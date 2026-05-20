Audemars Piguet i Swatch ponovno ruše pravila: Luksuzni Royal Oak pretvorili su u šareni džepni sat

Nova suradnja Swatcha i Audemars Pigueta dolazi u trenutku kada industrija luksuznih satova sve više napušta strogu tradiciju i okreće se mlađim kupcima koji traže upečatljiv dizajn, personalizaciju i proizvode stvorene za digitalnu kulturu.

Audemars Piguet i Swatch ponovno pomiču granice industrije satova: ovaj put kolekcijom Royal Pop, možda najneobičnijom suradnjom luksuznog i masovnog urarstva dosad. Nova linija od osam modela reinterpretira legendarni Royal Oak kroz šareni, gotovo razigrani pop-art pristup, ali i kroz format koji više podsjeća na modni dodatak nego klasični ručni sat.

Suradnja dolazi u trenutku kada luksuzni urarski brendovi sve agresivnije pokušavaju privući mlađu publiku koja luksuz više ne doživljava isključivo kroz formalnost i tradiciju, nego kroz identitet, eksperimentiranje i viralni dizajn. Upravo zato Royal Pop spaja dva potpuno različita svijeta: Audemars Piguetov kultni Royal Oak iz 1972. i Swatch POP modele iz 1980-ih.

Promijeniti način nošenja satova

Nova kolekcija napravljena je od Bioceramica, materijala koji Swatch posljednjih godina agresivno promovira kroz svoje najuspješnije suradnje, a satovi dolaze u formatu džepnog sata s kožnim remenom koji omogućuje nošenje oko vrata, na torbi, u džepu ili na zapešću. Kompanije tvrde da je cilj “promijeniti način na koji nosimo satove”.

+4 Pogledajte galeriju

Iza razigranog dizajna ipak stoji ozbiljna tehnologija. Kolekciju pokreće Swatchev mehanički mehanizam SISTEM51, sada u novoj ručno navijanoj verziji s čak 15 aktivnih patenata. Mehanizam ima više od 90 sati rezerve snage, koristi antimagnetnu Nivachron oprugu razvijenu u suradnji s Audemars Piguetom, a riječ je i o jedinom potpuno automatizirano sastavljenom švicarskom mehaničkom mehanizmu na svijetu.

Royal Pop kolekcija prepuna je referenci na originalni Royal Oak. Osam modela simbolizira osam strana kultnog oktogonalnog kućišta i osam vijaka na okviru sata, detalja koji su još 1972. Royal Oak pretvorili u jedan od najprepoznatljivijih luksuznih satova na svijetu.

Kolekcija dodatno koristi poznati “Petite Tapisserie” uzorak brojčanika, safirno staklo s obje strane kućišta i djelomično vidljiv mehanizam kroz prozirnu stražnju stranu sata.

Cijene od 385 eura

Ovakve suradnje posljednjih godina postale su jedan od ključnih trendova luksuzne industrije satova. Nakon golemog uspjeha MoonSwatch kolekcije nastale u partnerstvu Swatcha i Omege, luksuzni brendovi sve češće eksperimentiraju s pristupačnijim, vizualno upečatljivim modelima koji stvaraju ogromnu vidljivost na društvenim mrežama i među mlađim kupcima.

Royal Pop zato nije samo još jedna kolekcija satova, nego i pokušaj redefiniranja same ideje luksuznog sata, manje kao tradicionalnog statusnog simbola, a više kao modnog i kulturnog objekta koji kombinira dizajn, tehnologiju i pop kulturu.

Kolekcija Audemars Piguet × Swatch Royal Pop dostupna je od 16. svibnja 2026. u odabranim Swatch trgovinama po početnoj cijeni od 385 eura. Zbog ogromne potražnje satovi se već preprodaju za višestruko više iznose, a pojedini modeli dosežu cijene od nekoliko tisuća eura.