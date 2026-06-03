Top 10 najbogatijih ljudi svijeta u lipnju 2026.

Dva poznata imena vraćaju se među deset najbogatijih ljudi na svijetu dok se najbogatija osoba u povijesti približava nevjerojatnom rekordu osobnog bogatstva.

Svibanj je bio dobar mjesec za milijardere jer su S&P 500 i Nasdaq porasli za 5 %, odnosno 8 %, što je povećalo bogatstvo deset najbogatijih ljudi na svijetu na ukupno 2,9 bilijuna dolara zaključno s 1. lipnja u ponoć po istočnoameričkom vremenu. Kao skupina, bogatiji su za 220 milijardi dolara nego prije mjesec dana.

Nitko nije imao bolji svibanj od Larryja Ellisona, koji se vratio među pet najbogatijih nakon što je svom bogatstvu dodao nevjerojatnih 71 milijardu dolara (koje se sada procjenjuje na 276 milijardi dolara). Za to Ellison može zahvaliti užarenoj potražnji za umjetnom inteligencijom. Softverski div Oracle, čiji je suosnivač te u kojem obnaša funkcije predsjednika uprave i glavnog tehnološkog direktora, gradi više podatkovnih centara gigavatne razine diljem SAD-a, a 1. svibnja objavio je sporazum s američkim Ministarstvom rata o implementaciji svojih AI alata na povjerljivim mrežama za vojne operacije, obavještajne aktivnosti i poslovne procese vlade. Dionice Oraclea, od kojih Ellison posjeduje oko 40 %, porasle su 40 % tijekom svibnja.

Odmah iza Ellisona nalazi se Michael Dell, drugi najveći dobitnik mjeseca, koji je povećao svoje bogatstvo za 67 milijardi dolara dok AI procvat nastavlja podizati vrijednost njegove tvrtke Dell Technologies. Tehnološki div objavio je 28. svibnja izvanredne poslovne rezultate, znatno nadmašivši očekivanja i otkrivši godišnji rast prihoda od AI poslužitelja od čak 757 % u odnosu na prethodnu godinu, što je pomoglo da dionica poraste 33 % u svom najboljem trgovačkom danu ikada. Ukupno gledano, dionice Della skočile su više od 100 % tijekom svibnja. I Ellison i Dell pretekli su Marka Zuckerberga iz Mete, koji je pao na sedmo mjesto, unatoč tome što je postao bogatiji za 7 milijardi dolara, budući da su dionice matične kompanije Facebooka porasle tek 3 %, zaostajući za širim tržištem i Zuckerbergovim konkurentima među milijarderima usred golemih ulaganja Mete u umjetnu inteligenciju i otpuštanja zaposlenika.

Elon Musk je, u međuvremenu, tijekom svibnja povećao svoje već povijesno bogatstvo za 53 milijarde dolara, što je treći najbolji rezultat među milijarderima. Muskovo bogatstvo sada se procjenjuje na 835 milijardi dolara. Dionice njegove kompanije Tesla porasle su 14 % prošlog mjeseca, no pozornost ulagača najviše privlači njegov svemirski i satelitski biznis SpaceX. Tvrtka je prošlog mjeseca podnijela dokumentaciju za izlazak na burzu, čime se priprema ono što bi mogla biti najveća inicijalna javna ponuda dionica (IPO) svih vremena. Navodno cilja na procjenu vrijednosti od 1,8 bilijuna dolara, nešto nižu od prvotno planirane, ali dovoljnu da sruši rekord Saudi Aramca iz 2019. godine i vjerojatno pogura Muskovo osobno bogatstvo na iznos od 13 znamenki. Očekuje se da će se dionicama početi trgovati već 12. lipnja, što znači da bi lipanj 2026. mogao postati mjesec u kojem će svijet dobiti prvog bilijunaša.

Pad obitelji Walton otvorio je prostor za povratak još dvojice među deset najbogatijih tijekom svibnja. Bernard Arnault, francuski tajkun (koji je u travnju prvi put nakon tri godine ispao iz top 10), popeo se na deveto mjesto nakon oporavka dionica luksuznog diva LVMH od 4 %. Steve Ballmer se, pak, vratio među deset najbogatijih nakon što je ispao iz društva u veljači, zauzevši deseto mjesto zahvaljujući rastu Microsoftovih dionica od 10 %.

Forbes prati svjetske milijardere od 1987. godine. U ožujku 2026. pronašli smo njih 3.428 za našu godišnju listu. U nastavku donosimo deset najbogatijih ljudi na svijetu prema stanju od 1. lipnja 2026. u ponoć po istočnoameričkom vremenu, prema Forbesu. Cijene dionica redovito osciliraju pa se i neto vrijednosti njihova bogatstva obično mijenjaju iz dana u dan. Forbes svakodnevne promjene prati na svojoj listi milijardera u stvarnom vremenu.

Ključne činjenice

Elon Musk najbogatija je osoba na svijetu, titulu koju drži od svibnja 2024.

Larry Page sada vrijedi više od 300 milijardi dolara te je tek treća osoba u povijesti, uz Muska i Larryja Ellisona, čije je bogatstvo premašilo tu granicu.

Steve Ballmer vratio se među deset najbogatijih nakon što je skočio s 15. mjesta u svibnju na 10. mjesto 1. lipnja.

Bill Gates ispao je iz top 10 najbogatijih u listopadu 2024. nakon što je Forbes došao do novih informacija koje su dovele do značajnog smanjenja procijenjene vrijednosti njegova bogatstva.

9 od 10 najbogatijih ljudi na svijetu Amerikanci su. Jedini neamerički državljanin među njima je Francuz Bernard Arnault.

Svih deset najbogatijih osoba na svijetu prema stanju od 1. lipnja su muškarci. Svaki od njih vrijedi najmanje 141 milijardu dolara, što je manje u odnosu na 147 milijardi dolara mjesec dana ranije.

Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu?*

Elon Musk Larry Page Sergey Brin Jeff Bezos Larry Ellison (napredovao s 6. mjesta) Michael Dell (napredovao sa 7. mjesta) Mark Zuckerberg (pao s 5. mjesta) Jensen Huang Bernard Arnault (napredovao s 11. mjesta) Steve Ballmer (napredovao s 15. mjesta)

*Prema stanju od 1. lipnja 2026. godine.