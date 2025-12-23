Miljenko Hrman novi član Uprave Zagrebačkog holdinga. Bio je u velikim tvrtkama, ima i startup

Suvlasnik i direktor startupa Probotica Miljenko Hrman novi je član Uprave Zagrebačkog holdinga. U svojoj karijeri imao je i menadžerske uloge u Ini, Agrokoru, Konzumu i Weitzer Holdingu.

Miljenko Hrman izabran je za novog člana Uprave Zagrebačkog holdinga nakon provedenog natječaja. On će naslijediti Matiju Subašić-Maras čija ostavka stupan a snagu 17. siječnja. 2026. godine.

Hrman je magistar tehničkih znanosti s dugogodišnjim menadžerskim iskustvom koji je u složenim organizacijama upravljao strateškim projektima, razvojem te investicijama u području energetike, industrije i proizvodnje.

U Ini je upravljao procesima modernizacije i realizacije kapitalnih investicija te je vodio sustave održavanja u proizvodnji nafte i plina. U koncernu Agrokor i njegovom društvu Konzum rukovodio je investicijama i upravljanjem nekretninama. U sklopu Weitzer Holdinga bio je odgovoran za upravljanje proizvodnjom, operativnu učinkovitost te razvoj proizvodnih i industrijskih procesa.

Hrman i njegov kolega Roko Budić suosnivači su i direktori start-up tvrtke Probotica koja razvija proizvode iz područja robotike i mehatronike. Krajem 2024. godine zapošljavala je 20 ljudi. Tvrtka je u 2024. godini ostvarila 1,95 milijuna eura prihoda i 432.923 eura dobiti.

Hrman će u Upravi Zagrebačkog holdinga biti zadužen za realizaciju strateških projekata Grupe Zagrebački holding, poput Projekta Zagreb i Centra za gospodarenje otpadom, a dužnost preuzima 9. veljače 2026. godine.