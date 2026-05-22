Bogataši troše kao nikad prije: Poznati luksuzni brend bilježi eksploziju prodaje nakita

Zarade ultrabogatih, posebno u jednom američkom sektoru, postale su “nestvarne”, a upravo taj val novca gura novu eksploziju potrošnje luksuznog nakita.

Richemont, švicarski luksuzni div i vlasnik Cartiera, ponovno pokazuje da se tržište ultraluksuza i dalje drži znatno bolje od ostatka modne industrije. Kompanija je u prvom kvartalu ostvarila prihode iznad očekivanja analitičara, ponajviše zahvaljujući snažnoj globalnoj potražnji za nakitom, dok konkurenti poput LVMH-a, Keringa i čak Hermèsa bilježe sporiji rast.

Ključ uspjeha ponovno je bio Cartier, zajedno s brendovima Buccellati, Van Cleef & Arpels i Vhernier, koji je Richemontu pomogao ostvariti rast prodaje nakita od 14 posto. Nasuprot tome, segment luksuznih satova, u kojem se nalaze IWC, Jaeger-LeCoultre i Piaget, porastao je tek jedan posto.

Nadoknađen pad s Bliskog istoka

Brojke potvrđuju trend koji luksuzna industrija prati već nekoliko godina: ultrabogati kupci i dalje agresivno troše na nakit, čak i u razdoblju geopolitičke nestabilnosti i usporavanja globalnog gospodarstva.

Predsjednik Richemonta Johann Rupert pritom nije skrivao što stoji iza takve potrošnje. Zarade dijela najbogatijih kupaca, posebno u američkom tehnološkom sektoru, opisao je kao “nestvarne”.

Upravo su Sjedinjene Države, zajedno s Azijom i Japanom, bile glavni motor rasta kompanije tijekom kvartala. Richemont je tako uspio više nego nadoknaditi pad prodaje od tri posto na Bliskom istoku, gdje je rat s Iranom smanjio turističku potrošnju.

“Američko gospodarstvo i dalje izgleda bolje od mnogih drugih gospodarstava, a optimizam među potrošačima još postoji”, rekao je Rupert novinarima.

Posebno je izdvojio kinesko tržište, gdje Cartier, prema njegovim riječima, “iznimno dobro” prolazi s novim kolekcijama nakita. I u Kini segment nakita ponovno nadmašuje prodaju luksuznih satova, piše Reuters.

Luksuz i dalje najotporniji

Ukupni prihodi Richemonta u prvom su kvartalu, uz isključen utjecaj valutnih tečajeva, porasli 13 posto na 5,4 milijarde eura, iznad očekivanja analitičara koji su prognozirali 5,3 milijarde eura.

Kompanija je također izvijestila da joj je godišnja neto dobit porasla na 3,48 milijardi eura, u odnosu na 2,75 milijardi godinu ranije.

Ipak, rezultati nisu bili potpuno bez pritisaka. Neto dobit ostala je nešto ispod očekivanja tržišta, dok je operativna marža pala na 20 posto zbog rasta cijena sirovina, posebno zlata, ključnog materijala za Cartierove kolekcije nakita.

Rezultati Richemonta dodatno potvrđuju kako se luksuzna industrija sve više dijeli na dva tržišta: jedno koje ovisi o široj srednjoj klasi i turističkoj potrošnji te drugo, mnogo otpornije, koje pokreću globalno najbogatiji kupci čija potrošnja i dalje raste unatoč ekonomskim krizama.