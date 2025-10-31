Ikona 1950-ih u novom ruhu: Sat koji je obožavao Elvis vraća se u modernom izdanju

Hamilton Ventura Edge Skeleton suvremena je reinterpretacija sata predstavljenog 1957. godine – prvog serijski proizvedenog ručnog sata na baterije. Njegov električni mehanizam i asimetrično kućište revolucionirali su svijet urarstva te Venturu pretvorili u istinsku pop-kulturnu ikonu.

Hamilton je predstavio sat Ventura Edge Skeleton, novi model koji reinterpretira jedan od najprepoznatljivijih satova 20. stoljeća. Futuristički, tamniji i oštrijih linija, ovaj model unosi novu energiju u dizajnersku ikonu koja je prije gotovo sedam desetljeća promijenila svijet urarstva.

Kao i originalni Ventura iz 1957., novi Edge Skeleton odlikuje se smjelošću i inovacijom. No, dok je prvi Ventura bio simbol optimizma svemirskog doba, novi model donosi duh 21. stoljeća – arhitektonski, tehnički i vizualno napredan. Kućište prepoznatljivog trokutastog oblika sada je izbrušeno do savršenstva, s oštrim rubovima i otvorenim brojčanikom inspiriranim “razbijenim formama”. i oprugom od materijala Nivachron koja osigurava otpornost na magnetizam i temperaturne promjene. Ventura Edge Skeleton dolazi u dvije izvedbe – brušeni čelik (1790 eura) i crni PVD premaz (1880 eura). Oba dolaze s crnom gumenom narukvicom.

Elvis Presley nosio je originalni Hamilton Venturu u filmu Blue Hawaii iz 1961. godine foto: Hamilton

Originalni Ventura, koji je dizajnirao industrijski vizionar Richard Arbib, bio je prvi serijski ručni sat na baterije – pravi “sat budućnosti”. Njegov električni mehanizam i asimetrično kućište revolucionirali su industriju i učinili Venturu pop-kulturnim fenomenom, osobito nakon što ga je Elvis Presley nosio u filmu Blue Hawaii (1961.). Elvisov bijelozlatni model s crnim brojčanikom danas je jedan od najtraženijih komada među kolekcionarima.

Hamilton, osnovan 1892. u Lancasteru u Sjedinjenim Američkim Državama, u povijesti je obilježio brojne prekretnice – od prvih satova koji su sinkronizirali američke željeznice, preko vojnih modela i satova za avijatičare, do uloga u više od 500 filmova. No ono po čemu će zauvijek ostati zapamćen jest činjenica da je upravo Hamilton 1957. lansirao prvi serijski električni sat na baterije – inovaciju koja je promijenila tijek urarstva.

Ventura Edge Skeleton je stoga više od sata – to je poveznica prošlosti i budućnosti, dokaz da se avangarda može roditi dvaput.