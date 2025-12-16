James Cameron ušao u klub milijardera — samo je četvorici redatelja to uspjelo prije njega

Uz nekoliko golemih kino-uspjeha i očekivanje da će treći Avatar ostvariti više od dvije milijarde dolara zarade, redatelj nagrađen Oscarom sada se nalazi u elitnom društvu Hollywooda.

Jedno od najvećih iznenađenja u Hollywoodu 8. prosinca, barem među vijestima koje nisu vezane uz bitku oko Warner Bros. Discoveryja, bilo je to što Avatar: Fire and Ash nije nominiran ni u jednoj od glavnih kategorija za ovogodišnje Zlatne globuse. U svojevrsnom priznanju da se nadolazeći nastavak dvaju od tri najprofitabilnija filma svih vremena vjerojatno sprema postati najveći film godine, s potencijalnom zaradom većom od dvije milijarde dolara, dodjeljivačko tijelo ipak ga je nominiralo u kategoriji “Filmsko i kino-blagajničko postignuće”, unatoč tome što film uopće neće biti prikazan u kinima do ovog petka.

Takvo je povjerenje u redatelja Avatara Jamesa Camerona. Tijekom svoje 40-godišnje karijere, 71-godišnji filmaš sve je češće ulagao golema sredstva u svoje projekte, suočavajući se s enormnim očekivanjima da svaki put isporuči rudnik zlata na kino-blagajnama. Počevši 1980-ih s Terminatorom i Alienima, pa sve do Titanica i prva dva Avatara, Cameronovi filmovi ukupno su zaradili gotovo devet milijardi dolara na svjetskim kino-blagajnama, a njegov udio u tim zaradama čini većinu osobnog bogatstva koje Forbes sada procjenjuje na 1,1 milijardu dolara. Time se Cameron nalazi na izuzetno kratkoj listi redatelja koji su dosegnuli status milijardera, zajedno s Georgeom Lucasom, Stevenom Spielbergom, Peterom Jacksonom i Tylerom Perryjem. Za razliku od ostalih, koji su imali velike poslove ili izvore prihoda izvan Hollywooda, Cameron je to postigao gotovo isključivo zahvaljujući uspjehu svojih filmova. Ipak, u intervjuima poriče bilo kakvo isticanje svog bogatstva.

“Volio bih da sam milijarder”, rekao je Cameron nedavno u podcast-intervjuu s Mattom Bellonijem iz Pucka. “Etiketa ‘milijarder’ pretpostavlja određene ugovore koji nisu postojali, prvo, i drugo — da nisam potrošio ni centa u zadnjih 30 godina.”

Počeo kao vozač kamiona

Čak i uzimajući u obzir Cameronova opsežna istraživanja podmorja, filantropiju usmjerenu na očuvanje okoliša i poslove s nekretninama, kao i njegovu dugogodišnju povijest žrtvovanja ili stavljanja na kocku vlastitih honorara da bi zadržao kreativnu kontrolu, Forbes procjenjuje da njegove plaće, udjeli u zaradi, licencni prihodi od tematskih parkova i igračaka te vrijednost udjela u njegovoj produkcijskoj kući Lightstorm Entertainment više nego nadoknađuju razliku.

Milijarderi s kino-blagajni



James Cameron peti je redatelj koji se pridružio ekskluzivnom “klubu s devet nula”, počevši od Stevena Spielberga, kojeg je Forbes proglasio milijarderom još 1994. godine. Evo kako Cameron stoji u usporedbi s ostalim holivudskim velikanima.

REDATELJ I NETO BOGATSTVO

• Steven Spielberg (1994.) 7,1 milijardi dolara

• George Lucas (1997.) 5,3 milijarde dolara

• Peter Jackson (2022.) 1,7 milijardi dolara

• Tyler Perry (2020.) 1,4 milijarde dolara

• James Cameron (2025.) 1,1 milijarda dolara

U mjesecima koji dolaze postat će još bogatiji. Forbes procjenjuje da Cameron može zaraditi najmanje 200 milijuna dolara (prije poreza i naknada) na Avataru: Fire and Ash, pod uvjetom da film ispuni visoka očekivanja na kino-blagajnama.

Riječ je o iznimnom usponu za bivšeg studenta koji je napustio fakultet i u ranim dvadesetima radio kao vozač kamiona, prije nego što je dobio posao asistenta produkcije u New World Picturesu Rogera Cormana, za što je, kako kaže, dobivao 175 dolara tjedno. Cameronov prvi režijski angažman, Piranja II: Mriještenje iz 1981., nije financijski baš dobro prošao — osobito nakon što je otpušten dva tjedna nakon početka snimanja zbog kreativnih nesuglasica i dobio samo polovicu dogovorenog honorara od 10.000 dolara.

Proboj s Terminatorom

Njegov veliki proboj dogodio se tri godine kasnije, s Terminatorom, idejom koja mu je, kaže, pala na pamet u deliriju od temperature dok je u Rimu radio na Piranji II. U zamjenu za jamstvo da će mu biti dopušteno režirati film, Cameron je napravio prvi veliki rizik i prodao scenarij producentici Gale Anne Hurd za jedan dolar. Film je globalno zaradio 78 milijuna dolara uz budžet od samo 6,4 milijuna, lansirajući karijere Camerona i Arnolda Schwarzeneggera te pokrenuvši franšizu koja je dosad ukupno zaradila više od dvije milijarde dolara. Nakon što se 1985. oženio Hurd, Cameron je brzo nastavio s Alienom iz 1986. (131 milijun dolara zarade uz budžet od 18 milijuna) i The Abyss iz 1989. (90 milijuna zarade uz budžet od 70 milijuna). Par se razveo te godine.

Razgovori o novcu – koliko njegovi filmovi koštaju i koliko donose – prate Camerona kroz cijelu karijeru. Stekao je reputaciju intenzivnog perfekcionista (“Bio sam kreten osamdesetih”, nedavno je priznao), sklonog probijanju budžeta, što je stvaralo ogroman pritisak da svaki film komercijalno uspije. Ipak, gotovo svaki put — uspio je.

Godine 1991. Terminator 2: Sudnji dan postao je najskuplja holivudska produkcija ikad, s budžetom većim od 90 milijuna dolara, djelomično zbog Cameronove upotrebe tada još sasvim nove CGI tehnologije. Film je zatim postao najprofitabilniji te godine, zaradivši više od 500 milijuna dolara u svijetu, uz dodatne milijune u VHS prodaji (koja je u početku koštala iznimno visokih 99,95 dolara po komadu).

Prvi film skuplji od 100 milijuna dolara

Uz svoj honorar od šest milijuna dolara za film, Cameron je nagrađen petogodišnjim ugovorom s tvrtkom Fox vrijednim 500 milijuna dolara za svoju produkcijsku kuću Lightstorm Entertainment, s ciljem financiranja čitavog niza projekata koje bi pisao, režirao i producirao. Partnerstvo je odmah bilo stavljeno na kušnju njegovim sljedećim filmom, Istinite laži s Arnoldom Schwarzeneggerom i Jamie Lee Curtis, koji je daleko premašivši prvotno objavljeni budžet od 40 milijuna dolara i studijski limit od 70 milijuna, postavši tako prvim filmom čija je produkcija koštala više od 100 milijuna dolara. Umjesto da popusti u kreativnoj kontroli, Cameron je revidirao ugovor s Foxom, dopuštajući studiju da uzme dio njegovih prihoda kako bi nadoknadili ulaganje. Film pokazao komercijalnim pogotkom, zaradivši 378 milijuna dolara globalno i završivši kao treći najprofitabilniji film 1994.

Filmovi o Terminatoru dosad su zaradili više od dvije milijarde dolara foto: Guliver Image

“To me osobno koštalo, trošenje više novca na Istinite laži”, rekao je Cameron tada za Entertainment Weekly, dajući rečenicu koja bi mogla poslužiti kao sažetak njegove karijere. “Za mene, želja da napravim najbolji mogući film uvijek pobjeđuje. Jednostavno ne mogu napraviti nešto manje od onoga kako mislim da treba biti. Ne mogu. To je prokletstvo. A taj način razmišljanja usađen je u sve koji rade na svakom aspektu filma. Zato svi troše više da bi film bio bolji.”

“Ja sam kralj svijeta”

Taj će se kreativni sukob ponoviti, ali u mnogo većem razmjeru, s Titanicom iz 1997. Kako je budžet rastao iznad 200 milijuna dolara, zbog digitalnih i praktičnih efekata, uključujući izgradnju i potapanje gotovo čitavog broda, Cameron je ponudio da vrati honorar za režiju i produkciju (sedam milijuna dolara, prema Forbesovim izvješćima iz tog razdoblja), kao i svoj udio u dobiti. Mediji nisu mogli odoljeti metaforama o skupom brodu koji tone, a studio se pripremao za katastrofu na kino-blagajnama.

“Jimovo samopouzdanje nikada nije posustalo”, kaže Josh McLeglen, prvi pomoćnik redatelja na Titanicu i Avataru, za Forbes. “Radi točno na rubu mogućeg — i onda gura granicu još dalje.”

Film je u prvom prikazivanju zaradio 1,8 milijardi dolara na kino-blagajnama, postavši najprofitabilniji film svih vremena, te je prodao nevjerojatnih 58 milijuna VHS kazeta, zaradivši dodatnih 800 milijuna dolara. Kao kompenzaciju, Fox mu je dao 10% profita filma, što je Cameronu, prema Forbesu, donijelo oko 150 milijuna dolara prije poreza.

Kad je Titanic iduće godine osvojio 11 Oscara, uključujući za najbolji film i najbolju režiju, Cameron je s pozornice izgovorio svoj slavni citat iz filma: “Ja sam kralj svijeta!”

Razvijao novu tehnologiju

Unatoč golemom uspjehu, Fox je u početku odbio njegov sljedeći film — znanstvenofantastični ep koji bi se odvijao na planetu potpuno stvorenom digitalnim efektima. Prema Cameronovim riječima, tehnologija potrebna za produkciju Avatara onako kako ga je zamislio još nije postojala, što je kreativni izazov ubrzo pretvorilo u financijski problem za njegovu novoosnovanu tvrtku za digitalne efekte, Digital Domain. Jon Landau, producent i Cameronova desna ruka na Titanicu, koji je s njim radio sve do smrti prošlog srpnja, napisao je u posthumno objavljenim memoarima da je kreativni tim u prvoj godini potrošio cijeli budžet od 10 milijuna dolara predviđen dogovorom s Foxom. No Cameron je, kao i uvijek, nastavio gurati dalje.

Uz trošak od 14 milijuna dolara, on i suradnici razvili su novi 3D sustav kamera. Također je razvio posebne “head rigove” za Weta Digitalovu tehnologiju snimanja lica, kako bi se glumačka izvedba mogla precizno prenijeti na digitalni lik, te “simulcam” tehnologiju uz pomoć Giant Studiosa, koja mu je omogućila da tijekom snimanja u stvarnom vremenu vidi digitalne likove unutar digitalnog okruženja.

“Svakog je dana razvijao nove alate i usavršavao nešto”, kaže Candice Alger, tadašnja direktorica Giant Studiosa. “Radila sam s mnogim redateljima, ali nikada s nekim tko je toliko uronjen u tehnologiju. Drugi redatelji tehnologiju vide samo kao alat i okružuju se ljudima koji je koriste. Jim je uvijek potpuno uključen.”

Forbes procjenjuje da je Cameronov udio u zaradi prvog Avatara iznosio više od 350 milijuna dolara foto: (AP Photo/John Raoux via Guliver

Avatar je, naravno, 2009. potpuno promijenio pravila igre, zaradivši gotovo tri milijarde dolara na kino-blagajnama. Budući da je Fox potražio vanjsko financiranje za 60 posto budžeta filma, kako bi ograničio rizik mogućeg neuspjeha, mnogi su ulagači ostvarili goleme profite, uključujući i privatni investicijski fond Dune Capital Management. Ingenious Media, investicijski konzorcij sastavljen od desetaka britanskih slavnih osoba — među njima David Beckham, Sacha Baron Cohen, Peter Gabriel i Guy Ritchie — navodno je podijelio gotovo 400 milijuna dolara profita na ulaganje od oko 75 milijuna.

Forbes procjenjuje da je Cameronov udio u zaradi prvog Avatara — koji je bio nominiran za devet Oscara i osvojio tri, uključujući onaj za najbolje vizualne efekte — iznosio više od 350 milijuna dolara od kino-blagajni i prodaje kućnih izdanja, prije poreza i naknada. A budući da su on i Lightstorm posjedovali prava na intelektualno vlasništvo, nastavio je zarađivati milijune godišnje kroz licenciranje igračaka, proizvoda i atrakcija u zabavnim parkovima, uključujući i popularnu vožnju u Disneyjevom Animal Kingdomu na Floridi.

Zaštita okoliša i morska istraživanja

Taj mu je novac omogućio da uloži u svoje druge strasti, uključujući zaštitu okoliša — suosnovao je Cameron Family Farms na Novom Zelandu 2012., klimatsku savjetodavnu organizaciju Avatar Alliance Foundation 2013. te prehrambenu tvrtku Verdient 2017. — kao i istraživanja morskih dubina. Među brojnim podvodnim ekspedicijama ističe se njegovo putovanje na najdublju točku oceana, na dno Marijanske brazde. Danas živi na Novom Zelandu, gdje navodno posjeduje više od 3000 hektara zemljišta, nakon što je tijekom 2020. prodao većinu nekretnina u Kaliforniji i odselio se iz SAD-a.

Cameronova fascinacija tehnologijom nedavno se očitovala i kroz Lightstorm Vision, koji je u prosincu ušao u partnerstvo s Metom radi stvaranja 3D iskustava za Meta Quest. U rujnu prošle godine pridružio se i upravnom odboru tvrtke StabilityAI, proizvođača sustava za generiranje fotografija i videa Stable Diffusion.

Četvrti i peti nastavak u planu

Unatoč svemu, njegova strast prema stvaranju filmova nije oslabila. Nakon što su odobrena dva nastavka Avatara, Cameron je proveo gotovo desetljeće razvijajući novu podvodnu tehnologiju za Avatar: The Way of Water iz 2022., koji je zaradio 2,3 milijarde dolara na kino-blagajnama. Cameron, koji je imao dogovor o 20-postotnog udjela u bruto zaradi “od prvog dolara”, zaradio je dodatnih 250 milijuna dolara.

Uoči Fire and Ash, Cameron je naglasio da već ima planove za četvrti i peti film, ali i da će ovaj nastavak ponovno morati dokazati svoju moć na kino-blagajnama kako bi sljedeći dobili zeleno svjetlo. Po njegovim riječima, svaki od tih filmova košta “jednu ogromnu jeb***u tonu novca”, kao i golemo vrijeme, jer on snima izvođenje glumaca u stvarnom vremenu, poput kazališne predstave, a zatim digitalno oblikuje kinematografiju u fazi montaže i postprodukcije.

“Pomalo je ludo, zar ne?” rekao je Cameron nedavno o svom načinu produkcije. “Da nismo zaradili toliko prokletog novca s prvim filmom, ovo nikada ne bismo radili — mislim, potpuno je suludo.”

Matt Craig, novinar Forbesa