Kako je bivši britanski odvjetnik oživio sovjetske satove i pretvorio ih u luksuzni brend

Od zapuštene tvornice s nekoliko radnika do brenda koji nosi i Vladimir Putin – priča o neobičnoj transformaciji Rakete.

Kad je David Henderson-Stewart prvi put posjetio rusku tvornicu satova Raketa, nekolicina preostalih urara radila je u zimskim kaputima nad zastarjelom opremom. Bivši britanski odvjetnik nije znao ništa o satovima, ali ga je ljubav prema sovjetskom dizajnu potaknula da u propadajućem poduzeću vidi potencijal.

U Rusiju ga je u početku dovela želja za životom u inozemstvu, gdje je nakon studija na Oxfordu i pariškoj Sorboni započeo karijeru u pravnoj struci. No planovi su se promijenili; ostao je ondje, zasnovao obitelj i odgojio troje djece, koja danas imaju rusko državljanstvo.

Tvornica je nekoć zapošljavala 7000 radnika i proizvodila satove za astronaute i masovno tržište. Danas predsjednik Vladimir Putin nosi sat izrađen u njezinoj luksuznoj liniji, Imperial Peterhof Factory. “Nikada na Zapadu ne bih pronašao nešto toliko zanimljivo kao Raketa”, rekao je Henderson-Stewart, koji nije nosio sat sve dok 2010. nije s partnerom preuzeo tvornicu pokraj Sankt Peterburga, piše Reuters.

I Putin ga nosi

Pod njegovim vodstvom Raketa se okrenula proizvodnji luksuznih satova s naglaskom na oznaku “Made in Russia”, što se pokazalo uspješnim potezom. Zapadne sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini ograničile su trgovinu i zatvorile strane luksuzne trgovine u Rusiji od 2022., ali je domaća potražnja za ovom uglavnom nesankcioniranom tvrtkom porasla, dok je prodaja u Europi i na Bliskom istoku nastavljena. Opskrbni lanac tvrtke pritom je ostao relativno neokrznut. “

U Tvornici u Sankt Petersburgu nastavljena je rijetka praksa potpune interne proizvodnje mehaničkih dijelova foto: Raketa

U tvornici više od 200 zaposlenika koristi obnovljene strojeve za izradu sitnih zupčanika, kotačića i opruga, nastavljajući rijetku praksu potpune interne proizvodnje mehaničkih dijelova. U drugom dijelu pogona urari s povećalima strpljivo sastavljaju satove, dok u pozadini svira pop-glazba.

Raketa je dobila dodatni poticaj 2022. kada je Putin viđen kako nosi njihov sat iz linije Imperial Peterhof Factory. Dio domaćih medija to je protumačio kao signal podrške domaćoj proizvodnji nakon invazije na Ukrajinu. Putin od tada redovito nosi taj sat, što je povećalo potražnju za sličnim modelima, rekao je Henderson-Stewart.

“Rečeno nam je da bi bilo bolje ne reproducirati točno isti model”, dodao je.

Inspiracija svemirom

Prema javno dostupnim podacima, Raketa je 2025. ostvarila dobit od 109 milijuna rubalja (1,23 milijuna eura), više od 15 posto u odnosu na 2024.

Satovi Raketa, čija se cijena kreće od oko 600 do 3000 eura, uglavnom se temelje na sovjetskim dizajnima, uključujući model Baikonur, nazvan po kozmodromu iz kojeg Moskva i dalje lansira letove s posadom.

Russian Code, jedan od najprepoznatljivijih Raketinih modela čije se kazaljke kreću u suprotnom smjeru, dostupan je po cijeni od 1750 eura foto: Raketa

Kazaljke na jednom od modela kreću se suprotno od uobičajenog smjera. Taj jedinstveni sat postao je bestseler nakon što ga je Henderson-Stewartu predstavila glavna inženjerka Ljudmila Vojnik (86), koja u tvornici radi od 1950-ih. Iz ormara izvukla rukom crtani tehnički nacrt, zalijepljen trakom – jedan od mnogih koje je sačuvala kroz teško razdoblje nakon raspada Sovjetskog Saveza.

“Naše Rakete ostaju iste. Možda poneke sitne promjene u detaljima”, rekla je. “Ovdje sam provela cijeli život. Ponosna sam što smo sve uspjeli ponovno oživjeti.”