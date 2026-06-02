Zahvaljujući uzletu Oraclea, postao je treći najbogatiji čovjek na svijetu, prestigavši osnivače Amazona i Googlea

Transformacija Oraclea iz proizvođača poslovnog softvera u pružatelja AI infrastrukture donijela je kompaniji novi uzlet na Wall Streetu.

Dionice Oraclea u ponedjeljak su dosegnule najvišu razinu ove godine, potvrđujući transformaciju nekadašnjeg pionira baza podataka u jednog od ključnih infrastrukturnih igrača AI revolucije. Rast je dodatno povećao bogatstvo suosnivača Larryja Ellisona, koji danas drži oko 40 posto kompanije.

Oracle je tijekom trgovanja skočio više od 10 posto, a cijena dionice dosegnula je 250 dolara. Time je Ellisonovo bogatstvo ponovno premašilo 300 milijardi dolara, nakon što je softverski sektor upravo zaključio svoj najuspješniji mjesec od 2001. godine.

Tvrtka je posljednjih godina napravila strateški zaokret iz tradicionalnog softverskog poslovanja prema infrastrukturi za umjetnu inteligenciju, iznajmljujući računalne kapacitete vodećim AI kompanijama, uključujući OpenAI. Upravo je taj zaokret Oracle pretvorio u jednog od najvećih dobitnika aktualnog AI investicijskog ciklusa.

Oporavak nakon velikog pada

Aktualni rast dolazi nakon razdoblja značajnih turbulencija. Oracleova dionica bila je izgubila oko 35 posto vrijednosti u odnosu na rekordne razine iz listopada prošle godine, nakon što je kompanija najavila ulaganja od 50 milijardi dolara u širenje AI infrastrukture. Investitore su tada zabrinuli slabiji prihodi od očekivanih, kao i izvješća o problemima s financiranjem te kašnjenjima u izgradnji podatkovnih centara za OpenAI.

Sentiment se u međuvremenu promijenio. Investicijske kuće Wedbush, Arete i Oppenheimer posljednjih su dana podigle ciljane cijene Oracleove dionice, ističući dugoročne ugovore s klijentima i sve važniju ulogu kompanije u AI ekosustavu koji uključuje OpenAI, Microsoft, Nvidiju i Metu.

Rast Oraclea dio je šireg oporavka tehnološkog sektora. ETF fond iShares Software ETF tijekom svibnja porastao je oko 21 posto, što predstavlja njegov najbolji mjesečni rezultat u posljednjih 25 godina. Tržište je pritom počelo odbacivati strahove da će umjetna inteligencija ugroziti tradicionalne softverske kompanije te se sve više fokusira na one koje od AI-ja mogu ostvariti značajne prihode.

Ellisonovo carstvo nadilazi Oracle

Larry Ellison, koji je Oracle osnovao još 1977. godine, danas je mnogo više od tehnološkog milijardera.

Njegov sin David Ellison vodi Paramount Skydance, koji uz podršku obitelji Ellison i investicijske kuće RedBird Capital pokušava preuzeti Warner Bros. Discovery u poslu vrijednom oko 110 milijardi dolara. Takva bi transakcija pod isti vlasnički kišobran mogla okupiti franšize poput Harryja Pottera i DC Universea zajedno s medijskim brendovima kao što su CNN, HBO i CBS.

Istodobno, Oracle posjeduje oko 15 posto američkog poslovanja TikToka, čime je Ellison povezan i s jednom od najutjecajnijih društvenih platformi na svijetu.

Osim tehnoloških ulaganja, vlasnik je i prestižnog teniskog turnira Indian Wells te čak 98 posto havajskog otoka Lanai.

Rekord koji je teško nadmašiti

Najimpresivnija brojka vezana uz Ellisona i dalje ostaje jednodnevni rast njegova bogatstva iz rujna 2025. godine. Tada je, zahvaljujući snažnom skoku Oracleovih dionica, njegova osobna imovina porasla za čak 100 milijardi dolara u jednom danu, što se smatra najvećim jednodnevnim povećanjem bogatstva pojedinca u povijesti. U tom je trenutku njegovo bogatstvo premašilo 400 milijardi dolara.

Ipak, dio analitičara upozorava da tržišni entuzijazam prati i značajan rizik. Oracle trenutačno nosi više od 124 milijarde dolara dugoročnog duga, dok istodobno troši goleme iznose na razvoj AI infrastrukture. Budući rast kompanije u velikoj će mjeri ovisiti o tome može li isporučiti obećane podatkovne centre te hoće li klijenti poput OpenAI-ja nastaviti rasti dovoljno brzo da opravdaju takva ulaganja.

Alicia Park, novinarka Forbesa (link na originalan članak)