Mirela Sučić Čevra u globalnom vrhu jedne od najmoćnijih turističkih kompanije na svijetu

Jedna od najprestižnijih pozicija u svijetu destinacijskog menadžmenta od sada ima hrvatski potpis. Dr. sc. Mirela Sučić Čevra imenovana je za novu Chief Experience Officer u kompaniji Kuoni Tumlare, članici japanskog turističkog diva JTB Corporation. Riječ je o jednoj od najutjecajnijih izvršnih funkcija na europskoj razini unutar ove grupacije, inače apsolutnog lidera u Japanu i jednog od ključnih igrača na globalnom turističkom tržištu.

U ovoj novoj ulozi Mirela će objediniti upravljanje svim destinacijskim uredima, operacijama, nabavom i korisničkim iskustvom diljem Europe.

“Gledajući prema budućnosti, moj fokus bit će na još snažnijem povezivanju timova, unaprjeđenju suradnje između destinacija i podizanju korisničkog iskustva na potpuno novu razinu. Nova struktura nam omogućuje da lokalnu stručnost spojimo s vrhunskom operativnom učinkovitošću i tako rastemo brže, pametnije i s još više samopouzdanja“ izjavila je Mirela Sučić Čevra povodom imenovanja.

Za Hrvatsku je ovo još posebnije jer je Kuoni Tumlare jedna od rijetkih dugoročnih japanskih investicija u domaći turistički sektor. Kuoni Tumlare ove godine slavi 20 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj, a Sučić Čevra točno 20 godina rada u kompaniji. Od direktorice hrvatskog ureda, preko regionalnih pozicija, glavne direktorice za Istočnu Europu pa do potpredsjednice za Sjevernu i Istočnu Europu (2022.), Mirela je napravila izniman uspon, i to iz Hrvatske.

Danas ulazi u uži globalni izvršni menadžment kompanije koja posluje u više od 30 zemalja, ima gotovo 40 ureda i preko 2000 zaposlenika. Kuoni Tumlare je vodeća kompanija destinacijskog menadžmenta koja, osim odmorišnog segmenta, za velike korporacije, sveučilišta i turističke agencije organizira incentive putovanja, kongrese, ekskluzivne programe, stručne posjete i događanja. Od suradnje sa Stanfordom i MIT-om, preko kulturnih i sportskih projekata, pa do logističke podrške velikim međunarodnim događanjima. Oni spajaju turizam s obrazovanjem, kulturom i biznisom na najvišoj razini.

Osim uloge vrhunske menadžerice Mirela Sučić Čevra je i doktorica znanosti koja predaje na Sveučilištu Algebra Bernays, gdje studentima prenosi znanje iz međunarodnog turizma i globalnog poslovanja. Njezin put dokaz je da se karijera na najvišoj svjetskoj razini može graditi iz Hrvatske.