Švicarska izgubila titulu financijskog utočišta bogataša, jedna druga mala zemlja sad im je prvi izbor

Azijski financijski centri prvi put ozbiljno ugrožavaju višedesetljetnu dominaciju Švicarske u upravljanju privatnim bogatstvom, dok se sve veći dio kapitala globalne elite seli prema Kini i azijskim tržištima kapitala.

Hong Kong je prestigao Švicarsku i prvi put u povijesti postao najveće svjetsko središte za upravljanje imovinom bogatih klijenata iz inozemstva, a taj trend vjerojatno se neće uskoro promijeniti jer azijski financijski centri rastu brže od tradicionalnog europskog utočišta za bogate, objavio je u srijedu Boston Consulting Group (BCG).

Prema izvješću BCG-a Global Wealth Report 2026, bogatstvo iz Kine i snažan IPO boom tijekom 2025. pomogli su Hong Kongu da dosegne 2,95 bilijuna dolara imovine bogatih klijenata iz inozemstva, čime je tijesno prestigao Švicarsku, koja upravlja s 2,94 bilijuna dolara.

Veća koncentracija bogatstva

“Hong Kong sve snažnije potvrđuje ulogu glavnog kineskog financijskog mosta prema globalnim tržištima, iako ga upravo ta povezanost čini izrazito ovisnim o gospodarskim i regulatornim kretanjima u kontinentalnoj Kini”, navode autori izvješća.

Globalno prekogranično bogatstvo prošle je godine poraslo 8,4 posto, na ukupno 15,7 bilijuna dolara, potaknuto snažnim tržištima i rastućom potražnjom za geografskom diverzifikacijom imovine. Većina tog kapitala pritom se slila u deset najvećih svjetskih financijskih centara, čime je dodatno povećana koncentracija bogatstva, navodi BCG.

Očekuje se da će i Hong Kong i Singapur nastaviti snažno rasti kao centri za upravljanje međunarodnim bogatstvom, po stopi od oko devet posto godišnje do 2030. godine. Za usporedbu, Švicarska bi u istom razdoblju trebala rasti prosječnom stopom od šest posto godišnje.

Unatoč sporijem rastu, Švicarska bi dugoročno mogla imati prednost zahvaljujući većoj geografskoj diverzifikaciji klijenata, budući da privlači bogate pojedince iz svih dijelova svijeta, dok azijski centri uvelike ovise o kineskom tržištu.

Blizina postaje ključna

“Geopolitička neizvjesnost ponovno potvrđuje ulogu Švicarske kao ključnog globalnog financijskog utočišta koje privlači kapital iz nestabilnijih regija poput Bliskog istoka”, navodi BCG.

Bankari i financijski savjetnici rekli su Reutersu da imućni klijenti posljednjih mjeseci sve češće prebacuju imovinu iz zemalja Perzijskog zaljeva u Švicarsku zbog aktualnih sukoba i političkih napetosti.

“Ono što je danas ključno jest blizina”, rekao je Michael Kahlich, jedan od autora BCG-ova izvješća.

Prema njegovim riječima, globalno se sve jasnije formiraju dva velika financijska pola: Hong Kong i Singapur za Aziju te Švicarska, Velika Britanija i SAD za zapadna tržišta. Kako blizina klijentima postaje sve važnija, i same švicarske banke posljednjih godina agresivno šire poslovanje u Aziji.

“UBS je danas broj jedan u upravljanju bogatstvom i u Singapuru i u Hong Kongu”, rekao je Kahlich.