Kako je Kash Patel Trumpov poraz na izborima 2020. pretvorio u MAGA stroj za zarađivanje

Zarađivao je bogatstvo kao sporedni igrač Trumpova svijeta. Zatim je preuzeo FBI i zamijenio milijunske prihode manjom plaćom u javnom sektoru.

Kash Patel nekoć je govorio o pravnom fakultetu kao o sigurnom putu do bogatstva. “Kad sam upisao pravo, mislio sam: ‘Postat ću bogati korporativni odvjetnik’”, rekao je u prvoj epizodi svog podcasta “Kash’s Corner” 2021. godine. “Htio sam biti lik iz serije ‘Suits’.” Tržište je, međutim, imalo druge planove. Umjesto da postane Harvey Specter, Patel je sljedeće desetljeće proveo unutar državnog aparata, zamijenivši fantaziju o sedmeroznamenkastim poslovima i ugovorima stvarnošću plaće u javnom sektoru – i posebnom gorčinom promatranja kolega s fakulteta koji su istu diplomu pretvorili u bogatstvo s Wall Streeta.

Onda je Donald Trump izgubio izbore 2020. godine.

Odjednom je Patel procvao. Kao miljenik pokreta Stop the Steal otkrio je da se ogorčenost, ako se pravilno upakira, može pretvoriti u novac. Unosni konzultantski ugovori. Govori. Ulaganja u nekretnine. Podcast. Dječje knjige koje njegovog bivšeg šefa prikazuju kao plemenitog monarha, a demokrate kao crtane negativce koji su mu prevarom oduzeli pravo prijestolja.

Sve se to brzo gomilalo. Samo tijekom 2024. Patel je prijavio više od dva milijuna dolara prihoda, prema saveznim financijskim izvješćima. Forbes procjenjuje da njegovo bogatstvo danas doseže oko šest milijuna dolara.

No kada je Donald Trump ponovno osvojio “prijestolje”, Patel je sve to ostavio kako bi preuzeo FBI. Njegova službena plaća iznosila je 228.000 dolara. Zahvaljujući zamrzavanju plaća koje traje još od 2014., zapravo prima 183.100 dolara. Kako bi se vratio u Trumpov krug, Patel je ugasio konzultantski posao, prodao velik dio portfelja dionica, odrekao se oko 800.000 dolara vrijednih dionica Trump Media and Technology Groupa, u čijem je upravnom odboru sjedio, te preuzeo agenciju koju je prethodno nazivao “glavnim izvršiteljem Duboke države” i “alatom za nadzor i represiju američkih građana”.

Uslijedio je val ostavki, a sada se direktor, koji je pod sve većim pritiskom, suočava s optužbama za zlouporabu saveznih resursa za privatna putovanja i konzumiranje alkohola tijekom radnog vremena. Patel negira bilo kakvu krivnju. Glasnogovornik FBI-ja odbio je komentirati Forbesovu procjenu.

Od Indije i Kanade do New Yorka

Kashyap Patel rođen je u New Yorku 1980. godine. Njegov otac, podrijetlom Gujarati Indijac, pobjegao je iz Ugande Idi Amina natrag u Indiju, gdje je upoznao Patelovu majku. Par je potom emigrirao u Kanadu, a zatim u New York. Patel je odrastao u pretrpanom kućanstvu koje je uključivalo sedmero braće i sestara njegova oca, njihove supružnike i pola tuceta djece. Studirao je kazneno pravo i povijest na Sveučilištu Richmond, a zatim se vratio u saveznu državu New York kako bi završio pravni studij na Pace University School of Law, diplomiravši 2005. godine.

Patelovi planovi da zaradi milijune u korporativnom pravu brzo su naišli na malu prepreku: korporativno pravo nije željelo njega. “Nakon svih prijava, nitko me nije htio zaposliti”, napisao je u knjizi “Government Gangsters” iz 2023. godine. No svidio mu se kolegij iz sudske parnice, što ga je dovelo do plana B, pa je 2005. postao javni branitelj u okrugu Miami-Dade, počevši gotovo na samom dnu ljestvice odvjetničkih plaća. Njegovi roditelji iste su godine kupili dvosobni stan u Miamiju. Prodali su ga 2014. uz gubitak od 40.000 dolara, iste godine kada je Patel zamijenio obrambeni stol tužiteljskim, postavši tužitelj za nacionalnu sigurnost u Washingtonu tijekom Obamine administracije.

Ravnatelj FBI-ja Kash Patel pokazuje prema popisu “Deset najtraženijih bjegunaca FBI-ja” tijekom konferencije za medije u Ovalnom uredu Bijele kuće u listopadu 2025. foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Trumpov dolazak u Washington promijenio je Patelovu životnu putanju. Ubrzo se pridružio tadašnjem kongresniku Devinu Nunesu, kasnijem čelniku Trump Medije, u istrazi Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma o navodnoj povezanosti Trumpove kampanje i Rusije tijekom izbora 2016. godine. Prema Patelovoj verziji događaja, pristao je pomoći Nunesu u zamjenu za pomoć pri dobivanju svog kasnijeg “posla iz snova” u Vijeću za nacionalnu sigurnost tijekom Trumpove administracije. Sve se posložilo 2019. godine: nakon što je sastavio izvješće naklonjeno Trumpu, koje je tvrdilo da su obavještajne agencije počinile nepravilnosti, Patel je zaposlen u NSC-u, navodno na Trumpov nagovor.

Unosni konzultantski poslovi

I dalje se nije obogatio. Djelatnici Bijele kuće na njegovoj razini obično su zarađivali između 160.000 i 180.000 dolara godišnje. Njegova financijska izvješća iz tog razdoblja više nisu dostupna, no 2019. kupio je stan vrijedan 420.000 dolara u Washingtonu, blizu Sveučilišta Howard, uplativši manje od pet posto kao polog, a ostatak financirajući kreditom. Nekretnina nije dobila na vrijednosti, a Forbes procjenjuje da njegov udio danas vrijedi oko 60.000 dolara nakon odbitka duga. Iz svoje uloge u NSC-u Patel je potom prelazio između raznih pozicija unutar Bijele kuće i Ministarstva obrane sve do inauguracije Joea Bidena 2021. godine.

Tada je počela lavina prilika za zaradu.

Najunosniji su bili konzultantski poslovi, uključujući one za katarsku vladu, kalifornijsku tvrtku koja proizvodi spremnike za plin te više konzervativnih političkih skupina. Također je počeo surađivati s Epoch Timesom, protrumpovskim i antikineskim novinama, te je iste godine s njima pokrenuo podcast Kash’s Corner.

Godine 2022. objavio je svoju prvu dječju knjigu, “The Plot Against The King”, bajkovitu verziju istrage o Rusiji koja je politički obračun pretvorila u dječju priču s jasnim političkim porukama. Knjiga počinje s “Kashom, uglednim otkrivačem”, čarobnjakom iz Zemlje slobodnih koji može otkriti “bilo što o bilo čemu”. Uz svu suptilnost koju dječja knjiga može imati, “prevrtljivi” vitez udružuje se s “Hillary Queenton” i skupinom “glasnika” kako bi oklevetao kralja Donalda. Knjiga se prodavala dovoljno dobro da napiše još dvije – jednu o tome kako je pospani “Barun Von Biden” namjestio sljedeće izbore i drugu o pobjedi kralja Donalda nad podlim pomoćnikom kralja “Comma-la-la-la”.

Imenovanje za čelnika FBI-ja

Novac je počeo pristizati sa svih strana. U prijavi za 2024. Patel je naveo više od 2,1 milijun dolara konzultantskih honorara, 232.000 dolara od govora i medijskih angažmana, 99.000 dolara od Epoch Timesa i najmanje 145.000 dolara od prodaje knjiga. Povrh svega toga, matična kompanija kineskog trgovca odjećom Shein, jednog od njegovih konzultantskih klijenata, dodijelila mu je najmanje milijun dolara u dionicama kompanije.

Većina novca završila je u gotovini i investicijskim računima, za koje Forbes procjenjuje da vrijede između 2,3 i 5,4 milijuna dolara (savezna izvješća zahtijevaju samo prijavu vrijednosti imovine u rasponima). Dio je otišao i na ulaganje u nekretnine – kupnju 14.570 četvornih metara zemlje u Chantillyju u Virginiji zajedno s prijateljem agentom za nekretnine. Dvojac je, preko složene mreže LLC kompanija, zemljište kupio 2022. za 550.000 dolara. Prema Zillowu, više su ga puta pokušali prodati, uključujući i za 500.000 dolara krajem 2025., ali bez uspjeha.

U trenutku kada se Patelovo bogatstvo konačno počelo razvijati u pravom smjeru, Trump ga je odabrao za ravnatelja FBI-ja. Savezna etička pravila tada su prekinula njegove dodatne izvore zarade. Prodao je većinu dionica pojedinačnih kompanija, što mu se u nekoliko slučajeva nije baš isplatilo. Patelovih 1300 dionica proizvođača čipova Nvidia, prodanih negdje u veljači ili ožujku, danas bi vrijedilo oko 120.000 dolara više da ih je zadržao. Njegov udio u AMD-u vrijedio bi gotovo 50.000 dolara više. U Palantiru gotovo 40.000. A kada je upravni odbor Trump Medije u siječnju Patelu dodijelio dionice vrijedne oko 800.000 dolara, odbio ih je.

Opijanje na Olimpijadi

Patel je potvrdu u Senatu osigurao obećanjem da će vratiti povjerenje javnosti u FBI, no taj ozbiljan institucionalni zadatak, čini se, djelomično je pretvorio u osobni brend: prema navodima, dijelio je personalizirane boce bourbona s pečatom FBI-ja i natpisom “Director Ka$h Patel”. A skupio je i impresivan broj skandala za čovjeka koji je na funkciji tek nešto više od godinu dana. The Atlantic je objavio optužbe o pretjeranom opijanju, što je potaknulo Patelovu tužbu za klevetu.

Tijekom službenog puta u Italiju snimljen je kako slavi olimpijsku pobjedu američke muške hokejaške reprezentacije u svlačionici, s pivom u ruci. Njegova djevojka, country pjevačica, navodno ima stalnu sigurnosnu pratnju po Patelovu nalogu.

Ako Patelov mandat na čelu FBI-ja doista neće dugo potrajati, kako je Politico izvijestio u travnju, barem je riješio problem kojim je ova priča započela. Nikada nije postao lik iz serije Suits, ali je postao nešto savršenije za Trumpovu eru: čovjek koji je stekao bogatstvo zahvaljujući vlastitom, i Trumpovu, imenu. A ako cijela priča završi loše, Patel će barem napredovati prema jedinoj stvari koju je želio prije sve politike: novcu.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa (link na originalan članak)