Trump pretvorio život suca ICC-a u noćnu moru: “Blokirane su mi kreditne kartice, ne mogu rezervirati hotele”

Francuski sudac Međunarodnog kaznenog suda Nicolas Guillou proživljava noćnu moru nakon što su Sjedinjene Američke Države sankcionirale njega i druge suce zbog izdavanja naloga za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Sudac Međunarodnog kaznenog suda Nicolas Guillou od uglednog suca postao je izopćenik američkih tvrtki. 20. kolovoza američki predsjednik Donald Trump stavio ga je pod američke sankcije zbog odobrenja izdavanja naloga za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Yoava Gallanta zbog njihove uloge u uništavanju Pojasa Gaze.

Od tada se Guillouov život pretvorio u noćnu moru, a njegovo iskustvo ilustrira koliko su Europljani ovisni o američkim uslugama dok rastu transatlantske napetosti, prenosi Euronews.

Gillouu i njegovoj obitelji zabranjen je ulazak na teritorij SAD-a, ali sankcije su ga teško pogodile kod kuće, u Europi. Ne može koristiti većinu kreditnih kartica, jer Visa i Mastercard dominiraju tržištem, a većina digitalnih usluga je zabranjena.

“Suština sankcija je zabrana bilo kojoj američkoj fizičkoj ili pravnoj osobi pružanja usluga sankcioniranoj osobi ili primanja usluga od nje“, rekao je Guillou novinarima u utorak.

Neke banke prakticiraju “pretjeranu usklađenost“, automatski odbijajući plaćanja od sankcioniranih pojedinaca.

“Najproblematičnija situacija je kada to utječe na usluge za koje zapravo ne postoji europska alternativa”, rekao je Gillouu.

Ispričao je kako je rezervirao hotel u Francuskoj preko američke putničke agencije Expedia, samo da bi rezervacija bila otkazana nekoliko sati kasnije jer je bio pod sankcijama.

Trenutno se 11 sudaca Međunarodnog kaznenog suda nalazi u istoj situaciji.

“Štit suvereniteta”

Sudac poziva EU da razvije suverene alate, uključujući digitalni euro, kako bi zaštitio Europljane od sličnih mjera SAD-a.

“Jedini način da se učinkovito odgovori na ove sankcije jest izgradnja odgovora na europskoj razini, jer on mora biti ekonomski snažan, s dovoljno snažnim političkim i ekonomskim opsegom“, rekao je.

EU, prema Guillouu, mora donijeti zakone kako bi stvorila pravi europski štit suvereniteta koji jamči kontinuitet europskih usluga za aktere u Europi.

Upozorio je da američke sankcije mogu izbrisati život onih koji žive isključivo online.

“Imam 50 godina, već sam proživio devedesete. Nije lako, ali znam kako se nositi s tim. Ali ako bi sankcije pogodile mlade ljude, koji imaju 25 godina i cijeli život provode online, mislim da bi sankcije koje ja doživljavam za njih bile prava građanska smrt.

Upozorava druge suce, političare ili dužnosnike kojima prijete sankcije, ističući potencijalno obeshrabrujući učinak na njihov rad.

Nekoliko državnih službenika EU javno je imenovano u američkim izvješćima zbog rada na digitalnim propisima na koje je ciljala Bijela kuća.

Čak je i bivšem povjereniku EU-a Thierryju Bretonu zabranjeno dobivanje američke vize zbog stvaranja Zakona o digitalnim uslugama, koji nameće kazne i pravila o moderiranju sadržaja za velike platforme – posebno velike tehnološke korporacije sa sjedištem u SAD-u.