Milijarder s Floride, poznat po sklonosti bombonima s marihuanom, nudi 100.000 dolara za ime nove političke stranke

Odustao je od utrke za guvernera, ali planira pokrenuti treću političku opciju i nagraditi najbolju ideju za njezino ime.

Milijarder John Morgan u ponedjeljak je okončao nagađanja o tome hoće li se kandidirati za sljedećeg guvernera Floride, objavivši da neće ući u utrku, ali da namjerava osnovati novu političku stranku u saveznoj državi te nudi 100.000 dolara onome tko osmisli njezino ime.

Morgan je u videoporuci na platformi X rekao da se neće kandidirati jer “vrijeme neumoljivo prolazi” i ima druge prioritete, ali je objasnio da želi osnovati novu, treću stranku jer se “većina ljudi slaže oko većine stvari”. Milijarder je najavio da će planove za stranku predstaviti “u narednim danima” te da će dodijeliti 100.000 dolara osobi koja osmisli njezino ime.

Morgan (70) je milijarder koji je izgradio bogatstvo kroz odvjetničku tvrtku Morgan & Morgan, specijaliziranu za odštetne zahtjeve. Ranije je potrošio milijune dolara financirajući referendumske inicijative na Floridi za povećanje minimalne plaće i legalizaciju marihuane, koje su obje bile uspješne.

Treći put za Ameriku

Također je registrirani nezavisni birač koji već godinama razmatra kandidaturu za guvernera Floride, i 2018. i ove godine, dok se država priprema izabrati nasljednika guvernera Rona DeSantisa u studenome. Detalji natječaja za ime stranke još nisu objavljeni, a Morgan je u ponedjeljak za Politico rekao da “mora biti oprezan kako bi poštovao zakon o takvim natječajima i postavio stroga pravila”.

Morgan je i ranije govorio da želi osnovati treću stranku, napisavši u veljači na platformi X da njegov odvjetnik priprema dokumentaciju za to, no dosad nije spominjao natječaj za njezino ime. “Vjerujem da nas muči dvostranački sustav. Većina nas slaže se oko većine stvari, ali čim se pojave oznake D i R, ništa se ne rješava”, rekao je Morgan u videu u ponedjeljak. “Nadam se da ovdje na Floridi možemo pokrenuti pravi pokret treće stranke u Sjedinjenim Državama.” Forbes Morganovo bogatstvo procjenjuje na 1,5 milijardi dolara.

Tko je John Morgan?

Morgan je odvjetnik sa sjedištem na Floridi koji je prepoznatljivost stekao kroz svoju tvrtku Morgan & Morgan, danas najveću odvjetničku firmu za odštetne zahtjeve u SAD-u, poznatu po intenzivnom i sveprisutnom oglašavanju. Također je suosnivač pravne softverske platforme Litify te ima niz ulaganja koja su dodatno povećala njegovo bogatstvo, kako je ranije izvijestio Forbes, uključujući ulaganja u znanstvene muzeje WonderWorks, lanac Margaritaville Jimmyja Buffetta te muzej Alcatraz Crime u Pigeon Forgeu u saveznoj državi Tennessee.

Morgan je 2017. postao registrirani nezavisni birač, udaljivši se od Demokratske stranke, čijim je kandidatima ranije bio veliki donator, iako je 2024. prikupio oko 800.000 dolara za kasnije povučenu kampanju reizbora bivšeg predsjednika Joea Bidena. Ukupno je potrošio 14 milijuna dolara na referendumske inicijative na Floridi za uvođenje minimalne plaće od 15 dolara i legalizaciju marihuane — zbog čega je dobio nadimak “Pot Daddy”. U videoporuci u ponedjeljak Morgan je spomenuo i gumenu bombonijeru s marihuanom kao jedan od razloga zašto ne ulazi u utrku za guvernera, objašnjavajući: “Volim prije spavanja uzeti gumeni bombon”, a da bi, kad bi bio izabran, “tijekom sezone uragana morao odustati od toga.”



Florida će u studenome birati novog guvernera jer DeSantisov mandat istječe, a republikanski zastupnik Byron Donalds i bivši demokratski zastupnik David Jolly zasad vode u anketama uoči predizbora 18. kolovoza. Nakon što je objavio da neće sudjelovati u utrci, Morgan je u ponedjeljak za Politico rekao da namjerava glasati za “manje zlo” te donirati objema strankama.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalan članak)