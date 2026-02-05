Kako je Jeffrey Epstein pomogao svojoj PR-ovki da zaradi gotovo pola milijarde dolara

Masha Bucher jedna je od istaknutijih investitorica u rizični kapital u Silicijskoj dolini. Novi e-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa otkrivaju dubok i višegodišnji odnos s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Jeffrey Epstein je kasnio.

Osnivač jednog startupa sjedio je u raskošnoj prostoriji u gornjoj istočnoj strani Manhattana, u Epsteinovoj palači, kojom je dominirala gotovo tri metra visoka slika bivšeg predsjednika Billa Clintona u zloglasnoj plavoj haljini Monice Lewinsky. Nadao se da bi Epstein mogao biti zainteresiran za ulaganje u njegovu tvrtku. Jedna od njegovih ranih investitorica, Masha Bucher, dogovorila je sastanak, opisujući Epsteina kao bogatog poslovnog čovjeka s interesom za znanost. Tek je na putu do sastanka, pretražujući Epsteinovo ime u Uberu, shvatio da on ima i drukčiju, mračniju reputaciju.

Kada je Epstein napokon stigao, nonšalantno je odbio pitanja o svojoj karijeri upravitelja imovine, a zatim se pohvalio vezama s Billom Gatesom i osnivačima Googlea. No čim je osnivač započeo predstavljanje svoje tvrtke, bio je prekinut. U prostoriju su ušle dvije mlade žene. Jedna mu je sjela u krilo, dok je on zlokobno dobacio: “Možete li pogoditi koja je starija?”

Osnivač, kojem je zajamčena anonimnost kako bi mogao slobodno govoriti, rekao je da je izbjegao Epsteinovo pitanje o godinama djevojaka i s gađenjem napustio sastanak. Bio je to posljednji put da je vidio Epsteina. “To je jedna od onih stvari koje su radioaktivne razine 10”, rekao je osnivač za Forbes.

To je bila jedna od najmanje devet veza koje je Masha Bucher, osnivačica fonda rizičnog kapitala Day One Ventures, uspostavila između Epsteina i osnivača startupova iz Silicijske doline, prema stotinama e-mailova i poruka između Bucher i osuđenog pedofila koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa u sklopu objave Epsteinovih dokumenata. Prema spisima, Epstein je Bucher upoznao 2017. godine, angažiravši je kao PR-ovku kako bi popravila njegov ugled nakon presude za trgovinu ljudima iz 2008., a potom ju je podržavao i poticao dok je započinjala ulaganja iz vlastitog fonda.

Ruskinja bez iskustva

Kasnije mu je pripisala zasluge za osnivanje Day One Venturesa 2018. godine. “Nikada ne bih osnovala fond bez ideja i znanja koje ste sa mnom podijelili”, napisala je Epsteinu u poruci 2019. Danas se 36-godišnja investitorica hvali da je među prvima ulagala u 22 “jednoroga”, uključujući xAI Elona Muska, startup Sama Altmana za skeniranje šarenice World te proizvođača malih nuklearnih reaktora Valar Atomics, te da upravlja s više od 450 milijuna dolara. To je rijedak uspjeh za bilo koju investitoricu, a još više Ruskinju, bivšu PR-ovku bez prethodnog investicijskog iskustva, a kamoli prestižnog fonda s adrese Sand Hill Road u životopisu. (xAI, World i Valar Atomics nisu odgovorili na upite za komentar.)

Vremenski raspon e-mailova i poruka između Epsteina i Bucher (koja je tada koristila djevojačko prezime Drokova) proteže se od njihova prvog susreta 2017. do samo nekoliko dana prije njegova uhićenja 2019. Dokumenti pokazuju da je mlada PR-ovka, tada u dvadesetima, u početku pomagala dogovarati sastanke s novinarima. No njihov se odnos s vremenom produbio. Epstein je svojim pomoćnicima naložio da joj šalju Prada torbice i rezerviraju frizerske termine u ekskluzivnom njujorškom salonu Fekkai. Prema e-mailovima, o njegovu je trošku boravila u hotelu Four Seasons. Bucher je s Epsteinom vodila jednosatne telefonske razgovore, a razmjenjivali su i fotografije i videozapise putem Skypea. U jednoj poruci Epstein je od nje tražio gole fotografije; nije jasno je li mu ih Bucher poslala.

“Danas jako žali”

Bucher do zaključenja teksta nije dala komentar. Ranije je izjavila da za posao koji je radila za Epsteina nije bila plaćena te da “u početku nije napravila istraživanje, zbog čega danas jako žali”. Ova investitorica jedna je od tisuća istaknutih osoba koje su razmjenjivale e-mailove i poruke s Epsteinom ili su bile u kopiji njegove prepiske. Među imenima u dokumentima su političari poput predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka i bivšeg britanskog ministra Petera Mandelsona, kao i tehnološki milijarderi poput Elona Muska, Billa Gatesa i Petera Thiela. Neki su u dokumentima spomenuti tek usput ili su njihove veze s Epsteinom već bile javno poznate. Drugi su umanjivali odnos s njim, tvrdeći da se svodio na uvodne e-mailove ili kratke kontakte prije više od desetljeća.

Danas 36-godišnja investitorica hvali se da je među prvima ulagala u 22 “jednoroga”, uključujući xAI Elona Muska foto: Lionel Bonaventure/AFP

Zbirka od 3,5 milijuna e-mailova, dokumenata i bilješki sramotnog financijera objavljena je 31. siječnja temeljem Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa. U trenutku objave dokumenata, Bucher je organizirala raskošnu zabavu u Muzeju azijske umjetnosti u San Franciscu, na kojoj je skupina maskiranih figura u bijelim haljinama i srebrnim maskama prolazila dvoranama u “psihomagijskom performansu”, opisanom u pozivnici kao “eksperiment kolektivne imaginacije”.

Nije jasno je li Ministarstvo pravosuđa objavilo sve Epsteinove dokumente. Zastupnici, udruge i žrtve optuživali su vladu da zadržava dodatne zapise, dok je zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao da je ovo posljednja objava. Mnogi dokumenti su u cijelosti ili djelomično zacrnjeni.

Nema dokaza za nezakonite radnje

Ne postoje optužbe da su Bucher ili druge osobe navedene u dokumentima prekršile zakon ili sudjelovale u nezakonitim radnjama. No sama činjenica da su se povezivali, komunicirali ili poslovali s Epsteinom dugo nakon što je 2008. priznao krivnju za trgovinu ljudima maloljetnicama stvorila je reputacijske probleme brojnim moćnim osobama koje su nastojale umanjiti svoje veze s njim.

U ožujku 2017. u Epsteinov sandučić stigao je e-mail s naslovom “Wonderlady – Masha Drokova i njezin projekt”. “Mlada dama rado bi vas upoznala i predstavila vam svoj plan osvajanja svijeta”, stajalo je u poruci nepoznatog pošiljatelja čije je ime zacrnjeno.

Čini se da je ista osoba u svibnju 2017. poslala Epsteinovom sandučiću i članak Wall Street Journala o Bucherinom prelasku iz PR-a u anđeosko investiranje. “Također mi pomaže slati kandidate za posao osobne asistentice, ali njezini kandidati nisu dovoljno lijepi da bih vas mogao predstaviti :/”, napisao je autor.

E-mailovi nisu skrivali ni Bucherinu složenu prošlost. Rođena je u Rusiji 1989. i kao tinejdžerica stekla lokalnu slavu kao čelnica Nashi, proruskog omladinskog pokreta bliskog Kremlju. Pojavila se i u dokumentarcu iz 2012. godine Putinov poljubac, nazvanom po poznatom trenutku kada je poljubila predsjednika Vladimira Putina u obraz. Izjavila je da se nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. odrekla državljanstva. (I Epstein je imao veze s Rusijom; novi dokumenti sugeriraju da je godinama pokušavao dogovoriti sastanak s Putinom.)

Kao tinejdžerica je stekla slavu u Rusiji kao čelnica Nashi, proruskog omladinskog pokreta bliskog Kremlju. Pojavila se i u dokumentarcu iz 2012. Putinov poljubac, nazvanom po poznatom trenutku kada je poljubila ruskog predsjednika Vladimira Putina u obraz foto: Alexey Druzhinin/RIA NOVOSTI/AFP

Nije jasno kada su se Epstein i Bucher prvi put osobno susreli. No, u sljedeće dvije godine mlada PR-ovka pomogla je dogovoriti niz sastanaka s novinarima i očito osigurati povoljne medijske tekstove koji su zanemarivali njegovo seksualno zlostavljanje maloljetnica. “Rich [Epsteinov računovođa Richard Kahn] šalje Mashi 25 tisuća, Masha slobodno daj nešto Dylanu”, napisao je Epstein u jednom e-mailu iz 2017., misleći na bivšeg tehnološkog novinara Business Insidera Dylana Lovea, s kojim je dogovorila intervju. Love je te godine za The Next Web napisao članak o Epsteinovim stavovima o bitcoinu bez spominjanja presude. Urednici su kasnije dodali ispravak.

Dopisivala se do uhićenja

Bucherin reputacijski rad za Epsteina prvi je put javno razotkriven 2019. godine, kada je novinar Sciencea Jeffrey Mervis opisao kako mu je Bucher dogovorila sastanak s Epsteinom u njegovoj sedmerokatnici na Manhattanu. U to vrijeme Bucher se već okretala investiranju, od savjetovanja startupova o PR-u prema poslovnom anđelu, a 2018. prikupila je prvi fond od 20 milijuna dolara.

Od tada je ulagale u brojne poznate startupe, surađivala s OpenAI-jem i sudjelovala u dosad neobjavljenom ulaganju u rundu financiranja xAI-ja Elona Muska. Takvi poslovi donijeli su joj mjesto na listi Forbes 30 Under 30 2019. godine.

Iako u e-mailovima nema dokaza da je Epstein izravno ulagao u Day One, jedan e-mail iz 2017. pokazuje da ga je Bucher molila za upoznavanje s “odgovarajućim ruskim oligarsima” kako bi pronašla “prave investitore”.

Kako je započela s ulaganjima, nastavila je dopisivanje s Epsteinom sve do 11 dana prije njegova uhićenja u srpnju 2019. Umro je mjesec dana kasnije u saveznom pritvoru na Manhattanu. U njihovoj posljednjoj razmjeni poruka Bucher je dijelila novosti o zdravlju, startupovima i zahvaljivala “sjajnom prijatelju”.

Iain Martin, novinar Forbesa (link na originalan članak)