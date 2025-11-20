Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba

Solinska tvrtka Draco prije nepune dvije godine preuzela je zagrebački Katran i nastavila svoje širenje i rast. Njihovi hidroizolacijski proizvodi u Dalmaciji su prodavaniji od proizvoda svjetskih brendova, a poziciju jačaju i u ostatku Hrvatske i regije. Gradnjom tvornice u Jastrebarskom narast će im proizvodni kapaciteti, što će im stvoriti preduvjete za njihovo širenje u EU.

Igor Drašković i Oliver Vuco prošlog su mjeseca bili među šest finalista EY-ovog Poduzetnika godine. Bilo je to još jedno priznanje njihovom dugogodišnjem uspješnom radu. Priča o njihovoj tvrtki Draco započela je 1997. godine kad je Drašković osnovao tvrtku Dracomerx koja se bavila distribucijom modernih hidroizolacijskih materijala. Ona je nastala na temelju potreba tvrtke Palir njegova oca, koja se bavila izvođenjem radova (što radi i danas, kad je tvrtka kćer Draca). Tada su shvatili da moraju uvoziti materijale kojih nije bilo na hrvatskom tržištu.

Odmah na početku vidjelo se da Dracomerx nije prosječna tvrtka za distribuciju. Prvih 7-8 godina nastupali su inženjerski, promovirajući nova rješenja sudjelujući na tadašnjim projektima. Na taj način postepeno su osvajali tržište. Uskoro su mnogi u Dalmaciji imali njih na umu u trenutku kad su imali problema s vodom i vlagom.

Od distribucije do svog pogona i laboratorija

S razvojem poslovanja i priključivanjem Vuce 2008. godine, rade još jedan potez koji nije uobičajen za tvrtke koje se bave distribucijom. Kako ne bi bili limitirani i ovisili o ikome, odlučuju pokrenuti vlastitu proizvodnju.

Drašković pojašnjava kako su se tada našli s jednim starijim inženjerom i razvili vlastiti premaz – prvi u nizu njihovih proizvoda. Godinu – dvije nakon toga, kupuju proizvodnu liniju, zapošljavaju kolegicu s kemijskog fakulteta i u iznajmljenoj hali u Dugopolju počinju proizvoditi proizvode koje plasiraju na tržište.

Kako je s vremenom prodaja rasla, nakon nekog vremena kupuju halu u industrijskoj zoni u Muću i novu automatiziranu liniju. Tamo su oformili i laboratorij za istraživanje i razvoj, najopremljeniji laboratorij u toj branši u Hrvatskoj.



Nakon nekoliko godina odlučili su se za rebrending tvrtke i proizvoda. Tehničko znanje firmi je stvorilo kredibilitet i pripremilo je na tranziciju iz uvoza u proizvodnju. Iz Dracomerxa su se preimenovali u Draco, ime koje su im kupci već sami dodijelili i koje je u Dalmaciji tada već postalo sinonim za hidroizolaciju.

Igor Drašković i Oliver Vuco iz solinske tvrtke Draco u tvornici Katran; Foto: Forbes Hrvatska

Besplatni savjeti za male kupce, konzultacije za velike projekte

Dobrom imidžu pomogao je i pristup kod kojeg je dobrobit kupca na prvom mjestu. Njihova građevinska apoteka u Splitu percipirana je kao mjesto gdje se može doći po savjet, bez očekivanja da se kupi njihov proizvod. Takav pristup imaju i kod većih projekata.

Njihovi proizvodi ističu se kvalitetom, dok su cijenama konkurentni u odnosu na svjetske brendove. Danas su lideri u Dalmaciji ispred velikih inozemnih tvrtki, a uspješni su i u ostatku Hrvatske. Posluju i u drugim državama regije. Otkrivaju kako u skoroj budućnosti planiraju i početak izvoza u Saudijsku Arabiju.

Ta mogu zahvaliti trudu koji su uložili u izlaganja na sajmovima u inozemstvu. Na sajmu u Münchenu upoznali su klijente iz Saudijske Arabije, s kojima je uslijedio duži proces pregovora. U konačnici su dogovorili plasman novorazvijenog proizvoda na njihovo tržište.

Katran je zagrebačka tvrtka s tradicijom dugom preko 160 godina; Foto: Arhiva Katrana

Preuzeli nekad moćni Katran

U siječnju 2024. godine preuzeli su poslovanje zagrebačkog Katrana – tvrtke s tradicijom dugom više od 160 godina. Ta tvrtka krajem devedesetih bila je gigant neusporedivo jači od njih, no zbog nedostatka fokusa niz godina su stagnirali. U trenutku akviziranja u Dracou su odlično poznavali Katran, kao i sinergije koje će proizaći iz preuzimanja.

Ni to nije kraj njihovom širenju. Nabavili su zemljište u industrijskoj zoni Jelševec u Jastrebarskom te su trenutačno u fazi ishođenja dozvola. Plan im je pokrenuti novu tvornicu na toj lokaciji krajem 2026. ili početkom 2027. godine i tu preseliti proizvodnju iz zagrebačkog Katrana. Zaposlenici Katrana će se zadržati uz izuzetak dijela koji će ići u mirovinu ili nije spreman na promjenu lokacije.

Riječ je o investiciji teškoj 10-ak milijuna eura. Iz moderne tvornice izlazit će proizvodi visoke dodane vrijednosti. Katran će se preseliti uz zadržavanje zaposlenika te uz zapošljavanje lokalne radne snage i lokalnih dobavljača.

Dosta ulažu u edukacije i sudjelovanje na konferencijama kako bi podigli znanje svojih ljudi. Najveću vrijednost vide upravo u stvaranju ekipe koja može širiti i stjecati znanje.

Pojašnjavaju kako se znanje koje je postojalo prije 90-ih u Hrvatskoj izgubilo te su za dosta toga što su do sada radili morali razvijati od nule. Tvrtki u bazičnoj kemijskoj industriji također više nema, što znači da je danas teže kreirati lanac dobave sirovina. Bitumen se primjerice nekada mogao kupiti u rafinerijama Sisak i Rijeka, a danas ga kupuju u Mađarskoj ili Austriji.

Uz povećanje kapaciteta i nove proizvode planiraju izlazak na nova tržišta u Europskoj uniji. Pronalaženje lokalnih partnera smatraju bolji putem od otvaranja vlastitih tvrtki u tim državama.

Preuzimanje Katrana donijelo im je nove proizvode



Preuzimanjem Katrana, Draco je svoj portfelj proširio novim hidroizolacijskim proizvodima. U zagrebačkoj tvornici proizvode se bitumenske membrane, bitumenske emulzije, premazi i mase.



Njihova tvornica u Muću također proizvodi hidroizolacijske proizvode no oni se ne rade na bitumenskoj, nego na bazi cementa. To su premazi, brtvene trake i mase za brtvljenje. Osim toga imaju nekoliko proizvoda za zaštitu površina i nekoliko mortova.