Lanac luksuznih robnih kuća podnio zahtjev za stečaj

Saks Global, vlasnik lanaca Saks Fifth Avenue, podnio je zahtjev za stečaj u utorak navečer. Tvrtka se borila s velikim dugom nakon kupnje konkurenta Neiman Marcusa 2024. godine.

Početkom siječnja, Marc Metrick odstupio je s mjesta izvršnog direktora, a na njegovo mjesto je došao Richard Baker. Međutim, manje od dva tjedna kasnije, Baker je napustio mjesto izvršnog direktora.

Amerikanci su posljednjih godina promijenili svoje maloprodajne navike, a neki tradicionalni trgovci teško su se snašli. Mnogi kupci razočarani su tržištem luksuzne robe, žaleći se na više cijene artikala niže kvalitete. A oni koji još uvijek kupuju luksuznu robu sve više kupuju od samih brendova, izbjegavajući posrednike poput robnih kuća, prenosi CNN.

Nesigurna ekonomija tijekom protekle godine nije pomogla, s lošim raspoloženjem potrošača i usporavajućim tržištem rada koji pojačava tjeskobu, a većina Amerikanaca krivi Bijelu kuću za štetu gospodarstvu, prema nedavnoj anketi CNN-a.

Bivši šef Neiman Marcusa Geoffroy van Raemdonck preuzet će dužnost izvršnog direktora putem stečajnog postupka.

“Ovo je presudan trenutak za Saks Global, a put koji je pred nama predstavlja značajnu priliku za jačanje temelja našeg poslovanja i njegovo pozicioniranje za budućnost“, rekao je van Raemdonck u izjavi Saksa.

Saks Global nastao je kao rezultat dogovora vlasnika Saksa, HBC-a, iz 2024. godine o preuzimanju Neiman Marcusa za 2,65 milijardi dolara. Cilj je bio uspostaviti luksuznog diva koji bi mogao preuzeti dio kontrole od pojedinačnih brendova, pregovarajući o nižim troškovima, a istovremeno privući kupce natrag u trgovine.

Umjesto toga, Saks se navodno mučio s plaćanjem dobavljača, što je zatezalo te odnose.

U svojoj izjavi u srijedu, Saks Global je izjavio da je osigurao financiranje od strane dužnika u iznosu od milijardu dolara, što će osigurati dovoljnu likvidnost za financiranje poslovanja i inicijativa za oporavak Saks Globala.