Garden Collective, čiji portfelj brendova uključuje jednu od vodećih europskih craft pivovara The Garden Brewery, kultni klub Barbarellas Discotheque, The Garden Productions koji svake godine dovodi neke od najintrigantnijih glazbenih festivala u Tisno, street food koncept Full Circle te manjinski udio u Submarine Burgers, posvećen je stvaranju radosnih trenutaka koji okupljaju ljude i obogaćuju život, njeguju zajedništvo i uključivost. Grupacija je prisutna na tržištima Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva“, stoji u objavi na Zagrebačkoj burzi.