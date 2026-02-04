U uredu čuva šipku uranija i brončani mač. Velika priča Forbesa o Samu Altmanu otkriva kakva nas budućnost čeka

Kao izvršni direktor OpenAI-a, 40-godišnji milijarder pokrenuo je ChatGPT, integrirajući umjetnu inteligenciju u svemir i stvarajući diva vrijednog 500 milijardi dolara. Kao novopečeni otac – s još jednim djetetom na putu – gradi svijet u kojem će njegova djeca jednog dana živjeti.

Altman kaže da uranijeva šipka u njegovom uredu nije razlog za brigu. Stoji okomito na njegovom stolu u sjedištu OpenAI-a u San Franciscu i možda je najnevjerojatniji među impresivnim nizom povijesnih inovacija koje je sakupio tijekom godina. “To je osiromašeno“, kaže ležerno o šipki uranija-238, istom elementu koji se koristi za stvaranje nuklearne energije. “Neće ti ništa.“ Maše Geigerovim brojačem iznad njega i dokazuje svoju poantu.

“Kada napravite veliko otkriće u fizici otključate praktički neograničenu energiju“, kaže o uranijevom štapiću. “Nismo znali za to, a onda smo teoretizirali da je takvo što moguće. Nekoliko desetljeća kasnije, napravili su atomsku bombu. Jednostavno luda, brza stvar.“

Altman, odjeven u jednostavan sivi pleteni pulover s Adidas Lego Ultraboost tenisicama, metodično i kronološki pregledava artefakte, od kojih se većina obično nalazi u njegovom kućnom uredu, a ne vidi ih nitko osim njegovih najbližih prijatelja. Altman kaže da su danas izloženi: 40.000 godina stara ručna sjekira (“nevjerojatan alat opće namjene iz kamenog doba“), 3500 godina star brončani mač (“zanimljiv primjer tehnologije koja ima veliki geopolitički utjecaj“) i lopatica ventilatora kompresora iz mlaznog motora Concorde (“jedini komad dovoljno malen“ za nošenje). Ležerno prkoseći protokolu kustosa muzeja, sve je te predmete odnio u svoj ured u putnoj torbi, pojedinačno zamotane u ručnike.

Koliko je god uranijeva šipka nezaboravna, jedan od drugih upečatljivih predmeta u Altmanovoj kolekciji je stari GPU čip. On je trenirao ranu verziju modela koji stoji iza OpenAI-jevog prepoznatljivog proizvoda, ChatGPT-a, koji je katapultirao umjetnu inteligenciju u mainstream u studenom 2022. i pokrenuo lančanu reakciju inovacija koja bi se mogla pokazati transformativnom poput industrijske revolucije.

Amerika ima bogatu povijest inovatora koji nisu poznati po izumima, čija su postignuća bila uvođenje vrhunskih tehnologija u svakodnevni život pukom snagom volje i domišljatosti. Sjetite se Stevea Jobsa, Billa Gatesa i Elona Muska. Thomas Edison nije izumio žarulju. On – ili bolje rečeno njegov tim – poboljšao ju je dugotrajnijom niti, a zatim je agresivno plasirao na tržište.

Altman je tog kalupa. On je više investitor nego inženjer ili znanstvenik. Njegova vizija nije usavršavanje potrošačkih proizvoda – već izgradnja temeljnih sustava o kojima bi ostatak gospodarstva uskoro mogao ovisiti. ChatGPT sada ima više od 800 milijuna tjednih korisnika. OpenAI, s prihodom većim od 13 milijardi dolara prošle godine, nedavno je procijenjen na 500 milijardi dolara (Altman nema izravan udio u tvrtki, ali njegova druga ulaganja čine ga vrijednim procijenjenih 3 milijarde dolara). Trenutno je u pregovorima o prikupljanju dodatnih 100 milijardi dolara u mega rundi koja bi ga mogla procijeniti na 750 milijardi dolara ili više. Inspirirani OpenAI-jem, veliki tehnološki stručnjaci mogli bi ove godine uložiti procijenjenih 500 milijardi dolara u podatkovne centre i čipove umjetne inteligencije. U ovom trenutku to je možda najvažnija tvrtka na svijetu.

Ambiciozan poslovni lider

Izvršni direktor Disneyja Bob Iger kaže da Altman može “gledati iza ugla“ kako bi vidio budućnost. Suosnivač Airbnba Brian Chesky naziva ga jednom od dvije najambicioznije osobe koje poznaje (druga je Musk). Legenda Appleovog dizajna Jony Ive enigmatično kaže da se Altman dobro nosi s nepoznatim, ali nije ležeran ni oko odgovornosti“. Poznati VC Paul Graham (Altmanov bivši mentor u startup inkubatoru Y Combinator) nudi smjelije mišljenje: “Dobar je u uvjeravanju ljudi u stvari. Dobar je u tome da natjera ljude da rade ono što on želi.“

Altmanova agresivna predviđanja o eksponencijalnom rastu tehnologije moraju se ostvariti kako bi opravdala ne samo procjenu OpenAI-ja, već i ogromne ekonomske i društvene oklade koje se formiraju oko njega. I nije jasno zna li točno kako to postići. Može li ostvariti veliku budućnost, brzu i skupu kao onu koju opisuje?

Forbes već više od desetljeća prati Altmana, koji je šesti na našoj nadolazećoj listi najvećih živućih američkih inovatora. Godine 2015. bio je istaknuti član naše prve Forbesove liste 30 ispod 30 godina rizičnog kapitala kao novopečeni 29-godišnji vođa Y Combinatora. “Super je što možete napraviti popis problema u svijetu, a zatim financirati tvrtke da ih riješe“, rekao nam je.

Gledano isključivo kroz prizmu tih ulaganja, Altman je izuzetno ambiciozan poslovni lider koji pomno osmišljava svoju viziju budućnosti. Kako se mobilna era učvršćivala 2010-ih, Altman je pronicljivo podržao niz tvrtki. Na primjer, uložio je 15.000 dolara u 2% platnog diva Stripe prije nego što je uopće imao ime i predvodio rundu financiranja Reddita od 50 milijuna dolara 2014. – koje su izrasle u glavne oslonce ekonomije aplikacija.

S umjetnom inteligencijom to opet radi. Naravno, tu je OpenAI. Ali tu su i Helion, koji pokušava iskoristiti gotovo neograničenu snagu nuklearne fuzije (vrste energije koju Sunce koristi), i Oklo, koji razvija konvencionalnije reaktore za nuklearnu fisiju, ali one koji su manji i modularniji. Oba bi mogla zadovoljiti energetske potrebe umjetne inteligencije. Zatim tu je World (prije Worldcoin), koji razvija tehnologiju za pružanje “dokaza ljudskosti“ u svijetu umjetne inteligencije koji se pojavljuje s deepfakeovima.

Tu je i novonastali Merge Labs, koji radi na neuronskom računalstvu. A putem neprofitne organizacije pod nazivom OpenResearch, Altman je podržao jedan od najvećih američkih eksperimenata o univerzalnom osnovnom dohotku – nastojanju koji bi svim građanima osigurao malu, zajamčenu plaću bez ikakvih obveza kao mogući lijek za ekonomske poremećaje koje umjetna inteligencija može uzrokovati.

“Mislim da sam neobično dobar u projiciranju više stvari – godina ili nekoliko desetljeća u budućnost – i razumijevanju kako će one međusobno djelovati“, kaže. Neki ljudi su dobri u predviđanju što će biti sljedeće. Drugi vide kako će se različiti svjetovi preklapati. “Ali njihova kombinacija je nekako moja stvar.“

Ovih dana Altman ima novu perspektivu kroz koju može sagledati obećanja i opasnosti umjetne inteligencije: očinstvo. On i njegov suprug imaju sina i očekuju svoje drugo dijete kasnije ove godine. “Ljudi kažu: ‘Drago mi je da imaš dijete jer sada nećeš učiniti nešto što bi uništilo svijet’“, kaže Altman.

“Cijeli život opsjednut sam istim idejama”

Odrastao u St. Louisu, svijetu daleko od Silicijske doline, Altman je bio štreber fasciniran znanošću, energijom i umjetnom inteligencijom. “Cijeli sam život opsjednut istim idejama“, kaže. Nisu se promijenile otkad sam imao otprilike 18 godina“.

Altman se upisao na Stanford 2003. godine s namjerom da proučava umjetnu inteligenciju u vrijeme kada je duh vremena bio više usmjeren na Web 2.0. Tijekom druge godine studija pobijedio je na natjecanju za poslovni plan za ono što će na kraju postati njegov prvi startup, Loopt, telefonska aplikacija za dijeljenje lokacije s prijateljima. Tada je prvi put čuo za Y Combinator. Odvezao se u Boston na intervju s osnivačem Paulom Grahamom. “Sjećam se da sam pomislio, ovakav je Bill Gates morao biti“, prisjeća se Graham njihovog prvog susreta.

Graham je bio toliko impresioniran da je, kada se povukao 2014., zaposlio Altmana, tada samo 28-godišnjaka, da vodi tvrtku. Razlog? “Sam dobiva što želi“, kaže Graham. “Dakle, ako je jedini način na koji Sam može uspjeti u životu bio da YC uspije, onda bi YC uspio.“

Altman se posebno zaljubio u jedan sporedni projekt: tvrtku za istraživanje umjetne inteligencije pod nazivom OpenAI.

Osnovan 2015. kao neprofitna organizacija, OpenAI je težio stvaranju AGI-ja ili umjetne opće inteligencije, u osnovi umjetne inteligencije koja može “misliti” poput ljudi. Altman je osobno regrutirao Grega Brockmana, tadašnjeg tehničkog direktora Stripea, i slavnog istraživača umjetne inteligencije Ilyu Sutskevera, poznatog po svom pionirskom radu na području neuronskih mreža, da se pridruže kao suosnivači – i pomogao uvjeriti Elona Muska, tada jednog od njegovih osobnih heroja, da ga podrži s 38 milijuna dolara. Godine 2019. Graham i suosnivačica YC-a Jessica Livingston bili su zapanjeni kada su pročitali priopćenje za javnost u kojem se Altman najavljuje kao izvršni direktor nove profitne podružnice OpenAI-a. Livingston ga je zamolila da se ponovno obveže YC-u ili da odstupi.

“Postoje neke zaslužene kritike“, kaže Altman sada. “Kad mi je bilo jasno da će OpenAI funkcionirati i da vodim obje stvari, jednostavno sam kako se mogu pretvarati da mi je i dalje stalo do YC-a, ali OpenAI je moja svrha i moram to učiniti.”

Ovo ne bi bio prvi put da su Altmanovi prioriteti bili u sukobu s njegovim kolegama. Nekoliko dana prije Dana zahvalnosti 2023. godine, odbor neprofitne organizacije OpenAI otpustio ga je jer nije bio “dosljedno iskren“. Predvodio ga je suosnivač Sutskever, koji je odboru rekao da Sam pokazuje dosljedan obrazac laganja i optužio ga za stvaranje kaosa, pokretanje mnogih novih projekata i huškanje ljudi jedne protiv drugih u ostvarivanju svojih ciljeva.

Altman će biti vraćen na posao samo pet dana kasnije nakon onoga što je vjerojatno bila najveća korporativna drama u povijesti Silicijske doline – sage u kojoj su se zaposlenici OpenAI-ja pobunili i prijetili masovnim otkazom ako Altman ne bude ponovno zaposlen, Microsofta koji ga je iznenada zaposlio, a glasine o novom modelu umjetne inteligencije toliko moćnom da je uplašio one koji su ga vidjeli.

Istraga odbora kasnije je zaključila da je Altman doista bio pravi vođa za OpenAI, ali incident je ostavio neizbrisiv trag na njegovom ugledu.

Nije pomoglo ni to što je tri godine ranije, zbog unutarnje borbe za moć, frakcija vrhunskih zaposlenika OpenAI-a, uključujući braću i sestre Daria i Danielu Amodei, odvojila od tvrtke kako bi osnovala Anthropic, konkurenta koji se posebno fokusira na sigurnost umjetne inteligencije. Sada procijenjen na oko 350 milijardi dolara, s prihodom od oko 4,5 milijardi dolara u 2025. godini, postao je jedan od najstrašnijih rivala OpenAI-ja.

Microsoftovo ulaganje od 13 milijardi dolara

OpenAI je odlučio restruktirati organizaciju kako bi ostvario dodatni profit. Taj je potez omogućio OpenAI-ju da funkcionira više kao tipična tvrtka i prima financiranje od investitora, uključujući ključno ulaganje Microsofta od 13 milijardi dolara počevši od 2019. Musk se žestoko protivio i otišao je u znak prosvjeda, ne dobivši nikakav udio u profitnom subjektu.

Iako Musk tvrdi da je otišao jer je OpenAI napustio svoju izvornu misiju stvaranja umjetne inteligencije u korist čovječanstva u korist maksimiziranja profita, OpenAI tvrdi da je otišao jer mu tvrtka nije davala kontrolu nad profitnim subjektom. Musk se brzo predomislio i 2023. godine pokrenuo konkurenta xAI, koji se sada procjenjuje na 250 milijardi dolara. Očekuje se da će slučaj ići na suđenje ovog proljeća. “Osjećam se dobro u vezi s našim stavom“, kaže Altman.

Iako je Altman smatrao da je stvaranje profitne tvrtke nužno za napredak OpenAI-a, nema sumnje da je to koristilo i njemu samom. To je ojačalo njegov utjecaj i moć – iako, zbunjujuće za kritičare, ne i njegovo bogatstvo. Altman nije imao izravan udio u OpenAI-ju kada je osnovan, a ni danas ga nema, iako je mogao uzeti jedan tijekom restrukturiranja. Zašto? “Ne znam. Nemam sjajan odgovor“, kaže. “Vjerojatno bih trebao uzeti jedan, samo da nikad ne moram odgovoriti na to pitanje.“ Dodaje da je njegov nedostatak vlasništva ova super zbunjujuća, luda stvar koja proizvodi teorije zavjere.

Restrukturiranje je stvorilo gorkog neprijatelja od bivšeg Altmanovog heroja Muska, koji je odmah upotrijebio xAI za izgradnju ChatGPT konkurenta pod nazivom Grok. Najavljen kao model umjetne inteligencije koji “traži istinu”, zaglibio je u brojnim kontroverzama zbog ponavljanja lažnih narativa o genocidu nad bijelim ljudima, nazivajući se “MechaHitler” i očito generirajući seksualizirane slike maloljetnika (tvrtka se kasnije ispričala). “Volio bih da stvari rade drugačije. Ludo mi je koliko vremena troše napadajući nas”, kaže Altman, žaleći se na Muskove optužbe da OpenAI ne djeluje sigurno. “Njihova vlastita kuća stalno gori zbog ovih stvari.”

Iako je Altmanova sklonost da juri naprijed s idejama koje ga uzbuđuju dovela do problema, to je ujedno i ključna točka njegova uspjeha.

Uzmimo za primjer lansiranje ChatGPT-a. Godine 2022. vodstvo OpenAI-a oklijevalo je oko objavljivanja modela javnosti, tvrdeći da je bolje pričekati. Altman ih je uvjerio da krenu. “Sam je rekao: ‘Pokušajmo ovo izbaciti van’“, kaže Brockman, suosnivač i predsjednik OpenAI-a. Kao što potvrđuju procjena vrijednosti i predviđanja OpenAI-ja o veličini tržišta umjetne inteligencije, vrijeme lansiranja nije moglo biti bolje. On je izuzetno napredan u razmišljanju, kaže Iger iz Disneyja o Altmanu. “Kombinira strpljenje i nestrpljivost.“

Također, Alltman poznaje svoju povijest. Njegova želja za brzim izdavanjem proizvoda potaknuta je proučavanjem Xerox PARC-a, legendarnog istraživačkog laboratorija u Silicijskoj dolini poznatog po izumu modernog grafičkog korisničkog sučelja, laserskih pisača i računalnog miša, a ipak nije uspio komercijalizirati nijedan od njih. “Mislim da vjerojatno postoji mnogo sjajnih inovacija koje nikada nisu izašle iz laboratorija jer netko nije obavio posao da ih jednostavno dostavi ljudima”, kaže Altman.

To je nešto na čemu sada radi. Osnovno tekstualno sučelje ChatGPT-a datira još od Elize, chatbota iz 60-ih koji je slavno, i loše, oponašao psihoterapeuta. Altman želi izumiti potpuno novu paradigmu, uređaje koji će umjetnu inteligenciju učiniti neophodnom za naš svakodnevni život.

U tu svrhu, OpenAI je u srpnju kupio IO, hardversku tvrtku Jonyja Ivea (dizajnera iMaca, iPhonea i Apple Watcha), za 6,5 ​​milijardi dolara. “Sam razumije da korisničko sučelje nije ukras“, kaže Ive. “Ono definira ljudsko iskustvo.“

Mračna strana ChatGPT-ja

Open AI bi također mogao biti štetan. Kritiziran je zbog objavljivanja proizvoda bez odgovarajućeg sigurnosnog testiranja i zbog isporuke značajki koje daju prioritet angažmanu nad psihološkom dobrobiti. Imenovan je u nekoliko tužbi za nezakonitu smrt u kojima se tvrdi da je ChatGPT izravno poticao i/ili olakšavao samoozljeđivanje i samoubojstvo. Mnogi tvrde da su gigantski podatkovni centri koji podupiru ChatGPT noćne more okoliša koje gutaju energiju i isisavaju vodu. OpenAI je oduvijek bio brz s isprikama i obećanjima da će se poboljšati, ali teško je ne vidjeti obrazac koji se pojavljuje.

U prosincu su Altman i Iger privukli pažnju Silicijske doline i Hollywooda kada su najavili dogovor kojim bi OpenAI licencirao likove iz Disneyjevog svemira, uključujući Mickeyja Mousea, Dartha Vadera i Pepeljugu, za korištenje u OpenAI-jevoj Sora aplikaciji, koja koristi umjetnu inteligenciju za generiranje realističnih videa iz najjednostavnijih uputa. Bio je to zapanjujući savez, budući da je Disney poznat po tome što štiti svoje intelektualno vlasništvo, a Hollywood općenito umjetnu inteligenciju smatra egzistencijalnom prijetnjom. Sporazum, o kojem se raspravljalo više od godinu dana, omogućio je Disneyju, između ostalog, da uključi videozapise generirane Sorom na svoju streaming uslugu Disney+. Također je Altman uvjerio zabavnog diva da uloži milijardu dolara u OpenAI, dajući AI divu najčarobniji holivudski blagoslov. “Sam je to želio kao znak povjerenja i, u biti, kako bi ojačao partnerstvo“, kaže Iger. “I kako bi stvorio situaciju u kojoj Disney ima malo više kože u igri.“

To također govori o Altmanovom utjecaju, koji je porastao zajedno s utjecajem OpenAI-a. Prvog punog dana drugog mandata predsjednika Trumpa, Altman se pojavio u Bijeloj kući uz Trumpa, suosnivača Oraclea Larryja Ellisona i milijarderskog tehnološkog investitora SoftBanka Masayoshija Sona kako bi najavio Projekt Stargate, smjelu obvezu od 500 milijardi dolara na infrastrukturu umjetne inteligencije u SAD-u. Bio je to ekstravagantan potez, prikladan maksimalističkom predsjedniku i investitoru koji voli rizik poput Sona. Ali Altman je želio ići još veće. „Razgovarali smo i rekao je ‘Više je bolje’“, kaže Son za Forbes . “Više je bolje.“

Altman kaže da je s Trumpom bilo lako surađivati ​​kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, iako se nacionalističke politike administracije ne poklapaju sasvim s njegovima ili OpenAI-jevima. “Njegov je posao osigurati da Amerika pobijedi. A našu misiju smatram misijom cijelog čovječanstva“, kaže Altman. “Postoji i određeno protivljenje.“

Umjetna opća inteligencija

Uz to, kako OpenAI zauzima sve veće područje za budućnost, postoje i neke sinergije u njihovim ekspanzionističkim tendencijama. Osim ChatGPT-a, Sore i svega na čemu Jony Ive stvarno radi, tvrtka gradi prilagođeni AI čip, aplikaciju za društvene medije koja će konkurirati X-u, pa čak razmatra i humanoidne tvorničke robote. U siječnju je OpenAI najavio paket softverskih alata za zdravstvene organizacije i besplatni poslovni model s oglasima za ChatGPT. Glavni istraživački direktor OpenAI-ja, Mark Chen, izjavio je za Forbes da se u sljedećoj godini nada razviti “pripravnika” za istraživača umjetne inteligencije koji može pomoći njegovom timu da ubrza svoje ideje.

“Idemo prema sustavu koji će biti sposoban samostalno provoditi inovacije“, kaže Altman. Kritičari gledaju na sve to i kažu da Altman samo pokušava učiniti OpenAI prevelikim da bi propao, argument koji saveznici odbacuju. “Ne mislim da postoji neki tajni plan“, kaže predsjednik OpenAI-a Bret Taylor. “Ljudi su jednostavno jako uzbuđeni zbog utjecaja umjetne inteligencije na čovječanstvo.“

Graham misli da je to jednostavno Altmanova priroda. “Ako vidi da se prilika ne iskorištava, vrlo mu je teško ne učiniti to“, kaže, napominjući da njegov bivši štićenik ima posebnu slabost prema stvarima koje su podcijenjene. “Kladim se da mu je teško odoljeti kupnji komercijalnih nekretnina u San Franciscu.“

Altman ima udjele u više od 400 tvrtki, što bi moglo ukazivati ​​na određeni nedostatak fokusa. Više zaposlenika OpenAI-ja reklo je Forbesu da se boje da tvrtka pokušava učiniti to previše prebrzo. Brinu se o njezinoj sposobnosti da ostane u vodstvu u utrci modela, posebno nakon GPT-5, koji je široko doživljen kao razočaravajući. I bili su potreseni kada je Apple odabrao Googleove AI modele za pokretanje sljedeće generacije Sirija, posao koji je OpenAI mogao izgubiti jer je već pokretao Apple Intelligence ponudu proizvođača iPhonea. “Da, to nije bilo sjajno“, kaže jedan inženjer. “Mnogi od nas mislili su da je to gotova stvar.“

Altman, sa svoje strane, kaže da je 110 posto usredotočen na OpenAI i njegovu temeljnu misiju opće umjetne inteligencije (AGI), koju je teško definirati i koja bi mogla biti udaljena od tri do 30 godina ili čak zauvijek. U jednom trenutku jednostavno proglašava pobjedu: “U osnovi smo izgradili AGI ili smo vrlo blizu tome.“

Izvršni direktor Microsofta Satya Nadella vraća nas u stvarnost. “Ne mislim da smo ni blizu AGI-ju“, kaže uz smijeh. “Imamo dobar proces. Ne radi se o tome da ga Sam ili ja proglasimo.” Čak i kao jedan od najvažnijih partnera OpenAI-ja, Nadella priznaje: “Bit će sivih zona. Dakle, mislim da je izraz ‘neprijatelji’ dobar način za karakterizaciju odnosa.”

Nekoliko dana kasnije, Altman je rekao: “Mislio sam to kao duhovnu izjavu, a ne doslovnu.” Postizanje općeg unaprjeđenja inteligencije (AGI), priznaje, zahtijevat će mnogo otkrića. “Ne mislim da nam treba neko veliko.“

Altman je svjestan da njegove motivacije nekima mogu biti zbunjujuće. “Teško je znati što se događa u njegovoj glavi“, kaže Graham, njegov dugogodišnji mentor, netko za koga biste pomislili da ima barem opću ideju. Inzistiranje izvršnog direktora OpenAI-a na trenutnom i agresivnom skaliranju često izaziva kritike. Uzmimo za primjer njegovu obvezu potrošiti 1,4 bilijuna dolara, uglavnom na AI čipove i podatkovne centre, u sljedećih osam godina, koja je privukla pozornost javnosti. Po njegovom mišljenju, “očito“ je da će biti potrebna ta količina novca i računalne snage kako bi se pratio eksponencijalni rast korištenja AI-a.

Altman ima prilično jednostavan plan nasljeđivanja za OpenAI: Predati tvrtku modelu umjetne inteligencije. Ako je cilj da umjetna inteligencija postane toliko napredna da može voditi tvrtke, pita se, zašto ne i njegova? “Nikada ne bih stao na put tome. Trebao bih biti najspremniji na to”, kaže.

I što onda? Kaže da nema profesionalnih ambicija izvan OpenAI-a, uz jednu napomenu: “U svijetu nakon AGI-ja, mogao bih pronaći strast u novoj vrsti rada koja još nije stvorena. “Stvari koje sam stvarno želio postići, uglavnom sam postigao. Osjećam se kao da u ovom trenutku igram za bonus bodove.”

