Deseti hrvatski EY Poduzetnik godine je Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke ALTPRO

U sklopu jubilarnog, desetog hrvatskog izdanja prestižnog globalnog programa EY Poduzetnik godine, najuspješnijim hrvatskim poduzetnikom za 2025. godinu proglašen je Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke ALTPRO. Prema odluci neovisnog žirija, izabran je u konkurenciji 32 kandidata iz 26 uspješnih domaćih kompanija, odnosno između sedam finalistica i finalista iz šest kompanija. Kao i njegovi prethodnici, deseti hrvatski EY Poduzetnik godine predstavljat će Hrvatsku na svjetskoj završnici u Monacu u svibnju 2026. godine. Osim nagrađenog Zvonimira Viduke, među ovogodišnjim finalistima bili su: Branka Hitner (Carta), Igor Drašković i Oliver Vuco (DRACO), Davor Tremac (Fonoa Technologies), Simona Petričić (Olimp) te Edvard Varda (Unconditional).

„Odlukom hrvatskih poduzetnika dobio sam nagradu kao poduzetnik godine. Sretan sam što mi je točno prije 50 godina proradio prvi uređaj, a zadnjih 30 godina poduzetništva su dokaz da je život hobi. Izuzetno sam sretan što u ime hrvatske visoko tehnološke industrijske elektronike primam ovakvo priznanje. Mi ovdje svi zajedno stvaramo novo gospodarstvo, to je dokaz jedne širine ove države i njezinog puta prema gospodarstvu poduzetnika, znanja i bolje budućnosti za naše mlade“, izjavio je u svom pobjedničkom govoru Zvonimir Viduka.

Ovogodišnji EY Poduzetnik godine je osnivač i direktor tvrtke ALTPRO osnovane 1994. godine sa sjedištem u Zagrebu. Od malog poduzeća ALTPRO je prerastao u vodećeg hrvatskog proizvođača i izvoznika sustava za upravljanje, signalizaciju i sigurnost željezničkog prometa koji zapošljava preko 250 stručnjaka i izvozi na šest kontinenata u preko 50 zemalja svijeta. Njihovi proizvodi koriste se na željeznicama diljem svijeta, a tvrtka je prepoznata po inovacijama i kvaliteti svojih sustava.

„I sami se svake godine iznenadimo kada upoznamo neke nove, nama i široj javnosti nepoznate priče. Svaka od njih pokazuje da Hrvatska ima talente, ideje i potencijal koji zaslužuju da ih se prepozna i slavi. Svjedočili smo kako izjave postaju stvarnost, kako ideje rastu u snažne kompanije te kako se hrabrost pojedinaca pretvara u snagu koja pokreće cijelu zemlju. Ako smo, stavljajući takve priče na naslovnice, uspjeli kojeg mladog čovjeka ohrabriti da ostane u Hrvatskoj i da se okuša u poduzetništvu, naša misija je uspjela jer u Hrvatskoj se može uspjeti“, izjavio je Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska, osnivač i organizator programa.

Deset godina poduzetničke inspiracije

Od prvog izdanja 2014. godine, kroz program EY Poduzetnik godine prošli su neki od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i poduzetnica, vizionari koji su oblikovali domaće gospodarstvo, stvarali tisuće radnih mjesta te uspješno širili svoje poslovanje na međunarodna tržišta. U proteklom desetljeću EY Poduzetnik godine postao je sinonim za izvrsnost, inovativnost i hrabrost u poslovanju.

O ovogodišnjem dobitniku odlučivao je neovisni žiri prema kriterijima koji uključuju financijske pokazatelje, osobni integritet, strateško usmjerenje, inovativnost, doprinos društvu te lokalni, regionalni i globalni doseg. Od prvog izdanja članovi žirija su Emil Tedeschi, ujedno i predsjednik žirija, Saša Cvetojević i Nenad Bakić, a njima su se pridružili finalistice i pobjednici ranijih izdanja: Jadranka Boban Pejić, Anita Cvetić Oreščanin, Dorotea Effenberger, Alan Sumina, Silvio Kutić, Hrvoje Josip Balen, Miljenko Borščak, Vjekoslav Majetić, a prvi put i Ivo Usmiani, deveti hrvatski EY Poduzetnik godine.

„Danas, nakon deset godina, siguran sam da je hrvatsko poduzetništvo snažnije nego što sam ikada mogao predvidjeti. Svake godine iznova me iznenade inovativnost, prilagodljivost, upornost i genijalnost naših poduzetnica i poduzetnika. Uvijek otkrivam nove priče, nove ljude i nove uspjehe koji potvrđuju da poduzetnički duh u Hrvatskoj ne miruje. Ne volim podjele, ni na stare i nove industrije, ni na mlade i iskusne poduzetnike, jer svatko od nas je jedinstven. Uspoređujući poduzetništvo i sport, možemo reći da se u poduzetništvu pravila stalno mijenjaju, a utakmica nikad ne završava. Na kraju, pravi lider stvara nasljednika, što je možda i najveći zadatak svakog poduzetnika“, naglasio je Emil Tedeschi, predsjednik žirija.

Berislav Horvat uručuje nagradu Zvonimiru Viduki. U pozadini dio članova žirija: Alan Sumina, Silvio Kutić, Emil Tedeschi, Miljenko Borščak, Ivo Usmiani i Nenad Bakić; Foto: EY

Šest iznimnih finalista

Uz Zvonimira Viduku, u finalu jubilarnog, desetog izdanja programa EY Poduzetnik godine našlo se sedam poduzetnika i poduzetnica koji su svojim radom, inovacijama i predanošću postali uzor domaće poslovne zajednice:

Branka Hitner, vlasnica i direktorica osječke tvrtke Carta, s bogatim iskustvom u proizvodnji ambalaže, posljednjih 13 godina vodi vlastiti obiteljski biznis i zapošljava 60 ljudi. Pod njezinim vodstvom, Carta je postala prepoznatljiv proizvođač industrijskih papirnatih vreća, izvozeći više od 50% proizvodnje u 15 zemalja Europske Unije. Hitner je u industriji poznata po svojoj predanosti inovacijama i kvaliteti te aktivnom sudjelovanju u stručnim i gospodarskim udruženjima.

Igor Drašković i Oliver Vuco već gotovo dva desetljeća zajednički vode DRACO iz Solina, najvećeg hrvatskog proizvođača hidroizolacijskih materijala u građevinarstvu. Tvrtka posluje u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Sloveniji i Crnoj Gori, s ambicijom širenja prema drugim zemljama EU i šire. Kroz strateške investicije, poput izgradnje moderne tvornice i laboratorija za istraživanje i razvoj u Muću te akviziciju najstarijeg hrvatskog proizvođača hidroizolacijskih materijala Katran, DRACO je još jače učvrstio svoju poziciju na tržištu.

Davor Tremac je osnivač i CEO tvrtke Fonoa, globalne platforme za softverska rješenja u području indirektnog oporezivanja. Pokrenuta 2019., Fonoa je prva u svijetu adresirala problem upravljanja indirektnim porezima “end-to-end” u realnom vremenu. Tvrtka danas zapošljava 150 ljudi u 20 zemalja, s uredima u Zagrebu, Londonu, New Yorku, Dublinu i Atlanti te surađuje s vodećim svjetskim kompanijama u sektorima poput turizma, društvenih mreža, internet tražilica, proizvodnje elektroničkih uređaja.

Zadranka Simona Petričić direktorica je tvrtke Olimp iz Benkovca, prve i jedine tvornice u Hrvatskoj specijalizirane za proizvodnju gotovih proizvoda za potpalu vatre u pećima na kruta goriva, kaminima i roštiljima. Godine 2018. preuzima operativno vođenje tvrtke i pokreće niz internih transformacija od optimizacije procesa i cjelogodišnje proizvodnje do širenja na nova tržišta. Pod njezinim vodstvom tvrtka bilježi snažan rast, modernizira proizvodnju, implementira ERP sustav i postavlja vlastite solarne panele. Danas je Olimp stabilan proizvođač s fokusom na inovacije, energetsku samodostatnost i širenje proizvodnih kapaciteta.

Unconditional je tvrtka koja već više od 50 godina predvodi industriju proizvoda i usluga za kućne ljubimce u Hrvatskoj i regiji. Osnovana 1974. godine kao mali obiteljski posao, tvrtka je pod vodstvom Edvarda Varde, većinskog vlasnika i predsjednika Uprave, narasla u snažan maloprodajni i veleprodajni lanac. Danas je Unconditional prisutan kao distributer hrane, opreme i veterinarskih lijekova s 500 zaposlenika u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, a ima 60 specijaliziranih maloprodaja u Hrvatskoj i Sloveniji.

Za ovogodišnje jedinstvene nagrade za finaliste zaslužni su učenici, nastavnici i suradnici Klesarske škole Pučišća na Braču, koja ima stoljetnu tradiciju ručne obrade kamena. Tamara Plastić, ravnateljica škole komentirala je ovu suradnju: „Naša škola poznata je u svjetskim okvirima. Uz nagradu na najznačajnijem sajmu kamena, onom u Veroni, došlo je i priznanje da radimo ono što nitko na svijetu više ne radi. Ipak nastojimo pratiti i moderne trendove. Nastojimo povezati sve u sektoru kamena za što smatramo da nam je dodatna snaga. Izrada ove nagrade jedan je od dokaza tome. Posebna pohvala i priznanje našim nastavnicima: Siniši Martiniću-Cezaru, Nikoli Martiniću, Katiji Vrandečić i Josipu Nižetiću, našem vanjskom suradniku Vilimu Goiću te našim vrijednim učenicima: Roku Dračevcu, Vedranu Radiću, Mateju Brniću, Marcu Grain Petričušiću i Zvonimiru Kuščeviću. Njihov trud, talent i entuzijazam najbolji su pokazatelji da klesarstvo, premda drevno, i danas ima dušu, srce i budućnost.“

Program dodjele nagrada održan je uz generalno sponzorstvo Erste banke, zlatno sponzorstvo Marsh McLennana, srebrno sponzorstvo Wiener osiguranja Vienna Insurance Group te podršku sponzora Badela 1862, InterCapitala, MET-a i Telemacha.

Pokrovitelji programa su Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Američka gospodarska komora u Hrvatskoj, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Hrvatska udruga poslodavaca.

Zvonimir Viduka pred mikrofonom. U pozadini, s lijeva na desno: Jelena Glišić, Duško Ćurlić, Saša Cvetojević, , Dorotea Effenberger, Hrvoje Balen, Vjekoslav Majetić, Alan Sumina, Silvio Kutić, Miljenko Borščak, Emil Tedeschi, Ivo Usmiani, Nenad Bakić i Berislav Horvat; Foto: EY